Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:01 GMT+7

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

+ aA -
Linh Linh Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:01 GMT+7
Thị trường thịt chế biến đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chất lượng và an toàn thực phẩm trong bối cảnh thu nhập được cải thiện. Với mức tăng trưởng doanh thu 22,6% trong quý II/2025 và tỷ trọng đóng góp 34%, Masan MEATLife cho thấy lợi thế từ chiến lược tập trung vào sản phẩm giá trị cao và khai thác hiệu quả hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ nội bộ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Biến động thị trường thúc đẩy xu hướng tiêu dùng chất lượng

Thị trường thịt tươi sống đang đối mặt với những biến động lớn. Sự tái bùng phát của dịch tả lợn châu Phi tại một số tỉnh phía Bắc đã khiến nguồn cung thịt nóng sụt giảm, trong khi giá heo hơi tăng 5–7% chỉ trong tháng 7 (theo Cục Chăn nuôi).

Những yếu tố này khiến người tiêu dùng ngày càng thận trọng với thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ đó thúc đẩy xu hướng lựa chọn thịt có thương hiệu, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và truy xuất được nguồn gốc rõ ràng.

Đây là một chuyển dịch đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà nâng cao mức sống. Mục tiêu GDP bình quân đầu người tiệm cận 5.000 USD đang dần trở nên khả thi, với con số ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 2.625 USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước (theo Tổng cục Thống kê).

Khi thu nhập tăng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mà ngày càng đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn, đặc biệt trong ngành thực phẩm thiết yếu như thịt và đồ uống.

Người dân mua sắm thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị Winmart/Winmart+

Trong bối cảnh đó, Masan MEATLife nổi lên là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong xu hướng nâng cao tiêu chuẩn thịt tiêu dùng.

Mảng thịt chế biến của MML đã ghi nhận mức tăng trưởng 22,6% trong quý II/2025, chiếm 34% tổng doanh thu. Thành quả này phản ánh chiến lược dịch chuyển danh mục sang các sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại Tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli.

Chiến lược sản phẩm cao cấp và hợp tác nội bộ: Chìa khóa tăng trưởng bền vững

Đòn bẩy tăng trưởng đáng kể còn đến từ mô hình phối hợp nội bộ trong hệ sinh thái Masan, giữa MML và hệ thống bán lẻ WinCommerce (WCM), với hơn 4.100 cửa hàng WinMart và WinMart+ phân phối trực tiếp sản phẩm thịt mát và chế biến đến tay người tiêu dùng.

Việc sở hữu hệ sinh thái khép kín cho phép MML kiểm soát trải nghiệm người dùng đầu cuối, đồng thời tối ưu hóa danh mục theo từng phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm trung lưu và hộ gia đình trẻ.

Chiến lược sản phẩm của MML cũng không dừng lại ở việc mở rộng thị phần mà còn tập trung vào giá trị. Các dòng sản phẩm được phát triển theo hướng cao cấp hóa, chú trọng dinh dưỡng, quy trình sản xuất chuẩn hóa và yếu tố tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và không ngừng đổi mới của người tiêu hiện đại.

Công nghệ ủ mát tạo nên tiêu chuẩn thịt tươi ngon của người châu Âu.

Tuy nhiên, cần có góc nhìn khách quan với kết quả kinh doanh quý II/2025. Lợi nhuận sau thuế quý này của MML có bao gồm khoản thu nhập không thường xuyên, không bằng tiền mặt trị giá 196 tỷ đồng. Khoản này là một phần lợi ích từ việc đàm phán lại hợp đồng thương mại dài hạn với nhà cung cấp.

Dù vậy, triển vọng của MML trong nửa cuối năm vẫn được đánh giá tích cực. Với chiến lược phát triển danh mục sản phẩm liên tục được nâng cao chất lượng và đổi mới, cùng sự hỗ trợ của hệ sinh thái nội bộ và thương hiệu ngày càng được tin tưởng, MML đang hội tụ các yếu tố để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong những quý tiếp theo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT

Nhà nông
UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT

Con động vật này bu dày đặc tàu lá chuối, làm nên món ngon của cả làng ở Gia Lai

Nhà nông
Con động vật này bu dày đặc tàu lá chuối, làm nên món ngon của cả làng ở Gia Lai

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông
Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Nhà nông
Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Đọc thêm

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim
Thể thao

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim

Thể thao

Với hy vọng vực dậy Đông Á Thanh Hóa, tân HLV Choi Won-kwon đã quyết định áp dụng triết lý huấn luyện của 2 người đồng nghiệp Park Hang-seo và Kim Sang-sik.

