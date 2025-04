Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển trái phép 4kg vàng nhậu lậu qua cửa khẩu Móng Cái

Tin tức

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục chủ động bố trí sáp nhập hợp lý công an cấp tỉnh và công an cấp xã theo chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.