Lý do căn hộ 3 phòng ngủ được săn đón

Lựa chọn tối ưu cho nhiều gia đình

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn, trong tháng 1/2023, căn hộ chung cư thu hút lượng quan tâm lớn ở cả hoạt động bán và cho thuê. Riêng tại Hà Nội, lượt tìm mua tăng 57% và tìm thuê tăng 112%. Mức độ quan tâm đến chung cư Hà Nội trong tháng 1/2023 tăng mạnh nhất ở phân khúc căn hộ có giá rao bán trên 55 triệu đồng/m2, với mức tăng đến 97% so với tháng 1/2022.

Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia nhận định, chính sự gia tăng của nhóm khách hàng là người trẻ và gia đình trẻ có điều kiện tài chính đã khiến gia tăng nhu cầu tìm mua và thuê chung cư tại các đô thị lớn. Khách hàng có điều kiện tài chính thường sẽ hướng đến căn hộ 3 phòng ngủ ngày từ đầu bởi đây là lựa chọn tối ưu cho nhiều gia đình.

Đối với những gia đình đa thế hệ, gia chủ có thể dễ dàng phân chia các không gian chức năng, chuyển đổi mục đích từng phòng lúc cần, yên tâm an cư lâu dài mà không phải đổi nhà khi có thêm thành viên. Còn đối với gia đình trẻ, sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ giúp cho không gian sống thoải mái hơn. Phòng chưa sử dụng có thể bố trí làm phòng làm việc hay đáp ứng cho những sở thích cá nhân như phòng đọc sách, xem phim…

Căn hộ 3 phòng ngủ thuộc khu đô thị hiện đại với đầy đủ tiện ích và cư dân hiện hữu luôn được người mua ở và cả nhà đầu tư "săn đón"

Một điểm nữa khiến các căn hộ 3 phòng ngủ được ưa chuộng bởi phần lớn là căn góc, có thiết kế thông minh, đón nắng, gió tự nhiên, có lợi cho sức khỏe gia chủ. Bên cạnh đó, số lượng căn 3 phòng luôn chiếm tỷ lệ thấp trong dự án. Chính vì vậy, dòng sản phẩm này luôn nhận được sự săn đón của người mua để ở và cả nhà đầu tư bởi đảm bảo được tính thanh khoản.

Căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura - Chuẩn an cư, vững đầu tư

Xuất phát từ những ưu thế này, nhiều chủ đầu tư đã thiết kế các căn hộ 3 phòng ngủ kết hợp cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình. Trong số này, được quan tâm bậc nhất trên thị trường hiện tại là căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura (Vinhomes Smart City, Hà Nội).

Được tính toán tỉ mỉ, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura có vị trí góc với 2 mặt thoáng, không gian sống rộng rãi thoải mái cùng bài trí thông minh, phù hợp với nhiều đối tượng, từ gia đình trẻ có 3-4 thành viên tới những gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt, sự hài hoà giữa bài trí khoa học cùng thiết kế đón ánh sáng tự nhiên khiến căn hộ trở nên khoáng đạt và như được "nới rộng". 100% các phòng đều có cửa sổ, vách kính lớn giúp không gian riêng tư không bí bách. Mỗi thành viên đều có "khoảng trời riêng" để tận hưởng cuộc sống.

Có diện tích lớn, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura được bố trí khoa học với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn và 2 WC.

Trở thành những chủ nhân của căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura, cư dân còn được hưởng thụ "đặc quyền" sử dụng hệ thống tiện ích hoàn hảo của đại dự án đẳng cấp bậc nhất phía Tây Thủ đô: Vincom Mega Mall, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hệ thống trường liên cấp Vinschool cho tới các tổ hợp tiện ích như bộ 3 công viên, tổ hợp sân thể thao, bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa… Tất cả tạo nên cho mỗi cư dân cuộc sống hiện đại, đủ đầy và kết nối.

Nằm trong Vinhomes Smart City, cư dân The Sakura được hưởng những đại tiện ích đẳng cấp của một thành phố quốc tế ngay dưới chân nhà

"Vợ chồng tôi quyết định sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura để an cư và làm của để dành. Những ưu thế của The Sakura nói riêng và khu đô thị Vinhomes Smart City nói chung sẽ đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá", chị Bích Thủy chia sẻ lý do chọn căn 3 phòng ngủ The Sakura.

Điều khiến chị Thủy và nhiều khách hàng khác "mạnh tay" hơn khi chọn căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura là chính sách hỗ trợ tài chính mà chủ đầu tư đang áp dụng trong thời gian này nhằm kích cầu thị trường. Cụ thể, người mua có cơ hội nhận gói quà tặng nội thất trị giá lên đến 400 triệu đồng; Tận hưởng chuỗi tiện ích chuẩn Nhật với ưu đãi miễn phí 5 năm phí quản lý; Giảm gánh nặng tài chính với chương trình hỗ trợ lãi suất 0% (tới 30/03/2024).

Với ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, The Sakura trở thành lựa chọn toàn vẹn giữa an cư và đầu tư, minh chứng cho một tài sản bền vững trong tương lai.