Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 17/10/2025 16:24 GMT+7
Ngành công nghiệp sản xuất nhựa bị xem là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trước xu hướng chung. Một số kết quả ban đầu mang lại khiến nhiều người bất ngờ.
Bất ngờ vòng đời của chai nhựa

Mới đây, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, UBND TP.HCM đã trao danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 2025 cho Duytan Recycling. Giải thưởng năm nay vinh danh các sản phẩm xanh - dịch vụ số - giải pháp thông minh để nâng tầm thương hiệu Việt.

Ông Lê Anh - Giám đốc Phát triển bền vững Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân (Duytan Recycling) cho biết giải pháp đang được doanh nghiệp ứng dụng thời gian qua là công nghệ tái chế “bottle-to-bottle”, biến rác thải nhựa thành hạt nhựa tái sinh đạt chuẩn, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh bền vững tại Việt Nam.

Ông cho biết trước đây, các chai nhựa chỉ được dùng tái chế ra bình hoa, pallet nhưng hiện nay, chai nhựa có thể được tái chế thành những chai nhựa mới. Công ty đã có công nghệ để tái chế các chai nhựa đựng nước uống qua sử dụng thành chai nhựa đạt chuẩn thức uống mới.

Duy Tân có trạm thu gom chính với 100 nhà cung cấp và 2.900 điểm thu gom trên toàn Việt Nam. Ảnh: DTR

Ông Lê Anh tiết lộ các sản phẩm tái chế của Duytan Recycling đang được nhiều hãng như Coca-Cola, Lavie, Nestlé… sử dụng. Không chỉ ở Việt Nam, hiện Duytan Recycling đã xuất khẩu được sang Mỹ.

Hiện doanh nghiệp có 3 trạm thu gom chính với 100 nhà cung cấp và 2.900 điểm thu gom trên toàn Việt Nam. Mỗi ngày, Duytan Recycling thu gom 200 tấn rác thải nhựa, tương đương 15 triệu chai nhựa, tức mỗi ngày có 15 triệu chai nhựa có được vòng đời mới. Sản lượng của doanh nghiệp khi đi đạt công suất đỉnh thiết kế lên đến hơn 100.000 tấn, tương đương hơn 6 tỷ chai nhựa mỗi năm.

Cũng theo ông Lê Anh, hiện nay, nhà máy của Duytan Recycling được vận hành theo mô hình ba không: Không rác thải, không khí thải, không nước thải. Lượng nước thải hàng năm tuần hoàn là 132.000m3, tương đương 246 triệu chai nước 500ml.

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), nhiều doanh nghiệp hội viên hiệp hội như tập đoàn Stavian, Duy Tân, An Phát Holdings… đã tiên phong đầu tư vào nhựa tái chế, bao bì sinh học tự hủy và năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ đạt chuẩn châu Âu nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bước ngoặt xanh của ngành nhựa

Theo TS. Cấn Văn Lực, sự chuyển biến trong xu hướng tiêu dùng yêu cầu ngành nhựa phải thay đổi nhanh chóng để phù hợp với nhu cầu mặt hàng thân thiện với môi trường. Ông cho rằng các doanh nghiệp trong ngành cần có chiến lược phát triển dài hạn để không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn khai thác tối đa các cơ hội từ chính sách phát triển công nghiệp của Chính phủ.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết bước sang kỷ nguyên mới, khi yêu cầu phát triển bền vững trở thành xu thế toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đã chủ động định hình lại mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Ảnh: VPA

Trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu hướng đến kinh tế xanh, hiệp hội đã làm vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cho hội viên.

Trên trường quốc tế, hiệp hội mở rộng hợp tác với các tổ chức uy tín như UNDP, NPAP, IFC, JICA, đồng thời là thành viên tích cực của Liên đoàn Công nghiệp Nhựa ASEAN (AFPI), Diễn đàn Nhựa châu Á (APF) và Hiệp ước Nhựa Toàn cầu (WPC). Mạng lưới kết nối ấy giúp doanh nghiệp Việt cập nhật xu thế công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường toàn cầu.

Theo ông Thắng, hiệp hội đang thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp tái chế chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sạch, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và khẳng định vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế xanh.

