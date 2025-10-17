Ngành bị coi là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường đang chuyển đổi xanh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Bất ngờ vòng đời của chai nhựa

Mới đây, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, UBND TP.HCM đã trao danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 2025 cho Duytan Recycling. Giải thưởng năm nay vinh danh các sản phẩm xanh - dịch vụ số - giải pháp thông minh để nâng tầm thương hiệu Việt.

Ông Lê Anh - Giám đốc Phát triển bền vững Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân (Duytan Recycling) cho biết giải pháp đang được doanh nghiệp ứng dụng thời gian qua là công nghệ tái chế “bottle-to-bottle”, biến rác thải nhựa thành hạt nhựa tái sinh đạt chuẩn, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh bền vững tại Việt Nam.

Ông cho biết trước đây, các chai nhựa chỉ được dùng tái chế ra bình hoa, pallet nhưng hiện nay, chai nhựa có thể được tái chế thành những chai nhựa mới. Công ty đã có công nghệ để tái chế các chai nhựa đựng nước uống qua sử dụng thành chai nhựa đạt chuẩn thức uống mới.

Duy Tân có trạm thu gom chính với 100 nhà cung cấp và 2.900 điểm thu gom trên toàn Việt Nam. Ảnh: DTR

Ông Lê Anh tiết lộ các sản phẩm tái chế của Duytan Recycling đang được nhiều hãng như Coca-Cola, Lavie, Nestlé… sử dụng. Không chỉ ở Việt Nam, hiện Duytan Recycling đã xuất khẩu được sang Mỹ.

Hiện doanh nghiệp có 3 trạm thu gom chính với 100 nhà cung cấp và 2.900 điểm thu gom trên toàn Việt Nam. Mỗi ngày, Duytan Recycling thu gom 200 tấn rác thải nhựa, tương đương 15 triệu chai nhựa, tức mỗi ngày có 15 triệu chai nhựa có được vòng đời mới. Sản lượng của doanh nghiệp khi đi đạt công suất đỉnh thiết kế lên đến hơn 100.000 tấn, tương đương hơn 6 tỷ chai nhựa mỗi năm.

Cũng theo ông Lê Anh, hiện nay, nhà máy của Duytan Recycling được vận hành theo mô hình ba không: Không rác thải, không khí thải, không nước thải. Lượng nước thải hàng năm tuần hoàn là 132.000m3, tương đương 246 triệu chai nước 500ml.

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), nhiều doanh nghiệp hội viên hiệp hội như tập đoàn Stavian, Duy Tân, An Phát Holdings… đã tiên phong đầu tư vào nhựa tái chế, bao bì sinh học tự hủy và năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ đạt chuẩn châu Âu nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bước ngoặt xanh của ngành nhựa

Theo TS. Cấn Văn Lực, sự chuyển biến trong xu hướng tiêu dùng yêu cầu ngành nhựa phải thay đổi nhanh chóng để phù hợp với nhu cầu mặt hàng thân thiện với môi trường. Ông cho rằng các doanh nghiệp trong ngành cần có chiến lược phát triển dài hạn để không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn khai thác tối đa các cơ hội từ chính sách phát triển công nghiệp của Chính phủ.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết bước sang kỷ nguyên mới, khi yêu cầu phát triển bền vững trở thành xu thế toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đã chủ động định hình lại mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Ảnh: VPA

Trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu hướng đến kinh tế xanh, hiệp hội đã làm vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cho hội viên.

Trên trường quốc tế, hiệp hội mở rộng hợp tác với các tổ chức uy tín như UNDP, NPAP, IFC, JICA, đồng thời là thành viên tích cực của Liên đoàn Công nghiệp Nhựa ASEAN (AFPI), Diễn đàn Nhựa châu Á (APF) và Hiệp ước Nhựa Toàn cầu (WPC). Mạng lưới kết nối ấy giúp doanh nghiệp Việt cập nhật xu thế công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường toàn cầu.

Theo ông Thắng, hiệp hội đang thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp tái chế chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sạch, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và khẳng định vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế xanh.

Ngoài chuyển đổi xanh, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam Đinh Đức Thắng cho rằng ngành sẽ chủ động nguồn nguyên liệu để giảm nhập khẩu trên 70%, trong đó ngành công nghiệp hóa dầu nội địa phải được đẩy mạnh phát triển. Hiện ngành đã chủ động được khoảng 30% nguyên liệu đầu vào, với sự đóng góp của các nhà máy trong nước như Bình Sơn, Hyosung, Long Sơn, Nghi Sơn… hướng tới mục tiêu giảm dần phụ thuộc nhập khẩu và phát triển công nghiệp hóa dầu nội địa.