Thế giới
Thứ bảy, ngày 22/11/2025 11:30 GMT+7

Nga tung thêm lính dù tinh nhuệ đến tấn công Pokrovsk

Phương Đăng (theo Militarnyi) Thứ bảy, ngày 22/11/2025 11:30 GMT+7
Quân đội Nga mới đây vừa bị phát hiện điều động thêm lực lượng lính dù tinh nhuệ thuộc Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ 76 tới mặt trận Pokrovsk, theo Militarnyi.
Lính dù Nga. Ảnh Reuters.

Nga suy yếu ở Pokrovsk, buộc phải tung thêm lực lượng

Thông tin trên được lực lượng thuộc Quân đoàn 7 Phản ứng nhanh của Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine công bố.

Các lính dù Ukraine đã cập nhật tình hình bên trong và xung quanh thành phố tính đến 10 giờ sáng ngày 21/11.

Theo báo cáo, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang giữ các vị trí then chốt ở phía bắc Pokrovsk và kiểm soát các vị trí ở phía nam tuyến đường sắt – khu vực có ý nghĩa quyết định cho việc giải phóng thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, quân Nga đang tìm cách vượt qua đường sắt để mở rộng vùng chiếm đóng, nhưng mọi nỗ lực đều bị các đơn vị Ukraine chặn đứng.

“Lực lượng Nga ở Pokrovsk đang suy yếu. Do đó, Nga buộc phải bổ sung quân số. Bộ chỉ huy Nga đã điều lực lượng tác chiến thuộc Quân khu miền Đông – cụ thể là các đơn vị của Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ 76 – đến khu vực chúng tôi phụ trách”, Quân đoàn 7 Phản ứng nhanh của Ukraine tuyên bố.

Để ngăn chặn bước tiến tiếp theo của quân Nga và tiến hành chiến dịch truy quét lính Nga trong thành phố, quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng, trong đó có việc bổ sung thêm các kíp vận hành UAV.

“Một trong những nhiệm vụ then chốt là phong tỏa hoàn toàn các tuyến hậu cần của đối phương vào Pokrovsk, bao gồm cả việc sử dụng không quân chiến thuật và không quân lục quân", tuyên bố nêu rõ.

Các mũi tấn công nhỏ của Nga không thành công

Ngoài ra, các nhóm nhỏ của Nga đã cố gắng đột nhập vào làng Hryshyne, nằm ở phía tây bắc Pokrovsk, nhưng đã bị quân Ukraine phát hiện và tiêu diệt ngay lập tức, theo Militarnyi.

Theo các nguồn tin quân sự, chiến dịch truy quét bộ binh Nga ở vùng ngoại vi phía bắc Myrnohrad đang đi vào giai đoạn cuối. Ukraine cũng triển khai thêm lực lượng để phát hiện và tiêu diệt các nhóm chiếm đóng Nga được phát hiện di chuyển ở khu vực phía nam thành phố. 

Hiện tại, Pokrovsk vẫn là một trong những điểm nóng giao tranh dữ dội nhất, nơi các trận đánh lớn liên tục diễn ra.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ trong 24 giờ từ ngày 20 đến 21/11, đã có 59 cuộc đụng độ tại nhiều khu vực nằm dọc hướng Pokrovsk.

