Ngày 20/8, trao đổi với báo chí, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, TP.HCM xác nhận, “nàng tiên cá” hay còn gọi là con dugong (thường gọi là bò biển, cá cúi) trôi dạt vào bờ biển, hiện đã chết sau khi mắc cạn.

Cá nàng tiên quý hiếm gần 300kg trôi dạt vào bờ biển đặc khu Côn Đảo

Theo đó, chiều 19/8, trong lúc đi dọc bờ biển thuộc đặc khu Côn Đảo, anh Lâm (33 tuổi) phát hiện một vật thể trôi dạt vào bờ biển.

Người dân cứu hộ cá thể dugong quý hiếm nhưng không thành. Ảnh: NDCC

Khi đến gần, anh Lâm nhận ra đây là cá thể dugong quý hiếm, hay còn gọi là “nàng tiên cá”. Lúc được phát hiện, cá thể này đã yếu, không thể tự bơi trở lại biển nên người dân đã tìm cách cứu hộ nhưng không thành.

Nhận tin báo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các cơ quan chức năng đặc khu Côn Đảo đã có mặt tại khu vực, đồng thời đưa xác cá thể này vào bờ để xử lý.

Dugong (còn gọi là con bò biển) là một loài thú biển quý hiếm, được xếp vào mức sắp nguy cấp trong danh lục đỏ IUCN năm 2023, có kích thước trung bình, con trưởng thành có chiều dài khoảng 4m, cân nặng 400kg. Dugong rất thích ăn cỏ biển.

Ở Việt Nam, dugong xuất hiện ở vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc. Trong đó, Côn Đảo được xem là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho các loài cỏ biển phát triển, nơi sinh tồn của nhiều loài sinh vật biển quý hiếm như rùa biển và dugong.