Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Xã hội
Thứ năm, ngày 02/10/2025 15:23 GMT+7

Mê mẩn những bình quả đậm chất thu của các "chị đẹp"

+ aA -
Nhật Hà Thứ năm, ngày 02/10/2025 15:23 GMT+7
Bằng đôi tay khéo léo cùng gu thẩm mỹ tinh tế, các chị đẹp đã biến những loại quả mộc mạc, dân dã thành bình trang trí đầy sức sống, khiến tổ ấm bừng sáng, đậm chất thu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mùa thu đến mang theo những tia nắng vàng sóng sánh như mật ong, những ngày oi bức của mùa hè đã qua, dần nhường chỗ cho tiết trời se lạnh và cũng là mùa nhiều cây trái chín rộ. Nhiều loại quả đặc trưng như quả thị, quả hồng, chanh vàng… đều căng mọng, mang màu vàng óng.

Vì thích trang trí nhà cửa và trân quý những khoảnh khắc sum vầy, nhiều chị em thường chọn những trái quả mùa thu để bày trong phòng khách hay góc bếp ấm cúng. Những loại quả mùa thu này giản dị, dân dã nhưng vẫn đầy chất nghệ thuật.

Bình quả thị thơm phức, vàng ươm và căng mọng làm bừng sáng không gian sống. Ảnh: Thuy Ta
Một chiều mưa ghé qua, khu vườn nhỏ như được khoác thêm chiếc áo mới – xanh mướt và trong trẻo. Những giọt nước long lanh rơi xuống, đánh thức từng tán lá, giữa vườn- bình chanh vàng lấp lánh tròn căng, lúc lỉu đẹp mê. Màn mưa hòa quyện cùng hương chanh thanh mát, tạo nên một khoảng không gian vừa thơm lành vừa dịu ngọt. Chỉ cần ngồi xuống nơi góc vườn này, lắng nghe tiếng mưa rì rào, ngắm sắc xanh trải dài, là thấy lòng nhẹ. Cuộc sống bỗng giản đơn, nhỏ nhắn, nhưng đủ đầy - gom trọn cả một khoảng trời an yên- tĩnh tại. Ảnh: Hanh Trần 
Bình yên chẳng đâu xa, đó giản đơn là khi ngắm hoa lá, trái quả và chìm trong hương sắc của mùa thu. Ảnh: Quán cơm thiện nguyện
Mùa thu như ùa vào nhà khi bình quả rực rỡ được để ở vị trí mà các thành viên trong nhà dễ nhìn thấy nhất. Ảnh: Tùng Đỗ Hoàng
Cành khế mùa thu sai lúc lỉu quả, khi lên bình đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Hana Ha Pham
Vẻ đẹp độc lạ và bay bổng của  bình táo gai. Ảnh: Bông Tùng
Bình chanh thơm phức được một chị đẹp hái từ cây chanh nhà chị trồng trên sân thượng, đã 6 năm tuổi. Ảnh: Sa Nguyễn
Có bánh, có hoa, có quả đậm hương thu... trong nhà - ấy là những giây phút thảnh thơi và bình yên bên những người thân yêu. Ảnh: Nha Trang Nguyễn
Phòng khách sang trọng, lịch sự và thoang thoảng hương chanh mùa thu. Ảnh: Trang Trang
Giỏ bí ngô vàng cho mùa thu se lạnh. Ảnh: Hoàng Yến
Không cần quá cầu kỳ khi cắm quả, đôi khi chỉ cần một chiếc bình phù hợp, thả vài cành quả vào là các mẹ đảm đã có một góc chill ngồi nhâm nhi chén trả và thong thả cảm nhận mùa thu rồi. Ảnh: Cherry Ly
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
9

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP.Huế đã có văn bản báo cáo Sở GDĐT thành phố về vụ việc một nữ sinh của trường này bị đánh, quay video clip.

Bão số 11 Matmo suy yếu sáng 6/10: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo "hỏa tốc" nội dung mới cho học sinh
11

Xã hội
Bão số 11 Matmo suy yếu sáng 6/10: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo 'hỏa tốc' nội dung mới cho học sinh

Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ

Xã hội
Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan

Xã hội
Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan

Quảng Trị: Hiệu trưởng thừa nhận suất ăn “một quả trứng, vài lát chả” chưa đạt yêu cầu, đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Xã hội
Quảng Trị: Hiệu trưởng thừa nhận suất ăn “một quả trứng, vài lát chả” chưa đạt yêu cầu, đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Đọc thêm

Xem phim, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ
Gia đình

Xem phim, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ

Gia đình

Cha mẹ không phải những siêu anh hùng bất khả chiến bại.

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thời trẻ dẫu nghèo khó đến đâu, sau tuổi 35 cũng giàu sang viên mãn
Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thời trẻ dẫu nghèo khó đến đâu, sau tuổi 35 cũng giàu sang viên mãn

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch đặc biệt này, dù tuổi thiếu thời có nghèo khó đến đâu, về sau sự nghiệp vững chắc và tài vận hanh thông.

