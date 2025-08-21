Năm 2025 Hội Nông dân TPHCM sử dụng 2,4 tỷ đồng trao học bổng cho con hội viên nông dân khó khăn

Ngày 20/8, Hội Nông dân TPHCM tổ chức trao học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố năm 2025.

Đợt này, ban tổ chức trao 123 suất học bổng cho học sinh là con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ, TPHCM) với kinh phí 246 triệu đồng.

Ông Trương Thành Quang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, trong năm 2025, Hội Nông dân thành phố sẽ tổ chức trao tặng 1.200 suất học bổng Lương Định Của cho 1.200 em học sinh, sinh viên là con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng.

Ông Trương Thành Quang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Q.D

Trong đợt trao học bổng lần này, Hội Nông dân TPHCM đã hỗ trợ 2 sinh viên là con hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được nhận học bổng toàn phần. Em Nguyễn Thị Ngọc Tiền (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường) đã được nhận tổng cộng 48,5 triệu đồng từ năm 2021 đến nay. Em Huỳnh Thị Khánh Đoan (Trường Đại học Văn Hiến) nhận tổng cộng 82,9 triệu đồng.

Song song với đó, thực hiện hoạt động an sinh xã hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Quỹ “Vì tầm vóc Việt” để bảo trợ cho 28 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và con em cán bộ Hội, đảm bảo hỗ trợ đến khi các em đủ 18 tuổi.

Các em học sinh của xã Bình Khánh nhận học bổng Lương Định Của. Ảnh: Q.D

Tại xã Bình Khánh, em Đoàn Lê Hy Vọng (con cán bộ Hội) được nhận bảo trợ hằng tháng với tổng kinh phí 72 triệu đồng. Em Võ Bích Thủy cũng được nhận bảo trợ với tổng số tiền 36 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trương Thành Quang cho biết, hoạt động trao học bổng chính là sự quan tâm của các cấp, các ngành, của tổ chức Hội và của các mạnh thường quân chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Qua đó, mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học hành tốt hơn, đỗ đạt nhiều hơn, thành đạt cao hơn để đóng góp cho quê hương đất nước.

Em Nguyễn Ngọc Thúy Vy, đang là học sinh lớp 11 của trường Trung học Phổ thông Bình Khánh, là 1 trong 123 em nhận học bổng hôm nay. Vy cho biết, em cảm thấy vui vì được quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thêm chi phí học tập trong niên học mới.

Em Nguyễn Ngọc Thúy Vy cho biết, chi phí từ học bổng giúp em có thêm động lực học tập. Ảnh: Q.D

“Mong rằng những năm tiếp theo Hội Nông dân và các đơn vị, mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ cho những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như chúng con. Từ đó, giảm bớt một phần chi phí học tập cho những gia đình nghèo, khó khăn có học sinh, sinh viên đang tham gia học tập, giúp gia đình chúng con có thêm động lực để an tâm lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo”, Vy chia sẻ.

Từ nguồn kinh phí vận động chương trình “Tết nghĩa tình” qua các năm, Hội Nông dân TPHCM đến nay đã trao tặng 12.676 suất học bổng Lương Định Của; 20 suất học bổng toàn phần; 28 suất bảo trợ học tập với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.