Miền Bắc hứng hơn 23.000 cú sét, mưa lớn còn kéo dài trong ngày 25/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 24/4 và rạng sáng 25/4, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được trong khoảng từ 19h ngày 24/4 đến 3h ngày 25/4 tại nhiều địa phương vượt ngưỡng 80mm. Cụ thể: Yên Minh (Hà Giang) 82mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 114mm, Tiền Phong (Hải Dương) 112mm và Đông Hải (Thái Bình) lên tới 147mm.

Mưa lớn đi kèm sấm sét dữ dội tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Dữ liệu từ hệ thống radar của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia (thuộc Cục Khí tượng Thủy văn) cho thấy, từ đêm qua đến sáng nay, toàn khu vực đã ghi nhận hơn 23.200 cú sét, trong đó hơn 10.400 cú sét đánh trực tiếp xuống mặt đất.

Sét tập trung chủ yếu tại các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và các tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, cũng như khu vực vịnh Bắc Bộ.

Chỉ trong khoảng thời gian 50 phút (từ 11h00 đến 11h50 đêm 24/4), riêng khu vực thành phố Hải Phòng và vùng lân cận đã ghi nhận 1.696 tia sét, trong đó 433 cú sét đánh xuống đất. Vào lúc 6h sáng 25/4, hệ thống tiếp tục ghi nhận 635 cú sét, với 225 cú sét đánh trực tiếp.

Ghi nhận từ hệ thống radar theo dõi khí tượng cao không của Việt Nam cho thấy từ đêm qua đến sáng nay, miền Bắc hứng khoảng hơn 23 nghìn cú sét đánh, tập trung ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa.

Tính đến 7h10 sáng cùng ngày, mạng lưới định vị sét của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vẫn tiếp tục ghi nhận số lượng tia sét tăng mạnh ở các tỉnh miền Bắc. Riêng thời điểm 7h00 sáng, có 206 tia sét, trong đó 101 cú đánh xuống mặt đất.

Sét đánh, mưa dông và cảnh báo vào giờ cao điểm tại Hà Nội

Bản tin lúc 6h30 sáng 25/4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ phía tây đang di chuyển về Hà Nội, gây mưa dông tại các khu vực Ba Vì, Thạch Thất, Sơn Tây.

Dự báo trong vòng 30 phút đến 3 giờ tới, đám mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển, gây mưa rào và dông cho các quận, huyện nội thành Hà Nội. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.

Ngoài ra, trong ngày 25/4, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15–30mm, có nơi vượt 80mm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, vào chiều và tối nay, cũng dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm), một số nơi trên 60mm.

Hàng loạt điểm xuất hiện dông sét ở miền Bắc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kéo theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Mạng lưới radar và hệ thống định vị sét đánh hiện đại

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Phương – Trưởng phòng Radar thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hiện nay Việt Nam đang vận hành 18 trạm định vị sét.

Hệ thống này được thiết kế để phát hiện, định vị, phân tích và hiển thị dữ liệu sét theo thời gian thực, bao gồm cả sét trong mây (IC) và sét đánh xuống đất (CG).

Các trạm định vị sét có khả năng bao phủ vùng bán kính từ 400–600km, cho phép theo dõi không chỉ khu vực đất liền mà cả vùng biển và các khu vực lân cận biên giới.

Hiện người dân có thể truy cập trang web hymetnet.gov.vn để theo dõi trực tuyến dữ liệu dông sét, radar thời tiết và các cảnh báo nguy cơ thiên tai. Đây là công cụ hữu ích để phòng tránh rủi ro do dông, sét gây ra trong điều kiện thời tiết cực đoan.