Ngoài chuyển đổi xanh, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam Đinh Đức Thắng cho rằng ngành sẽ chủ động nguồn nguyên liệu để giảm nhập khẩu trên 70%, trong đó ngành công nghiệp hóa dầu nội địa phải được đẩy mạnh phát triển. Hiện ngành đã chủ động được khoảng 30% nguyên liệu đầu vào, với sự đóng góp của các nhà máy trong nước như Bình Sơn, Hyosung, Long Sơn, Nghi Sơn… hướng tới mục tiêu giảm dần phụ thuộc nhập khẩu và phát triển công nghiệp hóa dầu nội địa.

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số

Việt Nam và 'cơ hội vàng' tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh

Việt Nam và "cơ hội vàng" tỷ USD từ làn sóng vốn đầu tư quốc tế rót vào chuyển đổi xanh

Tin cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Giá vàng hôm nay 20/10 tăng nóng ở chiều mua vào đối với vàng miếng SJC. Các doanh nghiệp tăng giá mua để thu vàng vào nhưng khách vẫn thờ ơ.

Giá vàng hôm nay đang tăng lên sát 155 triệu đồng, các tiệm vàng tại TP.HCM sẽ bị thanh tra

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay đang tăng lên sát 155 triệu đồng, các tiệm vàng tại TP.HCM sẽ bị thanh tra

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Dân sinh
Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn

Chuyển động Sài Gòn
Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Chuyển động Sài Gòn
Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Những cung hoàng đạo có ý chí cầu tiến mạnh mẽ: Cuộc đời sớm muộn cũng thành công viên mãn
Gia đình

Những cung hoàng đạo có ý chí cầu tiến mạnh mẽ: Cuộc đời sớm muộn cũng thành công viên mãn

Gia đình

Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình khát vọng chinh phục và ý chí cầu tiến mãnh liệt.

Đà Nẵng trước cảnh báo mưa lớn bão số 12: Tài xế giành chỗ cao gửi xe, có người “bọc” cả ô tô chống ngập
Xã hội

Đà Nẵng trước cảnh báo mưa lớn bão số 12: Tài xế giành chỗ cao gửi xe, có người “bọc” cả ô tô chống ngập

Xã hội

Trước cảnh báo mưa đặc biệt lớn do ảnh hưởng bão số 12, nhiều tài xế ở Đà Nẵng đã đổ xô tìm nơi cao ráo gửi xe, thậm chí có người dùng bạt “bọc” kín ô tô để chống ngập.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

Văn bản "khẩn" từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đã cảnh báo hàng loạt rủi ro trong cho vay đặt cọc bất động sản, đồng thời yêu cầu các ngân hàng siết chặt và tạm dừng giải ngân cho mục đích này.

EU và Ukraine sẽ đề xuất với Trump kế hoạch hòa bình không bao gồm nhượng lãnh thổ cho Nga – Bloomberg
Thế giới

EU và Ukraine sẽ đề xuất với Trump kế hoạch hòa bình không bao gồm nhượng lãnh thổ cho Nga – Bloomberg

Thế giới

Các nước châu Âu và Ukraine đang xây dựng đề xuất gồm 12 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở tiền tuyến hiện tại. Báo chí Nga cho biết trong đó sẽ có một điều kiện mà Moscow kiên quyết bác bỏ.

Nhà nước cung cấp 1 bộ sách giáo khoa thống nhất, Chính phủ quy định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh
Tin tức

Nhà nước cung cấp 1 bộ sách giáo khoa thống nhất, Chính phủ quy định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Tin tức

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc và Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Đề nghị làm rõ vấn đề cấp phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép đào tạo giáo dục đại học
Tin tức

Đề nghị làm rõ vấn đề cấp phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép đào tạo giáo dục đại học

Tin tức

Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ hơn việc cấp phép, cấp phép bổ sung, vấn đề áp dụng hình thức đình chỉ, thu hồi giấy phép đã cấp trong đào tạo giáo dục đại học.

HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho 'Vua phá lưới' giải U17 quốc gia
Thể thao

HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho "Vua phá lưới" giải U17 quốc gia

Thể thao

Tiền đạo Trần Mạnh Quân, người giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025, vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển U17 Việt Nam.