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?
Chuyển động Sài Gòn

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?

Chuyển động Sài Gòn

Nói đến bữa điểm tâm ở TP.HCM, ai cũng thừa nhận có cả “một thế giới” món ăn hiện hữu với người dân thành phố này vào mỗi buổi sáng. Cho nên, câu hỏi làm sao quản lý được hết chất lượng bữa ăn sáng ở thành phố đông dân nhất này là một vấn đề không đơn giản.

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donal Trump áp thuế toàn cầu
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donal Trump áp thuế toàn cầu

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8 quay về ngập trong sắc đỏ khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm trước thông báo thuế quan toàn cầu của ông Donald Trump vào ngày 07/08.

Đánh võng 'giải khuây', rút chìa khóa 'dằn mặt': Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!
Kính đa tròng

Đánh võng "giải khuây", rút chìa khóa "dằn mặt": Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!

Kính đa tròng

Không phải hai vụ việc cá biệt, mà là hai triệu chứng báo động của cùng một “căn bệnh” nguy hiểm đang lây lan trong văn hóa giao thông. Đó là sự ích kỷ và coi thường pháp luật.

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay giảm kịch sàn.

Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza
Thế giới

Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza

Thế giới

Liên Hợp Quốc cho biết, các báo cáo về khả năng Israel quyết định mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn Dải Gaza là “vô cùng đáng lo ngại” nếu điều đó là sự thật.

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh mới được ê-kíp diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng tải hé lộ những chuyển biến tích cực về sức khỏe của anh sau quá trình điều trị.

Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc
Gia đình

Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc

Gia đình

Cây cảnh như viên ngọc nhiệt đới này có những chiếc lá tam sắc đẹp mắt, xanh nhiệt đới, hồng tươi tắn, kem rạng rỡ, có thể chuyển động theo nhịp điệu ngày và đêm.

HLV Mai Đức Chung “lên giây cót” cho ĐT nữ Việt Nam
Thể thao

HLV Mai Đức Chung “lên giây cót” cho ĐT nữ Việt Nam

Thể thao

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam bước vào giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với quyết tâm cao nhất, coi trọng mọi đối thủ từ Thái Lan, Philippines cho đến Campuchia và Indonesia.

Hàng nghìn ha lúa đang 'yếu đi' ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?
Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa đang "yếu đi" ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?

Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa ở tỉnh Quảng Trị (mới) đang bị sâu bệnh gây hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết nắng mưa thất thường, nông dân đứng bên ruộng bần thần, lo vụ mùa này năng suất giảm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế
Nhà đất

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Nhà đất

Đà Nẵng đã quy hoạch 5 khu đất "vàng", đều là các vị trí đắc địa tại thành phố để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có khu đất gần bãi biển Mỹ Khê.

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD
Nhà đất

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD

Nhà đất

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, một trong những điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án casino là cần có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD.

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga
Thế giới

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga

Thế giới

Nga muốn thành lập mười sư đoàn mới vào cuối năm nay, do đó Ukraine không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục huy động quân sự ở Ukraine - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố.

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Theo Bộ Xây dựng, nữ giới là một trong 5 đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Trong đó, nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng

Nhà nông

Ngày 05/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp do thiên tai; đồng thời, bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2025.

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương
Media

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương

Media

Từ mô hình nuôi chồn hương, nhiều hộ dân ở Quảng Trị đã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Một hướng đi mới, hiệu quả, đang dần thay đổi diện mạo vùng đất khó.

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập
Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập

Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ về đất đai sẽ được giao cho cấp xã từ ngày 1/7/2025, bao gồm: lập quy hoạch, cưỡng chế, cấp sổ đỏ, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm. Theo quy định mới, Chủ tịch UBND xã cũng được trao thêm quyền định giá đất, tổ chức cưỡng chế.

