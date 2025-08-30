Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!

Nối nghiệp cha và cái duyên với tranh truyền thần Bác Hồ

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) sớm được cha mình là cố họa sĩ Nam Phong định hướng con đường hội họa. Ngay từ năm 8 tuổi, Hòa Bình đã được học những bài học cơ bản về bố cục, màu sắc, ánh sáng và cách cầm cọ để tạo ra những nét vẽ thanh, đậm.

Hơn 50 năm, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) vẽ hơn 1.000 bức tranh Bác Hồ. Ảnh: V T

Tiệm tranh rộng khoảng 10 m2, vị trí gần nhà thờ đá Phát Diệm của họa sĩ Trần Hòa Bình. Ảnh: V T

Hơn 50 năm miệt mài với nghề, ông đã sáng tác hàng nghìn tác phẩm, nhưng số lượng tranh về Bác Hồ vẫn khiến nhiều người kinh ngạc.

"Tôi năm nay đã 70 tuổi, từng vẽ hàng nghìn bức tranh với nhiều thể loại khác nhau. Riêng tranh về đề tài Bác Hồ thì tôi khắc họa hơn 1.000 bức", họa sĩ Trần Hòa Bình chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Dù vẽ tranh truyền thần đã là một kỹ thuật khó, nhưng theo họa sĩ Hòa Bình, vẽ tranh Bác Hồ không chỉ cần sự tỉ mỉ, mà còn phải thổi được cái hồn vào tác phẩm.

Người họa sĩ phải chú ý từng chi tiết nhỏ như: Ánh mắt, khóe miệng hay bộ râu để toát lên được vẻ uy nghiêm nhưng cũng vô cùng gần gũi của Bác. Điều đó đòi hỏi tình cảm chân thành của người nghệ sĩ đối với vị lãnh tụ.

Toát lên được vẻ đẹp dung dị, khí chất ung dung tự tại

Trong số hàng nghìn bức tranh, tác phẩm nổi bật nhất của họa sĩ Trần Hòa Bình là bức chân dung Bác Hồ trong bộ quần áo kaki màu xám, ngồi trên ghế sofa, với mái tóc và chòm râu bạc phơ. Bức tranh toát lên vẻ ung dung, tự tại nhưng vẫn rất uy nghiêm của vị lãnh tụ kính yêu.

Các tác phẩm tranh của họa sĩ Hòa Bình chủ yếu là tranh sơn dầu, khổ trung bình (66cm x 88cm). Ảnh: V T

Chân dung Bác Hồ trong bộ quần áo kaki màu xám được họa sĩ Bình tâm đắc nhất. Ảnh: V T

Nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài, đã tìm đến tiệm tranh nhỏ của ông gần nhà thờ đá Phát Diệm để đặt mua những bức tranh chân dung Bác Hồ. Điều này cho thấy tình cảm và sự trân trọng của công chúng đối với Bác, cũng như sự công nhận tài năng của người họa sĩ.

Ngày 3/10/2024, họa sĩ Trần Hòa Bình đã vinh dự là một trong 65 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014 – 2024) được vinh danh tại tỉnh Ninh Bình.

Họa sĩ Hòa Bình hoàn thành một bức truyền thần về Bác. Ảnh: V T

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp nghệ thuật của họa sĩ Hòa Bình, mà còn là minh chứng cho việc ông đã truyền tải thành công những giá trị cao đẹp về Bác Hồ qua từng nét vẽ.

Với họa sĩ Trần Hòa Bình, vẽ tranh Bác Hồ không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh, một cách để ông thể hiện lòng kính và lan tỏa hình ảnh của vị cha già dân tộc đến với mọi người.