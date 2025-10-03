Nga trả lại 185 binh sĩ Ukraine, ông Zelensky đáp trả bằng một từ

Tù nhân Ukraine được trở về với gia đình. Ảnh Pravda

Theo nghị sĩ Duma Quốc gia Shamsail Saraliyev, đại diện cho nhóm điều phối quốc hội về hoạt động quân sự, quá trình trao đổi đã hoàn tất. Ông xác nhận rằng cả Nga và Ukraine đều đã trao trả 20 thường dân cho mỗi nước.

"Quân nhân và thường dân Nga hiện đang có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus, nơi họ đang nhận được sự hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết", Bộ Quốc phòng đưa tin.

Tất cả công dân Nga trở về sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế.

Ông Zelensky phản ứng bằng một từ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời ngắn gọn cuộc trao đổi này, chỉ viết một từ duy nhất — "Nhà" — trên kênh Telegram của mình, kèm theo ba biểu tượng cảm xúc hình quốc kỳ Ukraine. Ông cũng đăng tải một video ghi lại cảnh những người lính bước xuống xe buýt, ôm chầm lấy đồng đội và gọi điện cho gia đình.

Lịch sử gần đây của việc trao đổi tù nhân

Lần trao đổi tù binh gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 24/8, khi mỗi bên trao trả 146 quân nhân. Vào thời điểm đó, Nga cũng tiếp nhận 8 thường dân từ vùng Kursk, những người đã bị giam giữ tại thành phố Sumy của Ukraine từ tháng 2/2025. Vào ngày 18/9, hai bên đã trao trả hài cốt của những người lính đã hy sinh — Nga trao trả 1.000 hài cốt, trong khi Ukraine trao trả 24 hài cốt.

Các cuộc đàm phán và đàm phán hòa bình bị đình trệ

Việc trao đổi này là một phần trong các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul . Ba vòng đàm phán đã diễn ra vào đầu năm 2025 vào ngày 16/5, ngày 2/6 và ngày 23/7. Các thỏa thuận ban đầu bao gồm việc trao đổi "1.000 đổi 1.000", cũng như việc trao trả thi thể và thảo luận về các điều kiện hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẵn sàng đối thoại, mặc dù ông lưu ý rằng sự ngần ngại của Ukraine đã làm gián đoạn tiến trình này. Đồng thời, Tổng thống Zelensky đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, trong khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky với điều kiện tất cả các vấn đề quan trọng được chuẩn bị kỹ lưỡng trước.