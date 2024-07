Nghệ sĩ Minh Mon Guitar là ai?

Minh Mon Guitar và loạt bản cover nổi tiếng

Minh Mon Guitar tên thật là Hà Tuấn Minh. Anh được công chúng biết tới sau khi đăng tải những video cover các ca khúc nổi tiếng trong và ngoài nước trên mạng xã hội. Hiện kênh YouTube của Minh Mon có hơn 172 nghìn lượt theo dõi, với hàng chục clip lên tới hàng triệu lượt xem.

Trên trang cá nhân, Minh Mon từng cho biết bản guitar cover đầu tiên của anh được thu âm cách đây 18 năm, khi anh vừa tròn 10 tuổi, đang họp lớp 10 tại trường THPT Hà Nội Amsterdam. "Bài hát được thu bằng một chiếc máy nghe nhạc MP3 của Trung Quốc, giá chắc chỉ loanh quanh 100.000 - 200.000 đồng. Thời đó cái gì cũng thiếu thốn, từ nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ".

Nghệ sĩ Minh Mon Guitar. (Ảnh: FBNV)

Tên tuổi Minh Mon Guitar được người yêu nhạc biết tới một cách khá rộng rãi với bản cover Người ta nói (sáng tác: Nguyễn Hoài Anh), phát hành vào 7 năm trước. Ca khúc được anh chơi đàn và hát theo âm hưởng acoustic, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng. Tới hiện tại, video đã có 6,3 triệu lượt view, nhận về hơn 1.400 lượt bình luận. "Có nhiều người cover ca khúc này, nhưng với tôi anh Minh Mon là người thể hiện hay nhất"; "Chất giọng Minh Mon Guitar quá ấm áp, truyền cảm. Mong bạn ra nhiều ca khúc hơn nữa" - một số khán giả chia sẻ dưới clip.

Bản cover ca khúc "Người ta nói" của Minh Mon và Vũ Minh (Clip: MinhMon Music)

Nói về ca khúc này, Minh Mon chia sẻ rằng bản thân anh cũng có chút lo sợ bởi vì bài hát đã ra mắt nhiều năm, hơn nữa còn được trình diễn bởi Ưng Hoàng Phúc - một ca sĩ quá quen thuộc và có thực lực. Tuy nhiên, Minh Mon vẫn quyết định bắt tay vào thực hiện cover bài hát, thậm chí còn hát chính trong clip.

Bên cạnh Người ta nói, Minh Mon còn có các bản cover nổi tiếng khác như: Bùa yêu (Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà và DươngK); Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí); Say You Do (Tiên Tiên); Nếu như ngày đó (Hoàng Nhã)...

Những năm gần đây, Minh Mon Guitar thường xuyên tổ chức những livestream giao lưu, hát tặng người hâm mộ cũng như bạn bè của mình trên Fanpage. Anh cũng có lớp học guitar nổi tiếng, quy tụ nhiều bạn trẻ tại Hà Nội. Không ít phần thể hiện của các học viên trong lớp từng được yêu thích, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.