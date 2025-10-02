Mê mẩn những bình quả đậm chất thu của các "chị đẹp"

Mùa thu đến mang theo những tia nắng vàng sóng sánh như mật ong, những ngày oi bức của mùa hè đã qua, dần nhường chỗ cho tiết trời se lạnh và cũng là mùa nhiều cây trái chín rộ. Nhiều loại quả đặc trưng như quả thị, quả hồng, chanh vàng… đều căng mọng, mang màu vàng óng.

Vì thích trang trí nhà cửa và trân quý những khoảnh khắc sum vầy, nhiều chị em thường chọn những trái quả mùa thu để bày trong phòng khách hay góc bếp ấm cúng. Những loại quả mùa thu này giản dị, dân dã nhưng vẫn đầy chất nghệ thuật.

Bình quả thị thơm phức, vàng ươm và căng mọng làm bừng sáng không gian sống. Ảnh: Thuy Ta

Một chiều mưa ghé qua, khu vườn nhỏ như được khoác thêm chiếc áo mới – xanh mướt và trong trẻo. Những giọt nước long lanh rơi xuống, đánh thức từng tán lá, giữa vườn- bình chanh vàng lấp lánh tròn căng, lúc lỉu đẹp mê. Màn mưa hòa quyện cùng hương chanh thanh mát, tạo nên một khoảng không gian vừa thơm lành vừa dịu ngọt. Chỉ cần ngồi xuống nơi góc vườn này, lắng nghe tiếng mưa rì rào, ngắm sắc xanh trải dài, là thấy lòng nhẹ. Cuộc sống bỗng giản đơn, nhỏ nhắn, nhưng đủ đầy - gom trọn cả một khoảng trời an yên- tĩnh tại. Ảnh: Hanh Trần

Bình yên chẳng đâu xa, đó giản đơn là khi ngắm hoa lá, trái quả và chìm trong hương sắc của mùa thu. Ảnh: Quán cơm thiện nguyện

Mùa thu như ùa vào nhà khi bình quả rực rỡ được để ở vị trí mà các thành viên trong nhà dễ nhìn thấy nhất. Ảnh: Tùng Đỗ Hoàng

Cành khế mùa thu sai lúc lỉu quả, khi lên bình đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Hana Ha Pham

Vẻ đẹp độc lạ và bay bổng của bình táo gai. Ảnh: Bông Tùng

Bình chanh thơm phức được một chị đẹp hái từ cây chanh nhà chị trồng trên sân thượng, đã 6 năm tuổi. Ảnh: Sa Nguyễn

Có bánh, có hoa, có quả đậm hương thu... trong nhà - ấy là những giây phút thảnh thơi và bình yên bên những người thân yêu. Ảnh: Nha Trang Nguyễn

Phòng khách sang trọng, lịch sự và thoang thoảng hương chanh mùa thu. Ảnh: Trang Trang

Giỏ bí ngô vàng cho mùa thu se lạnh. Ảnh: Hoàng Yến