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
Xã hội

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
4

Xã hội

Đau loét vùng miệng chủ quan không đi khám, người đàn ông mắc ung thư lưỡi giai đoạn muộn, phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời
Nhà nông

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời

Nhà nông

Trên cánh đồng trồng dứa xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bà con đang khẩn trương thu hoạch quả dứa chính vụ đầu tiên. Ai cũng phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng
Nhà nông

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng

Nhà nông

Từ ngày 1/7/2025, xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Thần Khê là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và Chi Lăng. Với diện tích hơn 20 km², dân số gần 30.000 người sinh sống tại 25 thôn, xã Thần Khê trở thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt ‘sự kiểm soát không thể chấp nhận’ lên Ukraine
Thế giới

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt ‘sự kiểm soát không thể chấp nhận’ lên Ukraine

Thế giới

Các nhà tài trợ phương Tây đang biến Ukraine thành một “thuộc địa bị tước quyền”, theo lời cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko

ĐT Việt Nam có trung vệ nhập tịch Brazil cao 1m95?
Thể thao

ĐT Việt Nam có trung vệ nhập tịch Brazil cao 1m95?

Thể thao

SHB Đà Nẵng đã cân nhắc nghiêm túc tới việc nhập tịch cho Gustavo Santos. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trung vệ người Brazil cao 1m95 này hoàn toàn có thể trở thành một sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; xử phạt TikToker Phạm Thoại
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; xử phạt TikToker Phạm Thoại

Pháp luật

Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; TikToker Phạm Thoại bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật; nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến kinh hoàng trên đường... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tuyên Quang 'bắt tay' chuyên gia Hàn Quốc bảo tồn, nhân giống bò H'Mông
Nhà nông

Tuyên Quang "bắt tay" chuyên gia Hàn Quốc bảo tồn, nhân giống bò H'Mông

Nhà nông

Giống bò H'Mông ở tỉnh Tuyên Quang (gồm cả tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) có chất lượng thịt ngon, sở hữu sức đề kháng cao, khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh. Ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa làm việc với chuyên gia Hàn Quốc để nghiên cứu bảo tồn, nhân giống bò quý này.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Làng gọi tôi về
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Làng gọi tôi về

Văn hóa - Giải trí

Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?
Nhà nông

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?

Nhà nông

Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Phú Lợi, Phú Hòa (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cũ) và xã Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ), với diện tích tự nhiên hơn 61km2, quy mô dân số hơn 36,7 ngàn người.

Tuyên Quang: Hợp tác xã kiểu mới thu chục tỷ/năm, mở hướng làm giàu từ trồng rau VietGAP
Nhà nông

Tuyên Quang: Hợp tác xã kiểu mới thu chục tỷ/năm, mở hướng làm giàu từ trồng rau VietGAP

Nhà nông

Từ việc tập hợp những hộ sản xuất nhỏ lẻ, HTX rau củ quả an toàn Ninh Thái (xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tập thể, cung cấp hàng nghìn tấn rau củ đạt chuẩn VietGAP mỗi năm với doanh thu hàng chục tỷ đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và giá trị sản phẩm, HTX đang thử nghiệm các chế phẩm sinh học, tiến tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các xã, phường tăng cường công tác quản lý động vật nuôi có nguồn gốc tự nhiên, sau sự việc cá sấu sổng chuồng ra môi trường tự nhiên ở xã Khánh Bình.

Mộ cổ vô chủ nằm vô số ở vùng núi Thanh Hóa, kiến giải nào về nguồn gốc của chủ nhân, niên đại
Nhà nông

Mộ cổ vô chủ nằm vô số ở vùng núi Thanh Hóa, kiến giải nào về nguồn gốc của chủ nhân, niên đại

Nhà nông

Vấn đề đặt ra là chủ nhân của những ngôi mộ cổ này là ai? Niên đại các ngôi mộ dưới chân núi Pù Mé, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) thuộc thời kỳ nào thì chưa có công trình nghiên cứu làm rõ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là mộ của những nghĩa quân Lam Sơn tử trận, nhưng mới chỉ là những suy luận và phỏng đoán.

Tin đọc nhiều

1

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

2

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

3

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

4

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới