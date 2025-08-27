Đây là 2 đại diện đặc sản biển–rừng sẽ sánh vai giới thiệu với các tỉnh thành về Quảng Ngãi mới

Sáng 27/8, theo thông tin PV Dân Việt, mọi công tác chuẩn bị của Quảng Ngãi tại khu trưng bày “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội đã hoàn tất.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra tại 1 giang hàng ở khu trưng bày.Ảnh: BS

Nổi bật là hình ảnh củ tỏi - đặc sản của đặc khu Lý Sơn (đại diện cho kinh tế biển) và cây sâm Ngọc Linh (đại diện cho kinh tế rừng) ở cổng chào với có dòng chữ “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai”.

Đây cũng là hình ảnh mang nội dung và thông điệp về tiềm lực biển và rừng của Quảng Ngãi; khẳng định sự đồng lòng của người dân tỉnh nhà cùng chung tay, hợp sức để xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng.

Bên cạnh đó tại Khu không gian phát triển kinh tế biển, công nghiệp có mô hình “Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn” - khẳng định chủ quyền biển đảo, biểu tượng lịch sử, chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mô hình con thuyền lớn lướt sóng ra khơi chuyển tải thông tin tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển, công nghiệp của tỉnh.

Tỏi Lý Sơn và sâm Ngọc Linh, 2 đại diện đặc sản biển–rừng sẽ sánh vai giới thiệu với các tỉnh thành về Quảng Ngãi mới.Ảnh:VT-BS

Còn ở không gian trưng bày phản ánh tiềm lực kinh tế từ rừng, có điểm nhấn "quốc bảo" Sâm Ngọc Linh, các dược liệu quý và sản phẩm OCOP nông nghiệp tiêu biểu.

Quảng Ngãi sẽ giới thiệu di sản văn hóa miền núi của các dân tộc Kinh, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié - Triêng, Hrê, Rơ Măm, Cor và B'râu, cùng các tư liệu khảo cổ về văn hóa Sa Huỳnh, Lung Leng...tại khu vực trưng bày.Ảnh:BS

Ngoài ra tại khu vực này còn giới thiệu di sản văn hóa miền núi của các dân tộc Kinh, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié - Triêng, Hrê, Rơ Măm, Cor và B'râu, cùng các tư liệu khảo cổ về văn hóa Sa Huỳnh, Lung Leng.

Hình ảnh về hoạt động của ngư dân vùng biển của Quảng Ngãi.Ảnh:VT

Không gian trải nghiệm "Vị biển - Hồn rừng" sẽ giới thiệu tinh hoa ẩm thực từ biển và rừng cùng các sản phẩm nông nghiệp sạch, chế biến từ nguyên liệu tại địa phương….

Một số đặc sản tiêu biểu khác của Quảng Ngãi cũng góp mặt.Ảnh: BS

Được biết chiều hôm qua, ngày 26/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu trưng bày “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai”.

Sâm Ngọc Linh, 1 đặc sản quý của người dân phía Tây Quảng Ngãi mới.Ảnh:VT

Hình ảnh củ tỏi - đặc sản của đặc khu Lý Sơn (đại diện cho kinh tế biển) và cây sâm Ngọc Linh (đại diện cho kinh tế rừng) ở cổng chào với có dòng chữ “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai”.Ảnh:BS

Cùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ; người đứng đầu Tỉnh uỷ Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng rằng, với cách thiết kế ấn tượng, sâu sắc và độc đáo, không gian trưng bày của tỉnh nhà sẽ mang đến cho du khách cái nhìn toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.