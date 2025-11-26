Kết quả Man City vs Leverkusen: Bại trận vì xoay tua quá trớn

Man City bước vào trận đấu gặp Leverkusen với quyết tâm giành chiến thắng rất cao. Cuối tuần trước, Man City đã thua Newcastle tại Premier League nên họ muốn tìm kiếm niềm vui ở Champions League để lấy lại khí thế.

Tuy nhiên, việc HLV Guardiola đưa ra quá nhiều điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát đã khiến lối chơi của Man City trở nên chuệch choạc. Cụ thể, Man City có tới 10 sự thay đổi về cầu thủ khi chạm trán Leverkusen và họ đã bị trừng phạt về điều này. Trong khi Man City không ghi được bàn thắng nào thì Leverkusen có 2 pha lập công của Grimaldo và Schick.

Sau thất bại 0-2 khá choáng váng của Man City, HLV Guardiola phát biểu: “Đó không phải là màn trình diễn như chúng tôi mong muốn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi vẫn tin rằng những cầu thủ đá chính hôm nay đều là những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi đã thiếu một điều gì đó mà bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Guardiola nhấn mạnh: “Leverkusen đã thi đấu rất hay. Chúng tôi cũng có những thời điểm làm tốt, có cơ hội, nhưng đó chỉ là những cơ hội nửa vời và luôn bị chặn lại.

Chúng tôi thiếu niềm tin để chọn đúng khoảnh khắc tấn công hay phòng ngự, thiếu sự quyết đoán trong di chuyển cũng như trong các tình huống mà đáng ra chúng tôi có thể làm tốt hơn. Đôi khi mọi chuyện là như vậy”.

Cuối cùng, HLV Guardiola đưa ra kết luận về việc ông đã xoay tua quá nhiều về đội hình của Man City: “Nếu chúng tôi thắng thì chẳng có vấn đề gì. Tôi chấp nhận rằng có lẽ số thay đổi đó là quá nhiều. Nhưng khi bạn phải thi đấu sau mỗi 2, 3 hoặc 4 ngày, những điều như vậy có thể xảy ra. Nhìn vào kết quả, có lẽ hôm nay tôi đã điều chỉnh quá tay”.