"Mổ xẻ" vấn đề nóng của sầu riêng Cần Thơ, giúp nông dân bán nhiều sầu riêng cho Trung Quốc và nhiều nước khác

Hội thảo có sự tham gia của 400 đại biểu đại diện cho các hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn thành phố.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo “Giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu”. Ảnh: H.X

Theo báo cáo tại hội thảo, diện tích trồng cây ăn trái của TP Cần Thơ là 102.194 ha. trong đó, sầu riêng đạt 12.944 ha (sầu riêng Ri 6 chiếm 86%), đứng thứ ba, sau mít và chuối.

Những năm gần đây, có rất nhiều công ty liên kết tiêu thụ với các tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân để trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, giúp nông dân đạt lợi nhuận từ 200-250 triệu đồng/năm/ha.

Hội thảo “Giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu” có sự tham gia của 400 đại biểu đại diện cho các hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Ảnh: H.X

Tại hội thảo, nhiều nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, ngành chức năng đã cùng thảo luận, trao đổi sôi nổi nhiều vấn đề liên quan đến trồng sầu riêng theo hướng giảm thiểu Cadimi (nếu có), đáp ứng các quy định của đơn vị nhập khẩu, công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

TS Dương Minh Viễn, Trưởng khoa Khoa học đất, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) cho hay, trước đây, cây sầu riêng trồng trên đất phù sa ngọt phát triển rất tốt. Sau này, giá sầu riêng tăng cao, người dân trồng ở nhiều loại đất khác nhau, trong đó có cả đất phèn. Để xử lý phèn phải dùng nhiều phân lân để bón. Đây là một trong những yếu tố làm tăng hấp thu Cadimi lên cây.

Do đó, nhà vườn nên khảo sát xem hàm lượng Cadimi trong đất, trong trái là bao nhiêu để lựa chọn loại phân bón hiệu quả, làm sao kiểm soát được, đáp ứng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.



Nông dân TP Cần Thơ thu hoạch sầu riêng. Ảnh: H.X

Cũng như ông Viễn, ông Trịnh Thanh Dũng - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vinacam thông tin, khi sầu riêng tăng giá, bà con bón phân lân rất nhiều (sầu riêng thích lân; đây là một trong những chất mà người dân dùng để kích mầm hoa), dẫn đến tích tụ Cadimi trong đất.

Theo ông Dũng, Cadimi là kim loại nặng, rất khó xử lý ngay được. Do đó, chỉ còn giải pháp thích hợp nhất thời điểm này là người dân dùng loại phân bón có thể hạn chế sự hấp thu Cadimi vào đất...



Ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho hay, tại hội thảo, các đại biểu của nhiều đơn vị đã thể hiện sự quan tâm, tâm huyết đến vấn đề sản xuất, kinh doanh sầu riêng mà thực tiễn đang diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ thông tin về tình hình trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố. Ảnh: H.X

Từ đó, rút ra vấn đề sống còn của sầu riêng Cần Thơ là phải vừa nâng cao chất lượng trái vừa đảm bảo an toàn thực phẩm. Người dân phải có trách nhiệm với sản phẩm làm ra, còn doanh nghiệp phải hỗ trợ, chia sẻ với nông dân về lợi ích, thông tin thị trường. Các sở, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội cùng nhau phối hợp xây dựng thương hiệu vững mạnh cho sầu riêng.

Riêng Hội Nông dân TP Cần Thơ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều đơn vị có liên quan tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động người dân áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, gắn với truy xuất nguồn gốc.



Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sầu riêng kiểu mẫu; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố về chính sách hỗ trợ nông dân.

Nhiều nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, ngành chức năng đã cùng thảo luận, trao đổi sôi động nhiều vấn đề liên quan đến trồng sầu riêng. Ảnh: H.X

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Hội Nông dân thành phố đã kịp thời tổ chức một hội thảo thiết thực, đáp ứng nhu cầu bức thiết từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau khi sáp nhập tỉnh, thành.

Điều này không chỉ cho thấy sự nhạy bén, chủ động của Hội Nông dân TP Cần Thơ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với bà con và sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ, các chuyên gia, cơ quan chuyên môn tham gia trả lời ý kiến kiến nghị của nông dân trồng sầu riêng. Ảnh: H.X

Bà Đào cho rằng, hội thảo đã kịp thời cung cấp thông tin, kiến thức khoa học để bà con nông dân chủ động, tránh những thiệt hại không đáng trong quá trình sản xuất sầu riêng.

Hơn nữa, đây cũng là dịp để nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị quản lý nhà nước cùng ngồi lại với nhau, bàn cách để có những lô hàng sầu riêng chinh phục các thị trường, không chỉ ở Trung Quốc mà còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… Qua đó, khẳng định thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới.

"Chúng ta phải cùng nhau hành động một cách đồng bộ, quyết liệt để xây dựng một ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, uy tín. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", bà Đào thông tin.

