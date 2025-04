Sáp nhập với Hải Dương, TP.Hải Phòng mới sẽ có 114 xã, phường, có 2 đặc khu, tên các phường, xã được đánh số thứ tự

TP.Hải Phòng dự kiến có 50 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thông qua, toàn thành phố sẽ có 50 đơn vị cơ sở gồm 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu.

Dự kiến phương án và tên gọi các đơn vị hành chính của thành phố Hải Phòng sau sắp xếp cụ thể như sau:

Quận Hồng Bàng sắp xếp 12 phường và một phần phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) thành lập 2 phường mới với tên gọi là phường Hồng Bàng 1 và phường Hồng Bàng 2.

Quận Ngô Quyền sắp xếp 8 phường thành lập thành 2 phường với tên gọi Phường Ngô Quyền và phường Gia Viên.

Quận Lê Chân sắp xếp 8 phường thành lập 2 phường mới với tên gọi dự kiến là phường Lê Chân và phường An Biên.

Quận Hải An sắp xếp 8 phường thành 2 phường với tên gọi dự kiến là phường Hải An 1 và phường Hải An 2.

Dự kiến, sau sắp xếp, TP.Hải Phòng còn 50 xã, phường; còn sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, TP.Hải Phòng mới sẽ có 114 xã, phường, trong đó có 2 đặc khu. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Quận Kiến An sắp xếp 7 phường hiện tại và một phần của thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) thành 2 phường với tên gọi dự kiến là phường Kiến An 1 và phường Kiến An 2.

Quận Dương Kinh sắp xếp 6 phường thành lập 2 phường mới dự kiến đặt tên là phường Dương Kinh 1 và phường Dương Kinh 2.

Quận Đồ Sơn sắp xếp 6 phường hiện hữu thành lập 2 phường dự kiến gọi là phường Đồ Sơn và phường Đồ Sơn 1.

Quận An Dương sắp xếp 10 phường hiện hữu thành lập 3 phường mới với tên gọi dự kiến là phường An Dương 1, phường An Dương 2 và phường An Dương 3.

Thành phố Thủy Nguyên sẽ sắp xếp, sáp nhập 21 xã, phường còn 7 phường và 1 xã, theo tên gọi từ đơn vị hành chính cơ sở, gồm: Thủy Nguyên 1, Thủy Nguyên 2, Thủy Nguyên 3, Thủy Nguyên 4, Thủy Nguyên 5, Thủy Nguyên 6, Thủy Nguyên 7, Thủy Nguyên 8.

Huyện Kiến Thụy sắp xếp 16 đơn vị hành chính xã hiện hữu thành lập 5 xã mới với tên gọi dự kiến từ xã Kiến Thụy 1, Kiến Thụy 2, Kiến Thụy 3, Kiến Thụy, Kiến Thụy 5.

Huyện Vĩnh Bảo sắp xếp 19 xã và 1 thị trấn thành 7 xã mới với tên gọi dự kiến xã Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2, Vĩnh Bảo 3, Vĩnh Bảo 4, Vĩnh Bảo 5, Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo 7.

Huyện An Lão sắp xếp 15 xã và 2 thị trấn thành lập 5 xã mới với tên gọi dự kiến là xã An Lão 1, An Lão 2, An Lão 3, An Lão 4, An Lão 5.

Hai huyện đảo gồm Cát Hải và Bạch Long Vĩ sẽ chuyển thành đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ.

Hải Dương còn 64 đơn vị hành chính cấp xã

Theo phương án của tỉnh Hải Dương, sau khi sắp xếp, tỉnh còn 64 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 phường, 43 xã), giảm 143 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 118 xã, thị trấn và 25 phường).

Các xã, phường mới của tỉnh Hải Dương chủ yếu dự kiến được đặt tên mới theo tên đơn vị hành chính cấp huyện cũ và thêm số thứ tự.

