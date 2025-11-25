Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ ba, ngày 25/11/2025 14:47 GMT+7

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV): Phát triển và ứng dụng phải bảo đảm thực tiễn và khả thi

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 25/11/2025 14:47 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục chú trọng xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV) cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.
Sáng 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về việc phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN - Vũ Hải Quân chia sẻ một số quan điểm, bao gồm: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV là nhu cầu cấp thiết nhằm làm chủ các công nghệ lõi, hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; UAV là một ngành công nghiệp công nghệ cao tổng hợp;

Phát triển thị trường ứng dụng trong nước làm động lực trung tâm cho ngành UAV; tập trung đầu tư vào các phát minh, sáng chế trong các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về UAV; UAV không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, mà còn đóng vai trò bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về việc phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV). Ảnh: VGP/Thu Sa

Theo đó, mục tiêu tổng quát là phát triển năng lực quốc gia trong tiếp thu, làm chủ, sáng tạo và từng bước tự chủ công nghệ, sớm hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo, sản xuất UAV hàng đầu khu vực, góp phần phát triển kinh tế.

"Trong quá trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng UAV, BộKH&CN đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rà soát, tìm hiểu, nắm được nội lực doanh nghiệp trong nước đối với lĩnh vực này", Thứ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ KH&CN và cho rằng các nội dung cơ bản bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý rằng cần xem xét kỹ, hoàn thiện để thể hiện đúng tầm chiến lược quốc gia. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH&CN rà soát, chuẩn hóa lại một số mục tiêu cụ thể, bảo đảm thực tiễn và khả thi khi triển khai thực hiện.

Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng các giải pháp cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

"Siết" máy bay không người lái (UAV): Chuyên gia nói về "cơ hội vàng" cho doanh nghiệp Việt

UAV đang mở ra một ngành công nghiệp mới trên toàn cầu, đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất quy mô công nghiệp, thương mại toàn cầu. Đây là ngành công nghiệp mang tính chiến lược, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, nâng cao năng suất lao động, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia.

Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển UAV và sớm tham gia vào ngành công nghiệp chiến lược này.

Theo mục tiêu đề ra đến năm 2027, Việt Nam có ít nhất 20 bằng sáng chế UAV; có ít nhất 10 dòng sản phẩm hình thành từ công nghệ đã làm chủ, xuất khẩu sang thị trường G7; trở thành nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về phát minh, sáng chế và sản xuất UAV.

Đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 3 doanh nghiệp UAV có quy mô và năng lực cạnh tranh quốc tế, trong đó có ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ đạt định giá trên 1 tỷ USD, có khả năng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ UAV ra thị trường G7.

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay 25/11, trước đà tăng mạnh của thị trường thế giới, dự báo giá vàng trong nước sẽ bứt phá mạnh. Cập nhật vào 10h sáng nay, giá vàng SJC đã tăng vọt lên mức 150,9 triệu đồng (mua vào) và 152,9 triệu đồng (bán ra).

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Kinh tế
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân 'trắng đêm' để kịp thông xe năm 2025

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Kinh tế
Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Kinh tế
Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi
Xã hội

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi

Xã hội

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh toàn diện liên quan đến các hoạt động không đúng quy định của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh trong thời gian gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 25/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người mua vàng ồ ạt đến xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng còn chưa mở bán.

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: 'Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả'
Xã hội

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: "Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả"

Xã hội

Những ngày này, không khí nặng nề bao trùm lên chợ Trung tâm Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Đông, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều tiểu thương tất bật dọn dẹp ki-ốt bám đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử. “Đại hồng thủy” tràn qua trong đêm đã cuốn theo hầu hết hàng hóa, để lại những tổn thất chưa từng có.

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc
Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử ghi công Phạm Bạch Hổ giúp 3 triều đại ổn định nền độc lập trước phương Bắc còn theo truyền thuyết, dã sử thì ông phò đến 4 đời, gồm họ Dương, họ Ngô, họ Đinh và nhà Tiền Lê.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc 'tiêu tiền' không dễ
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc "tiêu tiền" không dễ

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, chế độ đãi ngộ và đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là một nội dung rất quan trọng, tuy nhiên việc "tiêu tiền không dễ".

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Tại tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải bài toán đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng” do Báo Dân Việt tổ chức ngày 25/11, một đề xuất gây chú ý được nêu ra: Nâng ngưỡng thu nhập của hộ gia đình lên 60 triệu đồng/tháng vẫn được phép mua nhà ở xã hội.

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua
Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn
Văn hóa - Giải trí

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn

Văn hóa - Giải trí

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vừa ra mắt tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua”, trong đó ông kể lại góc khuất đại thần Tô Hiến Thành bị đày ra biên ải.

Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

LIVE
Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Nhằm đánh giá vai trò quan trọng của Hội Nông dân các cấp, vai trò của người nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đề xuất các giải pháp để Hội Nông dân, người nông dân phát huy vai trò giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn
Doanh nghiệp

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn

Doanh nghiệp

Rối loạn mỡ máu vốn được xem là “kẻ giết người thầm lặng” tiến triển âm thầm trong cơ thể mà hầu như không có dấu hiệu rõ ràng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong năm 2016 có tới 29% người trưởng thành Việt Nam mắc rối loạn mỡ máu, tỷ lệ dân thành thị chiếm tới gần 50%. Những con số này là hồi chuông cảnh báo cho thấy rối loạn mỡ máu đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng.

Cô gái trẻ vừa là DJ, vừa làm nghề kéo xe nặng nhọc vì lý do này
Xã hội

Cô gái trẻ vừa là DJ, vừa làm nghề kéo xe nặng nhọc vì lý do này

Xã hội

Một phụ nữ Nhật Bản trở thành người kéo xe tại Tokyo, Nhật Bản để cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhưng rồi lại đem lòng yêu thích công việc này trong khi vẫn hiện thực hóa giấc mơ trở thành DJ phát thanh.

