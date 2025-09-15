M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

M.U thất bại, HLV Ruben Amorim vẫn quyết giữ sơ đồ 3-4-3

M.U có chuyến làm khách trước Man City ở trận Super Sunday của vòng 4 Premier League kèm theo quyết tâm tạo bất ngờ trên sân Etihad. M.U sau 3 vòng đầu tiên có 4 điểm, hơn Man City 1 điểm và họ tự tin có thể giành chiến thắng khi đối thủ vừa trải qua 2 trận thua.

M.U đã chơi rất nỗ lực, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã được thể hiện rất rõ. M.U không thể chống lại sức tấn công rất mạnh từ Man City, đội bóng khát khao giành chiến thắng để nhanh chóng trở lại với cuộc đua vô địch.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

M.U gục ngã khi Man City có những cầu thủ biết cách tạo ra đột biến. Các bàn thắng của Phil Foden và Erling Haaland (2 bàn) khiến M.U chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3.

M.U thua trận, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra bình tĩnh và khẳng định ông sẽ không thay đổi quan điểm của bản thân về hệ thống thi đấu dành cho “Quỷ đỏ”. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết: “Có nhiều diễn biến đã xảy ra trong thời gian qua mà không phải ai cũng biết. Tôi thừa nhận thành tích này không xứng đáng với một đội bóng như M.U. Nhưng tôi cũng khẳng định bản thân không thay đổi. Tôi chỉ thay đổi khi nào tôi muốn, còn trong trường hợp khác, đội bóng phải thay HLV.

Sau mỗi thất bại của M.U, nhiều người lại đề cập đến sơ đồ. Nhưng tôi không tin lỗi của M.U nằm ở hệ thống. Tôi tin vào triết lý của mình và sẽ kiên định tới cùng”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Amorim nhấn mạnh: “Tôi hiểu rất rõ vấn đề. Đó cũng là điều bình thường khi kết quả không như ý. Tôi thấy đội bóng đang tiến bộ nhưng kết quả lại không phản ánh điều đó,

Ở trận đấu này, có những thời điểm chúng tôi thua kém Man City. Thành tích nói lên tất cả và chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng thông điệp của tôi luôn rõ ràng bởi tôi muốn cống hiến tất cả, cố gắng làm điều tốt nhất cho đội bóng”.