Cụ thể, đối với thành phố Hải Dương, sắp sếp 24 xã, phường thuộc thành phố Hải Dương và 2 xã, 1 thị trấn của huyện Cẩm Giàng thành 9 phường mới, gồm: Phường Hải Dương 1, Hải Dương 2, Hải Dương 3, Hải Dương 4, Hải Dương 5, Hải Dương 6, Hải Dương 7, Hải Dương 8, Hải Dương 9.

Khu vực thành phố Chí Linh, dự kiến sẽ sắp xếp 19 xã, phường thuộc TP.Chí Linh thành 6 phường mới, gồm: Phường Chí Linh 1, phường Chí Linh 2, Chí Linh 3, Chí Linh 4, Chí Linh 5, Chí Linh 6.

Bản đồ phương án sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương.

Khu vực thị xã Kinh Môn dự kiến sẽ sắp xếp 22 xã phường thành 6 phường và 1 xã, gồm: Phường Kinh Môn 1, Kinh Môn 2, Kinh Môn 3, Kinh Môn 4, Kinh Môn 5, Kinh Môn 6 và xã Kinh Môn 7.

Khu vực huyện Nam Sách sẽ sắp xếp 15 xã, thị trấn thành 5 xã mới, cụ thể: Xã Nam Sách 1, Nam Sách 2, Nam Sách 3, Nam Sách 4, Nam Sách 5.

Khu vực huyện Cẩm Giàng được sắp xếp thành 5 xã, trong đó, chuyển Cẩm Đoài, thị trấn Lai Cách, Cao An sáp nhập thành phường Hải Dương 3, phường Hải Dương 8; 12 xã, thị trấn còn lại của huyện Cẩm Giàng sẽ được sắp xếp thành 4 xã mới, gồm: Cẩm Giàng 1, Cẩm Giàng 2, Cẩm Giàng 3, Cẩm Giàng 4.

Khu vực huyện Bình Giang có 15 xã, thị trấn sẽ được sáp nhập thành 5 xã, trong đó một phần xã Cổ Bì và xã Nhân Quyền nhập về xã Thanh Miện 4; 13 xã, thị trấn còn lại sáp nhập thành 4 xã: Bình Giang 1, Bình Giang 2, Bình Giang 3, Bình Giang 4.

Khu vực huyện Gia Lộc có 14 xã, thị trấn, sẽ được sáp nhập thành 4 xã, cụ thể: Gia Lộc 1, Gia Lộc 2, Gia Lộc 3, Gia Lộc 4.

Khu vực huyện Tứ Kỳ sẽ sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 6 xã mới, gồm: Xã Tứ Kỳ 1, Tứ Kỳ 2, Tứ Kỳ 3, Tứ Kỳ 4, Tứ Kỳ 5, Tứ Kỳ 6.

Khu vực huyện Ninh Giang sẽ sắp xếp 16 xã, thị trấn thành 5 xã mới, có tên gọi: Ninh Giang 1, Ninh Giang 2, Ninh Giang 3, Ninh Giang 4, Ninh Giang 5.

Khu vực huyện Thanh Miện sẽ sắp xếp 17 xã, thị trấn thành 5 xã mới: Thanh Miện 1, Thanh Miện 2, Thanh Miện 3, Thanh Miện 4, Thanh Miện 5.

Khu vực huyện Kim Thành sẽ sắp xếp 14 xã, thị trấn thành 4 xã mới: Kim Thành 1, Kim Thành 2, Kim Thành 3, Kim Thành 4.

Khu vực huyện Thanh Hà sẽ sắp xếp 16 xã, thị trấn thành 5 xã mới, gồm: Thanh Hà 1, Thanh Hà 2, Thanh Hà 3, Thanh Hà 4, Thanh Hà 5.

Về đề án hợp nhất thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương, hai địa phương sau hợp nhất sẽ thành lập thành phố Hải Phòng mới với 114 đơn vị hành chính gồm 45 phường và 67 xã, 2 đặc khu. Địa bàn Hải Dương cũ có 64 đơn vị hành chính gồm 21 phường và 43 xã.