Trồng lúa ở châu Phi, người Việt Nam đầu tiên xung phong làm chuyên gia nông nghiệp ở Senegal, giáp sa mạc Sahara
Nhà nông

Trồng lúa ở châu Phi, người Việt Nam đầu tiên xung phong làm chuyên gia nông nghiệp ở Senegal, giáp sa mạc Sahara

Nhà nông

Năm 1997, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn kỹ sư làm lúa giúp nước bạn Senegal phát triển nông nghiệp, trong đó có trồng lúa. Senegal là một quốc gia ở châu Phi, giáp sa mạc Sahara và anh Vũ Trung Chính đã xung phong đi. Hành lý của anh, ngoài quần áo, thuốc men phòng thân, thì nhiều nhất là thóc giống, hạt bí, mướp, mồng tơi, rau đay, rau muống, su su, đu đủ…

Nghệ sĩ Nhân dân và NSƯT từng đóng tình nhân, 30 năm sau con của họ lại đóng người yêu trên màn ảnh
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân và NSƯT từng đóng tình nhân, 30 năm sau con của họ lại đóng người yêu trên màn ảnh

Văn hóa - Giải trí

Hơn 30 năm sau khi vào vai đôi tình nhân trong "Mẹ chồng tôi", Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân tiếp tục có duyên trong nghệ thuật.

Điểm danh các sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12
Kinh tế

Điểm danh các sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam dự báo các sân bay Phú Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Chu Lai nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12.

Ông Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tạo điều kiện cho phép viên chức tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp
Tin tức

Tạo điều kiện cho phép viên chức tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Tin tức

Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới trong đó mở rộng quyền được ký hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị đang làm việc; tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp...

Thủ Thiêm 'thức giấc': Hình hài mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm "thức giấc": Hình hài mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Khu vực Thủ Thiêm đang từng bước định hình vài trò trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, trở thành hạt nhân kết nối các công trình hạ tầng trọng điểm, khu đô thị cao cấp và định hướng phát triển tài chính hiện đại.

Nghẹt thở: Trắng đêm phẫu thuật cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên qua mặt
Xã hội

Nghẹt thở: Trắng đêm phẫu thuật cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên qua mặt

Xã hội

Nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên thấu từ vùng đầu, mặt qua gáy. Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài centimet là có thể mất mạng tại chỗ.

Đà Nẵng: Người dân phường Hoà Khánh “mất ăn mất ngủ” vì nhà cửa chìm trong biển nước mỗi khi trời mưa
Bạn đọc

Đà Nẵng: Người dân phường Hoà Khánh “mất ăn mất ngủ” vì nhà cửa chìm trong biển nước mỗi khi trời mưa

Bạn đọc

Hàng chục hộ dân tại tổ 39, kiệt 172 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, liên tục chịu cảnh ngập úng nghiêm trọng sau mỗi trận mưa, nước tràn vào nhà cao hơn 30cm, ảnh hưởng sinh hoạt, tài sản và khiến người dân lo lắng, kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp khắc phục.

Ảnh tư liệu quý về Bến Nhà Rồng: Từng là trụ sở hãng tàu biển Pháp, có thời điểm người dân gọi là hãng Đầu Ngựa
Chuyển động Sài Gòn

Ảnh tư liệu quý về Bến Nhà Rồng: Từng là trụ sở hãng tàu biển Pháp, có thời điểm người dân gọi là hãng Đầu Ngựa

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng từng là thương cảng lớn nhất Đông Dương hơn trăm năm trước. Đây cũng là nơi chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc lên tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Loại quả giàu kali, hỗ trợ giảm huyết áp, cải thiện trí nhớ, đem làm bánh ngon nhức nách
Gia đình

Loại quả giàu kali, hỗ trợ giảm huyết áp, cải thiện trí nhớ, đem làm bánh ngon nhức nách

Gia đình

Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng,

Loài rau nghe tên đã thấy ngọt, lá gần giống lá phong, ăn giòn ngọt lại cực dễ trồng, dúi đâu cũng sống
Nhà nông

Loài rau nghe tên đã thấy ngọt, lá gần giống lá phong, ăn giòn ngọt lại cực dễ trồng, dúi đâu cũng sống

Nhà nông

Rau mì chính, loài rau nghe tên đã ngọt thực chất là một loài rau có nguồn gốc từ Mexico, mới được du nhập vào Việt Nam. Ở nhiều nơi, người ta hay trồng rau mì chính ở hàng rào, ven đường vì loại cây này cực dễ sống, lại là một món ăn lạ miệng nên đang được nhiều người ưa chuộng.

Tin bão mới nhất: Trung tâm Khí tượng nói gì về quả 'bom nước' từ bão số 12 Fengshen sắp dội xuống miền Trung?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Trung tâm Khí tượng nói gì về quả "bom nước" từ bão số 12 Fengshen sắp dội xuống miền Trung?