“Báu vật” nào của nhà Nguyên giúp Chu Nguyên Chương thay đổi vận mệnh nhà Minh?
Đông Tây - Kim Cổ

“Báu vật” nào của nhà Nguyên giúp Chu Nguyên Chương thay đổi vận mệnh nhà Minh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương được coi là vị hoàng đế khai quốc đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân vô cùng khiêm tốn nhưng lại thu phục được cả thiên hạ bằng chính sức lực của mình.

Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử
Pháp luật

Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Pháp luật

Do ghen tuông, đối tượng chung sống như vợ chồng với chủ quán cà phê đã đâm nạn nhân tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử .

Tây Ninh: Chặn đường cướp tài sản không thành, nghi phạm bị bắt
Pháp luật

Tây Ninh: Chặn đường cướp tài sản không thành, nghi phạm bị bắt

Pháp luật

Do đang thiếu nợ không có khả năng chi trả, nghi phạm nảy sinh ý định cướp tài sản dân đi đêm khuya bán lấy tiền trả nợ.

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người
Đông Tây - Kim Cổ

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Đông Tây - Kim Cổ

Một dòng họ từng làm chủ thiên hạ vẫn có thể rơi vào lãng quên nếu không biết giữ lấy chính máu mủ của mình. Và đó chính là lý do vì sao họ Tư Mã – từng là “quốc họ” của Trung Hoa – lại trở thành một trong những dòng họ đáng thương nhất trong lịch sử.

'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga
Thế giới

'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga

Thế giới

Nhà quan sát từ Phần Lan cho rằng Nga phải buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu hàng để cứu châu Âu.

Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi tình hình nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi tình hình nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp theo dõi Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ về tình hình sản xuất kinh doanh, nhà ở xã hội cũng như việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; cựu tuyển thủ Mexico bị bắt vì nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em; HLV Alonso muốn chiêu mộ Florian Wirtz; HLV Gerrard sắp trở lại dẫn dắt Rangers; Ronaldo mở mở rộng đế chế kinh doanh.

Phương Tây đang đẩy Ba Lan, các nước Baltic tới bờ vực chiến tranh với Nga
Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan, các nước Baltic tới bờ vực chiến tranh với Nga

Thế giới

Liên minh châu Âu và các nước thuộc khối NATO đang chuẩn bị một loạt quốc gia, trong đó có Ba Lan, các nước Baltic cũng như một số quốc gia Bắc Âu tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga, Alexander Bartosh, chuyên gia quân sự kiêm học giả Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga bình luận.

500 cảnh sát được huy động và hành trình truy bắt kẻ dùng súng bắn 3 người tử vong rồi cướp tài sản
Pháp luật

500 cảnh sát được huy động và hành trình truy bắt kẻ dùng súng bắn 3 người tử vong rồi cướp tài sản

Pháp luật

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án, 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, 500 cán bộ chiến sĩ được huy động để truy bắt kẻ gây án.

Ông Lê Quang Huy thôi Ủy viên Trung ương Đảng và nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Tin tức

Ông Lê Quang Huy thôi Ủy viên Trung ương Đảng và nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Tin tức

Ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV.

Người dân TP.HCM ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng giúp miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10
Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng giúp miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Chuyển động Sài Gòn

Trong chiều 6/10, TP.HCM đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nhằm chia sẻ mất mát với đồng bào bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều
Thế giới

Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều

Thế giới

Trung Quốc đang tiến những bước dài về công nghệ tàu sân bay, thậm chí vừa trình diễn khả năng phóng tiêm kích tàng hình bằng hệ thống máy phóng điện từ – điều từng chỉ có ở Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để biến sức mạnh trên giấy tờ thành sức mạnh thực chiến, Bắc Kinh vẫn còn cả một chặng đường dài, đặc biệt ở kinh nghiệm, con người và học thuyết tác chiến, theo Insider.

Cụ ông 90 tuổi nguy kịch, suýt mất mạng sau khi bị nghẹn cơm
Xã hội

Cụ ông 90 tuổi nguy kịch, suýt mất mạng sau khi bị nghẹn cơm

Xã hội

Sau khi nuốt thìa cơm cuối cùng, cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội đột ngột tím tái, ngừng thở. Con cháu lập tức hỗ trợ vỗ rung sơ cứu và nhanh chóng đưa ông vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lan tỏa yêu thương từ học bổng 'Em tới trường' tới học sinh nghèo hiếu học
Bạn đọc

Lan tỏa yêu thương từ học bổng "Em tới trường" tới học sinh nghèo hiếu học

Bạn đọc

Tiếp nối chuỗi hoạt động trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Nghệ An, ngày 6/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và nhà tài trợ đã trao nhiều suất học bổng “Em tới trường” tới các em nhỏ tại phường Vinh Lộc (Nghệ An).

