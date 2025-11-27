Người đẹp 26 tuổi đăng quang Miss International 2025

Tối 27/11, đêm Chung kết Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản, quy tụ 80 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các thi trình diễn bikini, trang phục dạ hội và ứng xử, đại diện Colombia Catalina Duque Abréu đã vượt qua nhiều ứng viên nổi bật để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Zimbabwe, Á hậu 2 thuộc về thí sinh Bolivia. Trong khi đó, ngôi vị Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về hai đại diện khu vực Đông Nam Á - Indonesia và Philippines.

Đại diện Colombia Catalina Duque Abréu đăng quang Miss International 2025. (Ảnh: Missosology)

Người đẹp Catalina Duque Abréu năm nay 26 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1,80 m và tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT – một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Colombia. Sở hữu nét đẹp rực rỡ, phong thái trình diễn tự tin và khả năng giao tiếp linh hoạt bằng ba ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha, cô sớm được đánh giá là một trong những thí sinh có khả năng giành vương miện ngay từ đầu hành trình.

Catalina bước chân vào đấu trường nhan sắc với danh hiệu Miss Antioquia 2024, trước khi đăng quang Miss Colombia 2024. Chiến thắng giúp cô mang về chiếc vương miện đầu tiên sau 28 năm cho quê nhà Antioquia.

Catalina Duque Abréu có phong thái trình diễn tự tin và khả năng ứng xử nổi trội. (Ảnh: FBNV)

Trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết Miss International 2025, Catalina nhận được câu hỏi: “Nếu mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?”. Người đẹp Colombia chia sẻ rằng gia đình có mặt ngay tại sân khấu, vì vậy cô muốn nói trực tiếp với họ. Cô cho biết: “Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến thuật ngữ mono no aware – vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Đại diện Việt Nam - hoa hậu Kiều Duy. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hoa hậu Kiều Duy – đại diện Việt Nam không thể giành được suất vào Top 20 dù được đánh giá chỉn chu về hình ảnh và tác phong, sớm khép lại hành trình tại đêm Chung kết Miss International 2025.

Miss International là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản. Năm 2024, Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy gây tiếng vang lớn khi giành vương miện tại cuộc thi này.