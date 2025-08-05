Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

Biến động thị trường thúc đẩy xu hướng tiêu dùng chất lượng

Thị trường thịt tươi sống đang đối mặt với những biến động lớn. Sự tái bùng phát của dịch tả lợn châu Phi tại một số tỉnh phía Bắc đã khiến nguồn cung thịt nóng sụt giảm, trong khi giá heo hơi tăng 5–7% chỉ trong tháng 7 (theo Cục Chăn nuôi).

Những yếu tố này khiến người tiêu dùng ngày càng thận trọng với thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ đó thúc đẩy xu hướng lựa chọn thịt có thương hiệu, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và truy xuất được nguồn gốc rõ ràng.

Đây là một chuyển dịch đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà nâng cao mức sống. Mục tiêu GDP bình quân đầu người tiệm cận 5.000 USD đang dần trở nên khả thi, với con số ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 2.625 USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước (theo Tổng cục Thống kê).

Khi thu nhập tăng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mà ngày càng đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn, đặc biệt trong ngành thực phẩm thiết yếu như thịt và đồ uống.

Người dân mua sắm thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị Winmart/Winmart+

Trong bối cảnh đó, Masan MEATLife nổi lên là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong xu hướng nâng cao tiêu chuẩn thịt tiêu dùng.

Mảng thịt chế biến của MML đã ghi nhận mức tăng trưởng 22,6% trong quý II/2025, chiếm 34% tổng doanh thu. Thành quả này phản ánh chiến lược dịch chuyển danh mục sang các sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại Tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli.

Chiến lược sản phẩm cao cấp và hợp tác nội bộ: Chìa khóa tăng trưởng bền vững

Đòn bẩy tăng trưởng đáng kể còn đến từ mô hình phối hợp nội bộ trong hệ sinh thái Masan, giữa MML và hệ thống bán lẻ WinCommerce (WCM), với hơn 4.100 cửa hàng WinMart và WinMart+ phân phối trực tiếp sản phẩm thịt mát và chế biến đến tay người tiêu dùng.

Việc sở hữu hệ sinh thái khép kín cho phép MML kiểm soát trải nghiệm người dùng đầu cuối, đồng thời tối ưu hóa danh mục theo từng phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm trung lưu và hộ gia đình trẻ.

Chiến lược sản phẩm của MML cũng không dừng lại ở việc mở rộng thị phần mà còn tập trung vào giá trị. Các dòng sản phẩm được phát triển theo hướng cao cấp hóa, chú trọng dinh dưỡng, quy trình sản xuất chuẩn hóa và yếu tố tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và không ngừng đổi mới của người tiêu hiện đại.

Công nghệ ủ mát tạo nên tiêu chuẩn thịt tươi ngon của người châu Âu.

Tuy nhiên, cần có góc nhìn khách quan với kết quả kinh doanh quý II/2025. Lợi nhuận sau thuế quý này của MML có bao gồm khoản thu nhập không thường xuyên, không bằng tiền mặt trị giá 196 tỷ đồng. Khoản này là một phần lợi ích từ việc đàm phán lại hợp đồng thương mại dài hạn với nhà cung cấp.

Dù vậy, triển vọng của MML trong nửa cuối năm vẫn được đánh giá tích cực. Với chiến lược phát triển danh mục sản phẩm liên tục được nâng cao chất lượng và đổi mới, cùng sự hỗ trợ của hệ sinh thái nội bộ và thương hiệu ngày càng được tin tưởng, MML đang hội tụ các yếu tố để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong những quý tiếp theo.