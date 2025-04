Lương Đại tá Công an nhân dân năm 2025 được tính dựa trên mức lương cơ sở

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Trước đó, theo Kết luận 83-KL/TW năm 2024, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tính khả thi của hệ thống 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới trong khu vực công. Mục tiêu là đề xuất Trung ương xem xét sau năm 2026, khi hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị được ban hành và triển khai.

Một nội dung trọng tâm trong lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW là bãi bỏ lương cơ sở, hệ số lương, thay thế bằng mức lương cụ thể theo bảng lương mới. Theo tiểu mục 3, mục 2 của nghị quyết này, tiền lương sẽ được thiết kế theo công thức:

Lương = Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) + Phụ cấp (khoảng 30%).

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là định hướng cải cách tiền lương trong tương lai. Hiện tại, mức lương Đại tá Công an nhân dân năm 2025 vẫn được tính dựa trên mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định hiện hành.

Với mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, lương Đại tá Công an nhân dân năm 2025 là 18,72 triệu đồng (mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Cách tính tiền lương Đại tá Công an nhân dân năm 2025

Theo đó, cách tính lương chức vụ Đại tá Công an nhân dân năm 2025 theo công thức sau:

Lương Công an nhân dân năm 2025:

Hệ số lương Công an nhân dân X Mức lương cơ sở

Hiện hệ số lương chức vụ Đại tá Công an nhân dân là 8.0

Từ ngày 1/7/2024, khi thực hiện cải cách tiền lương, hệ thống lương mới được thiết kế nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và khuyến khích sự cống hiến trong nghề nghiệp. Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, cơ cấu tiền lương mới bao gồm:

Lương cơ bản: Chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, là phần lớn nhất của mức lương, xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm làm việc và vị trí công tác.

Các khoản phụ cấp: Chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bao gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù ngành Công an và các khoản khác liên quan đến điều kiện làm việc.

Tiền thưởng: Dự kiến khoảng 10% tổng quỹ tiền lương hàng năm, gồm các khoản thưởng theo hiệu suất, thành tích xuất sắc và đóng góp đặc biệt.



Vị trí, tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân

Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Luật Công an nhân dân năm 2018, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân:

1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

3.Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

