Sơn Động (Bắc Giang) là vùng đất thiên nhiên trời phú, với diện tích tự nhiên lên tới 38,67 ha, độ che phủ của rừng đạt 61% với nhiều tầng tán và một thảm thực vật phong phú.

Tận dụng lợi thế tự nhiên, nông dân huyện Sơn Động đã phát triển nghề nuôi ong mật. Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ mô hình này, năm 2014, người dân địa phương thành lập Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động (xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) nhằm duy trì, phát triển nghề và nâng cao thu nhập.

Từ khi HTX được thành lập, các thành viên trong HTX không còn lo bị thương lái ép giá hay đầu ra bấp bênh. Năm 2014, toàn xã có 2.700 đàn ong, đến nay con số đã lên tới 6.100 đàn ong. Sản lượng mật năm 2024 đạt 50 tấn với nguồn thu nhập 700 triệu đồng. Điều này đã thúc đẩy, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động, trong đó có 8 lao động nữ và ổn định tinh tế cho các thành viên trong HTX.

Để tạo ra những sản phẩm mật ong chất lượng, an toàn, người dân phải tuyển chọn các loài ong khỏe mạnh. Hợp tác xã còn tổ chức cho các thành viên học tập, nghiên cứu và xây dựng quy trình nuôi ong phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Trong quá trình nuôi và thu hoạch, các thành viên HTX luôn chú trọng kiểm soát chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc HTX Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động chia sẻ: “Về các kỹ thuật chăm sóc ong, Ban lãnh đạo Hợp tác xã Phối hợp với Trung tâm dạy nghề Bắc Giang và Phòng NN&PTNT huyện Sơn Động đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ong trong thùng hiện đại cho 100% thành viên trong HTX.

Nhờ những nỗ lực đó, thương hiệu “Mật ong rừng Sơn Động” đang từng bước được khẳng định với chất lượng sản phẩm tốt”.

Bà Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc HTX Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động (trái) chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc, sản xuất mật ong.

Nhằm nâng cao chất lượng, HTX đã lắp đặt dây chuyền hạ thủy phần, giảm tỷ lệ nước trong mật từ 25% xuống còn 19–20%. Nhờ đó, mật ong đạt độ sánh mịn, màu sáng, không lẫn tạp chất. Bao bì sản phẩm cũng được cải tiến với thiết kế bắt mắt, đựng trong lọ thủy tinh dung tích từ 350 ml đến 1.000 ml, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Mật ong Sơn Động có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp, viêm họng, lở miệng, rối loạn tuần hoàn, tiêu hóa. Đặc biệt, sản phẩm không gây béo phì, giúp làm đẹp da, chống lão hóa và kích thích tiêu hóa hiệu quả.



Điểm nổi bật của mật ong rừng Sơn Động là nguyên chất, được khai thác từ nguồn hoa rừng tự nhiên, không pha tạp. Sản phẩm chứa hỗn hợp các loại đường dễ hấp thụ, cùng nhiều dưỡng chất quý như enzyme, vitamin nhóm B, C, E, K... và các vi chất cần thiết cho cơ thể.

Sản phẩm mật ong rừng Sơn Động đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp nhãn hiệu tập thể “Mật ong rừng Sơn Động”. Đồng thời, sản phẩm cũng được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, dựa trên kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất mật ong của Hợp tác xã cũng được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Đồng thời, sản phẩm hương nến Bồng Am do HTX sản xuất cũng đạt chứng nhận OCOP 3 sao.



Hiện nay, sản phẩm mật ong rừng Sơn Động không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường trong nước mà còn từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Với hương vị nguyên chất, quy trình sản xuất khép kín, đạt chuẩn và sự đầu tư bài bản từ khâu nuôi ong đến đóng gói, Mật ong rừng Sơn Động xứng đáng là niềm tự hào của người dân nơi đây, một sản vật kết tinh từ thiên nhiên thuần khiết và bàn tay lao động cần mẫn.

Trong thời gian tới, Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và đưa thương hiệu vươn xa hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên rừng.