Hải quan phát hiện gần 5.000 điện thoại và hàng nghìn đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ
Bạn đọc

Hải quan phát hiện gần 5.000 điện thoại và hàng nghìn đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Bạn đọc

Cục Hải quan vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 4.998 chiếc điện thoại di động cùng 2.550 đôi giày trẻ em nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tin nóng 6/10: Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm?
Thể thao

Tin nóng 6/10: Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm?

Thể thao

Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm? Man City nhắm hậu vệ phải của Atletico Madrid; VFF ra mắt ứng dụng VFF; UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League; Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Vũ Văn Thanh.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, càng lớn tuổi, phúc lành của 4 con giáp này càng sâu sắc. Trong quý IV năm nay, họ sẽ cảm thấy được bao bọc trong hạnh phúc, dư dả tiền bạc.

HLV Kim Sang-sik sẽ chọn Nguyễn Hiểu Minh 1m84 thay Bùi Tiến Dũng?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik sẽ chọn Nguyễn Hiểu Minh 1m84 thay Bùi Tiến Dũng?

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt ở buổi tập thứ 2 của ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có các phương án thay thế như Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Xuân Mạnh.

Thả 91 con động vật hoang dã gồm cầy vòi mốc, các loài chim quý hiếm vào một khu rừng ở Phú Thọ (sau sáp nhập Vĩnh Phúc)
Nhà nông

Thả 91 con động vật hoang dã gồm cầy vòi mốc, các loài chim quý hiếm vào một khu rừng ở Phú Thọ (sau sáp nhập Vĩnh Phúc)

Nhà nông

Theo Quyết định số 1633/QĐ-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 91 cá thể động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã thuộc 7 loài đã được thả về rừng Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc) gồm cầy vòi mốc, kim oanh tai bạc, kim oanh mỏ đỏ, chích chòe than, vành khuyên Nhật Bản, chim di đá và chim chào mào.

Một thảm họa đáng sợ đang phá vỡ Ukraine từ bên trong
Thế giới

Một thảm họa đáng sợ đang phá vỡ Ukraine từ bên trong

Thế giới

Ukraine đang khát lính cho tiền tuyến – nhưng người dân ngày càng khao khát được nghỉ ngơi. Chế độ nghĩa vụ quân sự hiện tại đang phá vỡ Ukraine từ bên trong, nhà báo Paul Hockenos ở Berlin viết trong một bài bình luận được đăng tải trên tạp chí Foreign Policy.

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025
Kinh tế

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025

Kinh tế

Bộ Xây dựng cùng các chủ đầu tư và cơ quan chức năng đã tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu hoàn tất các điều kiện kỹ thuật cho chuyến bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật.

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng nổi tiếng, quan trọng của Pháp
Kinh tế

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng nổi tiếng, quan trọng của Pháp
5

Kinh tế

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng quan trọng nổi tiếng của Pháp, thành phố Le Havre.

Chưa đá ĐT Nepal, Tiến Linh đã muốn phục thù ĐT Malaysia
Thể thao

Chưa đá ĐT Nepal, Tiến Linh đã muốn phục thù ĐT Malaysia

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành 2 chiến thắng trước ĐT Nepal, sau đó toàn đội quyết tâm phục thù ĐT Malaysia ở trận lượt về.

Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội
Pháp luật

Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội

Pháp luật

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn bị bắt cùng một đồng phạm do bị cáo buộc làm giả bệnh án cho người đang chấp hành án tù để xin hoãn thi hành án.

LĐBĐ Malaysia có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA

Thể thao

Rất nhanh sau sự cố trang web bị tấn công, LĐBĐ Malaysia (FAM) có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA. Theo đó họ khẳng định, quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu phán quyết chính thức.

Cảnh báo ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi
Xã hội

Cảnh báo ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi

Xã hội

Một nghiên cứu do Trường Y khoa Đại học Louisville (Mỹ) thực hiện đã xác định được một nguyên nhân lớn nhất gây ung thực trực tràng ở người dưới 50 tuổi.

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”
Nhà nông

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Nhà nông

Nhiều năm qua, một tỷ phú Hưng Yên là ông nông dân Lưu Văn Dũng đã làm giàu từ mô hình ương cá giống, nuôi con đặc sản như tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, cua da (cua cà ra), nuôi ba ba…Ông Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Phù Cừ trước đây) là một trong số ít nông dân 2 lần được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Những “ngọn hải đăng mới” kiến tạo tương lai Vũng Tàu
Kinh tế

Những “ngọn hải đăng mới” kiến tạo tương lai Vũng Tàu

Kinh tế

Từng được nhắc đến như “phòng khách cuối tuần” của hàng chục triệu người dân Đông Nam Bộ, Vũng Tàu giờ đây đang chuyển mình thành một đô thị biển hiện đại, đa sắc màu. Nơi cửa ngõ biển TP.HCM, những dòng vốn tỷ đô cùng các công trình biểu tượng cũng dần hình thành để trở thành “hải đăng” dẫn lối tương lai của vùng đất này.

Tin đọc nhiều

1

Xây nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

Xây nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

2

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

3

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC