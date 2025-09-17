Mỹ chấp thuận chuyển giao gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine do NATO tài trợ

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: GI.

Các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của chính quyền Trump cho Ukraine đã được phê duyệt và có thể sớm được chuyển đi, khi Washington nối lại việc gửi vũ khí cho Kiev - lần này theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh - hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters.

Đây là lần đầu tiên cơ chế mới do Mỹ và các đồng minh phát triển được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho của Mỹ, bằng nguồn quỹ do các nước NATO đóng góp.

Quan chức phụ trách chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thứ trưởng Elbridge Colby, đã phê duyệt tới hai lô hàng trị giá 500 triệu USD mỗi lô theo cơ chế mới có tên “Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), các nguồn tin cho biết.

Nỗ lực hợp tác xuyên Đại Tây Dương được khởi động lại nhằm cung cấp cho Ukraine lượng vũ khí trị giá tới 10 tỷ USD, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng trước việc Moscow tiếp tục tấn công nước láng giềng, dù ông đã tìm cách đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột.

Cho tới nay, chính quyền Trump mới chỉ bán vũ khí cho Ukraine hoặc chuyển giao các khoản viện trợ vốn được cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt, người từng là một người ủng hộ mạnh mẽ Kyiv.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ chính xác danh mục các vũ khí mà châu Âu đã phê duyệt mua cho Ukraine, nhưng cho biết trong đó có các hệ thống phòng không - thứ mà Ukraine đang rất cần trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Một nguồn tin cho biết danh sách PURL đang được xử lý sau khi vượt qua đơn vị chính sách của Lầu Năm Góc. Lầu Năm Góc chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

“Đó chính là những thứ họ đã yêu cầu. Rất nhiều thứ,” nguồn tin nói. “Đó là dòng chảy giúp họ ổn định chiến tuyến cho tới nay.” Theo các chuyên gia, nhu cầu của Ukraine vẫn nhất quán như các tháng trước - hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn, hệ thống, rocket và pháo binh.