Nhà nông

Khi đổ bộ đất liền, cấp gió bão số 12 Thần Gió (bão Fensheng) không cao, nhưng lượng mưa gây ra rất khủng khiếp, với lượng mưa có nơi hơn 900mm sẽ gây ra những hiểm họa khó lường. Theo đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ trưa 22/10 mưa tăng dần, cao điểm mưa là đêm ngày 22/10 đến đêm ngày 23/10.

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?
Thể thao

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

Thể thao

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?; Bayern Munich từ bỏ thương vụ Bruno Fernandes; Juventus tìm cách nâng giá bán Khephren Thuram; Man City theo đuổi Alejandro Balde; “Mỹ nhân thể thao đẹp nhất hành tinh” tạo sức hút.

TP.HCM đề xuất Chính phủ đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất Chính phủ đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành, hình thành trục kết nối hiện đại giữa hai cảng hàng không quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông vùng đô thị trung tâm.

ESG++: “Tấm hộ chiếu xanh” đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào
Nhà đất

ESG++: “Tấm hộ chiếu xanh” đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào

Nhà đất

Không dừng ở “xanh”, ESG++ đặt tái sinh và thích ứng vào trung tâm, biến đô thị thành một cơ thể sống, với thiên nhiên - công nghệ - cộng đồng cùng hòa quyện. Hiện thực hóa triết lý ESG++, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) trở thành đô thị đáng sống hàng đầu thế giới, nơi mỗi cư dân đều sở hữu một “tấm hộ chiếu xanh” đầy tự hào.

Đề xuất Hà Nội nghiên cứu đổi giờ đi làm, đi học lệch khung giờ để giảm ùn tắc
Tin tức

Đề xuất Hà Nội nghiên cứu đổi giờ đi làm, đi học lệch khung giờ để giảm ùn tắc

Tin tức

Hà Nội đang nghiên cứu tổ chức cho người dân đi làm, đi học lệch khung giờ - một trong những giải pháp mới nhằm giảm áp lực giao thông giờ cao điểm và cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài của Thủ đô.

Vì sao muỗi lần đầu xuất hiện ở Iceland sau hàng triệu năm?
Xã hội

Vì sao muỗi lần đầu xuất hiện ở Iceland sau hàng triệu năm?

Xã hội

Muỗi đã được phát hiện lần đầu tại Iceland, đánh dấu bước ngoặt sinh học mới khi hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến đất nước này trở thành môi trường thích hợp cho các loài côn trùng.

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình
Tin tức

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Tin tức

Bộ Công an đang lấy ý kiến Nhân dân việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tuyên Quang: Lực lượng Kiểm lâm ngày đêm “săn” dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư
Bạn đọc

Tuyên Quang: Lực lượng Kiểm lâm ngày đêm “săn” dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư

Bạn đọc

Nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi săn, bắt, bẫy các loài chim hoang dã, chim di cư, nhiều cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã ngày đêm phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện nhiều biện pháp…

Chủ tịch TP.HCM: 'Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo'
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: "Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo"

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo triển khai nghiêm, yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để khiếu kiện vượt cấp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG vẫn giật cấp 12 chỉ cách Đà Nẵng 270km, từ trưa nay Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa dữ dội
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG vẫn giật cấp 12 chỉ cách Đà Nẵng 270km, từ trưa nay Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa dữ dội

Nhà nông

Tin bão mới nhất, đến 8 giờ sáng nay, bão số 12 (bão FENGSENG) chỉ còn cách Đà Nẵng 270km. Trong 24 giờ tới, bão sẽ áp sát vùng ven biển TP Huế - Quảng Ngãi, gây mưa cực lớn tại loạt tỉnh miền Trung, trọng tâm tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng...

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù tiêu tiền khủng khiếp, nhưng Khang Càn thịnh thế không phải là hư danh. Càn Long vẫn có cách để duy trì sự thịnh vượng đến hết thời gian trị vì của mình.

Những hình ảnh ấn tượng về ký túc xá mới đưa vào sử dụng tại xã biên giới Nghệ An
Nhân ái

Những hình ảnh ấn tượng về ký túc xá mới đưa vào sử dụng tại xã biên giới Nghệ An

Nhân ái

Lễ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã để lại nhiều ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của thầy cô, học sinh, phụ huynh nơi đây. Đây là công trình do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi xây dựng tặng học sinh xã biên giới ở Nghệ An nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

1

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

2

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

3

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng

5

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN