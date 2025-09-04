Chủ đề nóng

Ngắm "Những vì sao trong đêm" cùng họa sĩ Kim Uyên

Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:34 GMT+7
Sau triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cô gái đỏng đảnh" tại The World ArtSpace, TP.HCM, lần này, nữ họa sĩ Kim Uyên mang đến 54 bức sơn mài “Những vì sao trong đêm” đầy cuốn hút.
Từ ngày 9-16/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM diễn ra triển lãm “Những vì sao trong đêm” của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (thường gọi Uyên Mai).

Phố đêm - tranh sơn dầu của Kim Uyên. Ảnh: NVCC

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của Kim Uyên sau một số lần triển lãm nhóm tại Gia Lai, Hà Nội, TP.HCM… Năm 2023, Kim Uyên thực hiện triển lãm cá nhân đầu tiên Những cô gái đỏng đảnh tại The World ArtSpace, TP.HCM.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên sinh năm 1986 tại Núi Thành (Quảng Nam), hiện sống tại Pleiku (Gia Lai), tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành Sư phạm mỹ thuật.

"Con đường nguyên sơ"

Nhiều năm gần đây, Kim Uyên đã dành trọn vẹn thời gian cho việc sáng tác, song hành giữa sơn mài và sơn dầu, những ngày càng chuyên tâm sơn mài nhiều hơn.

Tác phẩm sơn mài của Mai Thị Kim Uyên là sự kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại và kỹ thuật sơn ta truyền thống, rất tinh tế.

 

"Thanh xuân rực rỡ"

Đến với triển lãm sơn mài Những vì sao trong đêm, vẫn là nữ chủ thể số nhiều như triển lãm cá nhân lần trước, với 3 cách tiếp cận điển hình. Đầu tiên chính là những mạch nguồn cảm xúc riêng tư, tinh tế và các suy tư, triết lý được nhen nhóm, kết tập dần dà, để nuôi lớn thành nữ chủ thể chính của tác phẩm.

Nếu xem các tranh như Thinh không, Cô gái và chiếc thang, Về nhà, Bức tường đỏ, Phố đêm, Nắng về, Hạnh phúc là gì…, sẽ thấy ở giai đoạn tư duy này, những nữ chủ thể còn nhỏ nhắn trước thiên nhiên, trước cuộc đời, cũng như trước suy nghĩ của chính họ.

"Tái sinh"

Thứ hai, khi nữ chủ thể đã định hình, đã khẳng định, thì trở nên bao trùm bức tranh, lấn lướt cả bố cục và câu chuyện xung quanh.

Xem những tranh như Tôi đi tìm tôi, Lộng gió, Mũi tên tự do, Giấc mơ màu hồng, Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn - bay đi, Life storys, Ánh sáng nơi cuối đường, Mặt trời đỏ, Giấc mơ yên bình, Vân Khánh, Time for me, Đánh thức bình minh, Who I am?..., có thể dễ dàng nhận ra điều này.

Thứ ba, là giai đoạn dần xóa nhòa giữa ngoài và trong, giữa nữ chủ thể và hiện thực, giữa tác phẩm và họa sĩ.

Điều này có thể nhận thấy qua các bức như Đi về phía măt trời, Tự do, Tái sinh, Lặng, Chuyển mình, Hồ thu - Autumn lake, Tiếng hát của người đi trồng rừng, Giao thời, Lại nồm, Lao xao xuân thì, Miền nắng gió, Bên nhau thì thầm

"Vân Khánh"

Điều độc đáo là cả 3 cách tiếp cận này không phải diễn ra tuần tự trước sau, mà cùng diễn tiến, nghĩa là họa sĩ thấy tương hợp với cách thức nào thì vẽ với cách thức đó.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận xét: “Khi tất cả các tác phẩm của hoạ sĩ Mai Thị Kim Uyên được hiện hữu xếp đồng loạt tại xưởng vẽ, cả phòng tranh mang lại cho tôi một ấn tượng như một dòng chảy của năng lượng sáng tạo”.

"Lộng gió"

Về mặt tâm thức, “dòng chảy của năng lượng sáng tạo” có thể đến từ các mảng miếng, từ các hiệu ứng màu, từ các hình tượng, thậm chí từ chính các tên gọi của bức tranh. Mai Thị Kim Uyên rất đắn đo khi đặt tên tranh, vì lo rằng nó không vừa vặn với ý niệm và triết lý đã đặt để trong suốt quá trình sáng tác.

Quả thật vậy, các tên tranh ở đây, dù thi vị và giàu hình ảnh, nhưng cũng chỉ là một tín hiệu để hé cảnh cửa hẹp vào cảm quan phức hợp của họa sĩ. Nếu có dịp trò chuyện với Mai Thị Kim Uyên thì sẽ nhận ra điều này.

Hình tượng nữ tính mà Mai Thị Kim Uyên xây dựng có tính đại diện cho từng giai đoạn, từng cảnh giới mà người nữ trải qua trong cuộc đời, trong tâm thức.

Dù có gặp khó khăn gì, thách thức ra sao, thì hình tượng ấy cũng luôn hướng thượng, cũng thăng hoa, cũng lột xác. Như “Mũi tên tự do” đã tìm thấy “Mặt trời đỏ” ở “Ánh sáng nơi cuối đường”; như “Tự do” và “Chuyển mình” đi tìm sự “Tái sinh”…

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai), có dịp quan sát quá trình sáng tác của Mai Thị Kim Uyên trong nhiều năm, ông nhận xét: “Ban đầu tôi cứ ngỡ Kim Uyên là họa sĩ xa lạ với vùng rừng núi nơi cô sinh ra và trưởng thành. Nhưng đến triển lãm này, tranh Uyên lại hiển hiện thăm thẳm một tình yêu hoang dại nồng cháy với Tây Nguyên".

"Con đường chuyển hóa"

Nếu nói hoang dại, hoang dã là linh hồn, cốt lõi của vẻ đẹp Tây Nguyên, thì tranh của Mai Thị Kim Uyên đã chạm đến vẻ đẹp gắn với tự do, cuồng nhiệt, phóng túng, nổi loạn một cách tự nhiên, nguyên sinh, bản năng ấy.

Nữ họa sĩ Kim Uyên

"Ngắm Những vì trong sao đêm còn thấy lấp lánh vẻ đẹp của một thế giới chất chồng những đối cực: Ánh sáng - bóng tối, trật tự - hỗn độn, nóng - lạnh, cao - sâu, rộng - hẹp, thô ráp - tinh tế, cứng - mềm, ẩn - hiện, thực - ảo, động - tĩnh… Thật riêng tư. Thật sâu kín. Thật dữ dội. Thật đàn bà”, TS Sơn nhận xét.

Từ khóa:
Giá vàng cuối tuần bốc đầu vượt 135 triệu đồng, người có tiền cũng khó mua được vàng

Giá vàng hôm nay 6/9 tiếp tục lập kỷ lục mới khi bán ra đến 135,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người có tiền vẫn khó mua được.

Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber

Chuyển động Sài Gòn
Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber

Người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ

Chuyển động Sài Gòn
Người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ

TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

TP.HCM chỉ đạo khẩn về bố trí kinh phí kiểm định nhằm cải tạo chung cư cũ

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM chỉ đạo khẩn về bố trí kinh phí kiểm định nhằm cải tạo chung cư cũ

