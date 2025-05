Nga tung đòn tấn công dữ dội, lực lượng Ukraine mất ngủ chống trả suốt đêm

Lực lượng Ukraine đã xác nhận bắn hạ 80 máy bay không người lái tấn công tự sát kiểu Shahed ở các khu vực phía đông, phía bắc, phía tây và trung tâm của đất nước. Thêm 42 máy bay không người lái mồi nhử của Nga được cho là đã bị phá hủy mà không gây ra hậu quả tiêu cực.

Các nhà chức trách Ukraine đã công bố hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào nhiều khu vục ở Ukraine bao gồm Kharkov vào rạng sáng 14/5. Nguồn: Thống đốc Oleh Syniehubov.

Hiện chưa có thông tin nào được cung cấp về việc liệu Ukraine có đánh chặn được tên lửa Iskander-M/KN-23 của Nga hay không.

Không quân Ukraine, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công trên không.

Theo các báo cáo, các tỉnh Sumy, Kharkov, Odessa, Kherson, Donetsk và Kirovohrad đã bị hư hại do cuộc tấn công của Nga.

Tại tỉnh Kharkov, các nhà chức trách cáo buộc, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công trúng một khu dân cư. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước tỉnh Kharkov báo cáo rằng một máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại tài sản tư nhân tại làng Oleksandrivka thuộc huyện Lozova.

Cuộc tấn công gây ra một đám cháy tại một ngôi nhà riêng. Ba người đã bị thương trong cuộc tấn công - hai người đàn ông và một phụ nữ - nhưng họ từ chối nhập viện, theo nhân viên cứu hộ. Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov báo cáo rằng nạn nhân là hai người đàn ông 49 và 54 tuổi, cùng một phụ nữ 93 tuổi.

Văn phòng công tố Kharkov cũng xác định máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công là loại "Geran-2".

Các dịch vụ khẩn cấp cho biết thêm rằng 6 đám cháy đã xảy ra ở tỉnh Kharkov trong suốt cả ngày do các cuộc pháo kích của Nga tại các huyện Bohodukhiv, Kupiansk, Lozova và Chuhuiv.

Tại tỉnh Rivne, hai người đã bị thương do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào rạng sáng 14/5, Chính quyền Quân sự Khu vực cho biết. Người đứng đầu chính quyền, ông Oleksandr Koval xác nhận, có "thiệt hại nhỏ" đối với cơ sở hạ tầng dân sự do vụ tấn công.

Chính quyền Quân sự Khu vực Rivne cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Nga trên tỉnh này.

Tình hình ở Vorozhba, tỉnh Sumy, cũng rất nghiêm trọng. Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Vorozhba trong đêm. Kết quả sau cuộc không kích, một cửa hàng, các tòa nhà dân cư, các công trình phụ đã bị hư hại và phá hủy. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong hoặc người bị thương. Các nhà chức trách địa phương cảnh báo người dân Vorozhba rằng "mỗi ngày, các cuộc không kích vào thành phố đang gia tăng". Họ nhấn mạnh rằng "quyết định tốt nhất ngày hôm nay là một - rời đi và cứu lấy mạng sống".

Tại tỉnh Kherson, ba người đã bị thương do pháo kích của Nga trong đêm và rạng sáng 14/5, Chính quyền Quân sự Khu vực báo cáo. Trong đêm 13/5, một người đàn ông và một phụ nữ đã bị thương do pháo kích của Nga vào Antonivka. Đạn pháo làm hư hại một ngôi nhà riêng, khiến một cặp vợ chồng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Họ đã tự mình thoát ra được. Người đàn ông bị thương do mảnh đạn. Người phụ nữ bị thương do mìn-nổ và chấn động.

Vào buổi sáng, quân đội Nga đã thả chất nổ từ máy bay không người lái xuống khu vực Bilozerka. Theo các nhà chức trách, một người đàn ông 49 tuổi đã bị thương do mìn-nổ, chấn động và nhiều vết thương do mảnh đạn.