M.U đánh bại Chelsea, HLV Ruben Amorim phản ứng thế nào?

M.U tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford với rất nhiều áp lực. HLV Ruben Amorim đã bị chỉ trích nhiều ngày qua về cách áp dụng chiến thuật của mình. Khi M.U thua đậm Man City ở vòng 4, HLV Amorim thậm chí còn bị các chuyên gia và không ít CĐV cho rằng ông nên bị sa thải ngay tức khắc.

M.U khi đối diện khó khăn đã biết cách vượt lên đúng lúc. Ngoài quyết tâm cao, M.U cũng gặp may mắn khi Chelsea mất người ngay từ phút thứ 5 vì thủ môn Sanchez bị truất quyền thi đấu. M.U nhanh chóng tận dụng cơ hội để ghi 2 bàn do công của Bruno Fernandes (phút 14) và Casemiro (phút 37).

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nhưng đến phút 45+5, M.U đánh mất lợi thế hơn người khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Sang hiệp hai, khi ngang bằng về quân số, M.U bị Chelsea lấn lướt và thủng lưới ở phút 80 (Chalobah ghi bàn cho Chelsea). Dẫu sao, M.U vẫn giữ được thành quả và thắng chung cuộc 2-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim đề cập đến Casemiro, cầu thủ vừa là người hùng vừa là tội đồ. HLV Amorim nhấn mạnh: "Casemiro chắc chắn cảm thấy tồi tệ hơn tôi. Chúng tôi đã giành chiến thắng nên tôi phần nào quên đi những gì đã qua. Tuy nhiên, cậu ấy phải nhìn lại mình với tư cách cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy hiểu mình đã làm gì và đương nhiên có đủ kinh nghiệm để không nên thực hiện những pha bóng dẫn đến tình huống đáng tiếc".

Đánh giá về chiến thắng đầy quan trọng này, HLV Amorim chia sẻ: "Chúng tôi đã chịu nhiều sức ép ở cuối trận nhưng vẫn thắng và đó là điều xứng đáng. Nếu các cầu thủ cống hiến hết mình, họ sẽ luôn được các CĐV ủng hộ. Đây là câu chuyện mà toàn đội phải hiểu rõ. Cả đội đã chạy, nỗ lực hết mình để chơi đầy quyết liệt. Nhưng cả đội phải quên đi trận thắng này một cách nhanh chóng và lập tức hướng tới chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.

Chúng tôi không nên để bất cứ ai phải nhận thẻ đỏ như Casemiro ở cuối hiệp một. Chơi như vậy tức là cả đội tự làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Đáng lẽ, chúng tôi cần chơi sắc bén để kết thúc trận đấu sớm hơn. Nhưng trên tất cả, đây là một trận đấu tốt".

Đề cập về những áp lực liên quan đến vị trí của mình, HLV Amorim cho biết: "Tôi không có gì để nói về những chỉ trích bởi mọi người thường nói đúng. Nhưng trận này chúng tôi đã thắng và đó là điều tốt cho chúng tôi. Đây là điều rất quan trọng vì tôi hiểu môi trường xung quanh đội bóng và vị trí HLV".

