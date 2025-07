1. Hòa cùng xu thế chuyển đổi số, nông dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Mô hình tưới tiêu tự động, hệ thống cấp thức ăn tự động, giám sát và quản lý thông minh,... không còn xa lạ ở nhiều trang trại. Sự đổi mới này mang đến một diện mạo hiện đại cho nền nông nghiệp của tỉnh.

Anh Trần Nguyễn Thành Do (quản lý Cơ sở Sản xuất rau sạch Botanic Farm, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An) chia sẻ: “Để giảm thời gian, công sức quản lý và tối ưu chi phí nhân công, chúng tôi đầu tư hơn 2 tỉ đồng vào nhà màng và công nghệ IoT để trồng 1.000m2 rau thủy canh.

Hệ thống IoT có thể điều khiển linh hoạt nhiều chức năng như quạt gió, phun sương, cắt nắng hay bơm nước để chăm sóc cây con ngay cả khi không có mặt tại vườn”.

Nông dân ngày càng nhận thức rõ lợi ích của ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi hiệu quả hơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng và chuyển giao, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đoàn xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số, đăng bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Các mô hình được ứng dụng trên cây lúa, thanh long, chanh, rau và vùng chăn nuôi bò thịt, nuôi tôm nước lợ. Qua đó, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, vùng lúa có 63.988ha ứng dụng công nghệ cao, vùng rau có 2.148ha, vùng thanh long có 5.849ha và vùng chanh có 4.114ha. Với vùng chăn nuôi bò thịt, lũy kế đến nay thực hiện 5 mô hình điểm.

Riêng vùng tôm, diện tích ứng dụng công nghệ cao của mô hình điểm là 98,84/100ha so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Người dân nhân rộng mô hình với diện tích khoảng 1.172ha/2.146 hộ.

Ngoài ra, tỉnh Long An còn có 6 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Không dừng lại ở sản xuất, nông dân còn chú trọng ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ nông sản.

Các sàn thương mại điện tử (TMĐT), website,... trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa nông dân với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Một trong những nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh là bà Lê Thị Mai (xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) với thương hiệu trà hoa hòe Nguyễn Lự, đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Từ cuối năm 2023, sản phẩm trà hoa hòe của gia đình bà Mai được nhiều người biết đến.

Thay vì duy trì phương thức bán sỉ truyền thống, bà Mai quyết định mở rộng kênh phân phối thông qua các sàn TMĐT nhằm tiếp cận tệp khách hàng lớn hơn. Mặc dù tuổi đã cao, bà Mai vẫn kiên trì học hỏi kiến thức, kỹ năng công nghệ để áp dụng vào kinh doanh.

Bà Mai cho biết: “Trước đây, tôi kinh doanh trong phạm vi địa phương. Tuy nhiên, khi nhu cầu của khách hàng ở xa tăng lên, nhiều người muốn tìm mua sản phẩm nhưng không biết địa chỉ nên Hội Nông dân xã phối hợp Đoàn xã hỗ trợ tôi mở rộng kênh bán hàng qua các nền tảng TMĐT. Ban đầu, tôi còn bỡ ngỡ nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của Đoàn xã, hiện tôi có thể thực hiện các thao tác cơ bản”.

Để hỗ trợ bà Mai, Đoàn xã Bình Tịnh giúp bà thiết kế web bán hàng, hướng dẫn đăng bán sản phẩm trên các sàn TMĐT, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, hội thảo,... Qua đó, bà có thể tiếp cận nhiều đối tác tiềm năng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bí thư Đoàn xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ - Đỗ Tấn Lực thông tin: “Nhận thấy nông dân còn hạn chế trong việc quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, Đoàn xã chủ động tiếp cận, trực tiếp hướng dẫn người dân về các thao tác bán hàng cơ bản và hỗ trợ thiết kế hình ảnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng quảng bá sản phẩm trên các sàn TMĐT”.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, giao thương trên môi trường số là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Kinh doanh qua TMĐT không chỉ giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn