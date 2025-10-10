Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Lực lượng quân sự NATO trong cuộc tập trận Steadfast Dart 2025 tại Romania. Ảnh Getty Images.

“Ở châu Âu hiện nay đang diễn ra một sự chuẩn bị bề nổi cho cuộc chiến với Nga. Họ nói nhiều về việc tăng ngân sách quốc phòng, đặc biệt là ở Đức — nơi hàng trăm triệu euro được cho là đang được rót vào, nhằm ‘hồi sinh’ ngành công nghiệp quốc phòng. Nhưng để xây dựng một quân đội hiện đại, trung bình phải mất khoảng mười năm, trong khi quân đội Đức hiện nay gần như đã bị suy yếu nghiêm trọng”, ông Macgregor nhấn mạnh.

Theo vị Đại tá Mỹ, các nỗ lực quân sự của châu Âu hiện chỉ mang tính biểu tượng, không đủ để đối đầu với Nga trong một cuộc xung đột toàn diện.

Tuyên bố của ông Macgregor được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, đang tăng tốc chi tiêu quốc phòng và tái thiết lực lượng quân sự.

Đức đã đồng ý tăng ngân sách quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029 để đối phó trực tiếp với mối đe dọa từ Nga. Ngoài ra, Berlin đang xin phép nới lỏng giới hạn vay nợ theo hiến pháp để tài trợ mạnh mẽ hơn cho quốc phòng.

Các nước như Lithuania, Latvia, Estonia đã hoặc đang tăng chi tiêu quốc phòng lên trên mức 2% GDP; một số quốc gia hướng tới 3% hoặc hơn. Ba Lan cũng đang mở rộng sản xuất xe tăng (Abrams), xây dựng các dây chuyền sản xuất trong nước, để tăng khả năng tự chủ vũ khí.

Nhiều chính phủ châu Âu lo ngại rằng nếu Ukraine thất bại, Moscow có thể đe dọa trực tiếp tới an ninh của NATO.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine “không thay đổi cục diện chiến trường” mà chỉ kéo dài xung đột và khiến châu Âu rơi sâu hơn vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.