Một giống nhãn mới hạt lép ở Vĩnh Long vừa cho quả ngon, vừa trồng làm kiểng đang khiến nhiều người chú ý

Giống nhãn mới mang tên Thanh Sơn là kết quả hơn 8 năm chọn lọc và trồng khảo nghiệm từ một cây nhãn long đột biến trong vườn nhà. Theo ông Sơn, nhãn Thanh Sơn có hạt lép hoàn toàn không phôi, phần cơm dày, ráo, vàng ươm, ăn thơm ngon.

Đáng chú ý, giống này cho 2 vụ trái tự nhiên mỗi năm, không nhiễm bệnh chổi rồng, ít sâu bệnh, rất thuận lợi cho canh tác lâu dài và bền vững.

“Nhãn long thông thường có hạt rất to, cơm mỏng và nhiều nước, chỉ có rất ít hạt tiêu. Còn giống nhãn tôi chọn lọc hầu như tất cả đều cho trái có hạt lép, phần cơm dày, thơm ngon. Hiện chưa có giống nhãn nào trên thị trường có hạt lép hoàn toàn không phôi như vậy. Nhờ đó, nhãn dễ bảo quản, thuận tiện cho sơ chế, sấy dẻo, sấy khô, đóng hộp và xuất khẩu” - ông Sơn chia sẻ.

Vườn nhãn Thanh Sơn của ông hiện đang cho trái rộ.

Bên cạnh chất lượng trái vượt trội, giống nhãn Thanh Sơn còn có khả năng thích nghi cao, dễ trồng ở nhiều vùng đất khác nhau như Tây Ninh, Nha Trang… thậm chí còn cho trái to, năng suất cao hơn. Với thân cây thấp, tán gọn, giống nhãn này phù hợp trồng trong chậu làm kiểng, hoặc trồng nhà lưới, có thể cho trái sớm chỉ sau hơn 18 tháng. Người trồng cũng có thể xử lý ra hoa trái vụ hoặc canh tác mật độ dày, điều hiếm gặp ở các giống nhãn truyền thống.

Theo ông Sơn, sau 18 tháng có thể cho thu hoạch khoảng 30 kg/cây, và khoảng 50 kg/cây khi đạt 5 năm tuổi. Hiện tại, hơn 100 cây giống trồng thử nghiệm trong gần 2 năm đã bắt đầu cho trái ổn định, với năng suất tương đương nhãn long, đạt từ 20-25 tấn/ha.

Không chỉ là giống cây trồng mới đầy triển vọng, nhãn Thanh Sơn còn được kỳ vọng góp phần phát triển du lịch sinh thái miệt vườn. Với khả năng trồng chậu, kết hợp nhà lưới, vườn kiểng, du khách có thể tham quan, trải nghiệm hái và thưởng thức trái cây tại chỗ, mở ra mô hình kinh tế kết hợp nông nghiệp du lịch ngày càng được ưa chuộng.

Đây là trang trại nuôi con đặc sản chả tốn mấy tiền mua thức ăn chăn nuôi, có quy mô lớn nhất tỉnh Lào Cai

Hiện giống nhãn Thanh Sơn đã được cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, ông Sơn đang nhân giống quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không chỉ thành công với giống nhãn, ông Sơn còn là tác giả của nhiều giống cây ăn trái nổi bật khác đã được công nhận cây đầu dòng, gồm: xoài tứ quý, xoài Thanh Sơn, mít nghệ Thanh Sơn, bơ Thanh Sơn.

Trong đó, bơ Thanh Sơn được nông dân đánh giá rất cao nhờ khả năng thích nghi với đất phù sa ngọt, đất phèn, cho trái ngon và năng suất ổn định. Giống mít Thanh Sơn cũng gây ấn tượng với trái lớn (15-20kg, có trái hơn 30kg), cơm dày, màu vàng cam bắt mắt, vị ngọt đậm đà.

Với tư duy chọn tạo giống gắn liền thực tiễn sản xuất, ông Nguyễn Thanh Sơn đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp ĐBSCL theo hướng hiệu quả, bền vững.

Theo: Báo Cần Thơ