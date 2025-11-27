Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Bún bò là món ăn yêu thích của nhiều người, thay vì đi ăn ngoài hàng, bạn hoàn toàn có thể nấu ở nhà cho gia đình thưởng thức.

Với công thức nấu bún bò này, bạn không cần dùng đến hạt nêm hay bột ngọt mà vẫn có nồi bún bò thơm ngon đậm đà.

Dân Việt giới thiệu cách nấu bún bò như sau:

Nguyên liệu nấu bún bò:

- 500g nạm bò

- 500g gầu bò

- 2 cái móng giò

- 500g chả cua

- 10 cái giò lá

- Tiết heo luộc

- Bún tươi

- Gia vị: sả, dứa, hành tây, gừng, hành khô, tỏi, giềng, hành lá, rau răm, mắm ruốc, dầu màu điều.

Cách nấu bún bò: Món bún thơm ngon

Cách nấu bún bò:

- Luộc sơ móng và thịt bò với gừng, rửa sạch với nước lọc.

- Lấy 1 cái nồi to, cho móng giò, thịt bò, 1 nắm tầm 10 cây sả bó lại, 1-2 quả dứa, 2-3 củ hành tây, gừng, hành khô, 1 ít giềng, 2 củ tỏi (giềng, hành khô, gừng, tỏi, hành tây nướng thơm bằng nồi chiên không dầu) cho vào nồi đun sôi và hầm. Được tầm 1 tiếng thì vớt móng giò ra; 1,5 tiếng thì vớt nạm; 2 tiếng thì vớt gàu. Nhờ những nguyên liệu này mà nước dùng đã siêu ngọt.

Cách nấu bún bò: Chuẩn bị rau đầy đủ

- Vớt hết gừng, sả, tỏi, dứa,…. Cho chả cua vào đun sôi đến khi nổi lên là chín.

- Băm nhỏ sả, hành khô, tỏi, gừng phi thơm bằng dầu màu điều, sau đó đổ vào nồi nước dùng.

- Pha 2-3 thìa mắm ruốc (tuỳ khẩu vị) với nước ấm rồi cho vào nồi nước dùng.

Cách nấu bún bò: Bày ra tô

- Cuối cùng, nêm nếm thêm chút mắm cho vừa ăn, trang trí, cho hành răm vào chan nước là thưởng thức.

Cách nấu bún bò: Rưới nước dùng lên là ngon tuyệt!

Chúc các bạn thành công với cách nấu bún bò này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyệt Nguyễn thực hiện.