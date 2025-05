Malaysia lại làm khó HLV Kim Sang-sik

Mặc dù đã gần đến ngày diễn ra trận giao hữu với M.U vào ngày 28 tháng 5 tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, nhưng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hai cầu thủ còn lại.

Tờ New Straits Times gần đây đã đăng tải bài viết đặt câu hỏi về việc FAM đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn ai sẽ là những người cuối cùng gia nhập đội hình ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Trong khi các quốc gia khác đã gửi danh sách cầu thủ của mình, Malaysia vẫn chưa xác nhận hai cái tên còn lại cho trận đấu này.

Trước đó, ba cầu thủ Malaysia đã được thông báo tham gia đội hình All Star ASEAN, bao gồm thủ môn Haziq Nadzli, Sergio Aguero và Dominic Tan. Tuy nhiên, chỉ có Haziq Nadzli chắc chắn sẽ có mặt, trong khi Sergio Aguero và Dominic Tan đều phải rút lui với lý do chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Một điểm đáng chú ý là ĐT Malaysia sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 tới, và kết quả của trận đấu này sẽ quyết định đội nào giành quyền tham dự VCK.

Trong khi Malaysia đang bối rối trong việc lựa chọn cầu thủ cho trận giao hữu với Man Utd, ĐT Việt Nam lại đã công bố danh sách tham gia All Star ASEAN từ sớm.

HLV Kim Sang-sik nhanh chóng bổ sung các cầu thủ chủ chốt từ ĐT Việt Nam vào đội hình All Star ASEAN. Ban đầu, các cầu thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh được gọi tên, với sự thay đổi nhỏ khi Quang Hải bận công việc với CLB CAHN và được thay thế bởi Nguyễn Hai Long.

Mới đây, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ của Thép xanh Nam Định cũng đã được bổ sung vào đội hình.

Theo: Theo Thời báo VHNT