Nền kinh tế số Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, số 1 khu vực về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng với AI
Kinh tế

Nền kinh tế số Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, số 1 khu vực về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng với AI
4

Kinh tế

Nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay ra sao?
Giao thông - Xây dựng

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay ra sao?

Giao thông - Xây dựng

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến nay đã bàn giao được 16,54/26,3km. Dự án này đi qua 5 phường, xã tại địa phương.

'Chúng ta sẽ phải trả giá': EU đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất
Thế giới

"Chúng ta sẽ phải trả giá": EU đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất

Thế giới

Hiệp hội các nhà khai thác kho khí đốt ngầm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: Đức có nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ nếu mùa đông trở lạnh. Khủng hoảng năng lượng khó có thể xảy ra, nhưng rắc rối là điều không thể tránh khỏi.

Hải Phòng rút ngắn 50% thủ tục, chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội vượt kế hoạch
Nhà đất

Hải Phòng rút ngắn 50% thủ tục, chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội vượt kế hoạch

Nhà đất

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhờ Kế hoạch 284, cắt giảm 50% thủ tục và chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội, tạo nền tảng vượt kế hoạch và tiến gần mục tiêu Chính phủ giao.

Tôi lén xét nghiệm ADN với con vì một linh cảm mơ hồ, kết quả trả về mở ra một cơn ác mộng
Gia đình

Tôi lén xét nghiệm ADN với con vì một linh cảm mơ hồ, kết quả trả về mở ra một cơn ác mộng

Gia đình

Tôi đã bí mật đi xét nghiệm ADN vì niềm tin vào những ngày sau này.

Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất đấu giá quyền khai thác một phần diện tích tại 19 bến, bãi xe buýt hiện hữu để lắp đặt trụ sạc điện, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách. Tổng doanh thu khởi điểm được dự kiến hơn 22 tỷ đồng.

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng
Nhà nông

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Nhà nông

Theo bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chính sách cấm nhập khẩu gạo của Philippines dù nhằm bảo vệ nông dân nhưng gây ra một khoản thâm hụt ngân sách đáng kể.

Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm
Pháp luật

Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Pháp luật

Ngôi nhà ở ngõ 762 đường Bạch Đằng, Hà Nội, là nơi các đối tượng trong ổ nhóm tàng trữ gần 50.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác bị cảnh sát triệt phá. Tại đây, khi bị vây ráp, các đối tượng nổ súng bắn trả lực lượng chức năng.

Đắk Lắk: Quốc lộ 1A hư hỏng nặng, nền đường xói lở sau lũ lịch sử
Media

Đắk Lắk: Quốc lộ 1A hư hỏng nặng, nền đường xói lở sau lũ lịch sử

Media

Quốc lộ 1A đoạn qua các xã Hòa Xuân, Hoà Vinh, Đông Hoà (Đắk Lắk) bị tàn phá nặng nề sau lũ. Nhiều đoạn đường, dải phân cách cứng bị dòng lũ đánh bật khỏi vị trí, mặt đường xói lở từng mảng sâu.

TP.HCM “kích hoạt” quỹ đất Thủ Thiêm: Tín hiệu mới cho dòng vốn đầu tư 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM “kích hoạt” quỹ đất Thủ Thiêm: Tín hiệu mới cho dòng vốn đầu tư 2026

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chuẩn bị đưa 7 lô đất vàng Thủ Thiêm ra đấu giá trong năm 2026, mở ra giai đoạn mới trong việc hoàn thiện khu đô thị chiến lược phía Đông và thu hút dòng vốn lớn từ thị trường.

Cựu tuyển thủ Cameroon: Từng khoác áo Hà Nội FC, “nổ súng” đều đặn ở CLB Hải Phòng
Thể thao

Cựu tuyển thủ Cameroon: Từng khoác áo Hà Nội FC, “nổ súng” đều đặn ở CLB Hải Phòng

Thể thao

Sau khi gia nhập CLB Hải Phòng, tiền đạo Joel Tagueu đạt phong độ khá ấn tượng tại V.League 2025/2026.

Người phụ nữ dùng chiêu tìm người hiến trứng, mang thai thuê để chiếm đoạt tiền tỷ của 3 cặp vợ chồng hiếm muộn
Pháp luật

Người phụ nữ dùng chiêu tìm người hiến trứng, mang thai thuê để chiếm đoạt tiền tỷ của 3 cặp vợ chồng hiếm muộn

Pháp luật

Thất nghiệp, một người phụ nữ giới thiệu mình có thể tìm người hiến trứng, mang thai thuê giúp những ai hiếm muộn sinh con bằng cách thụ tinh nhân tạo, dù không thành công nhưng người phụ nữ này vẫn che giấu để nhận tiền công hơn 1,8 tỷ đồng từ 3 cặp vợ chồng.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh
Xã hội

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Xã hội

PGS.TS Hoàng Phương Dung - Phó giáo sư trẻ nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 - nổi bật với loạt nghiên cứu về marketing dịch vụ, tiêu dùng bền vững và kinh doanh quốc tế.

Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhắn nhủ 3 điều với giới trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên AI
Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhắn nhủ 3 điều với giới trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler nêu ra những thay đổi mà giới trẻ Việt Nam cần chuẩn bị và thích ứng trong kỷ nguyên AI.

Cách làm mới ở một xã mới của Tuyên Quang, con bò khỏe, cây chè đẹp, dân có thu nhập tốt hơn hẳn
Giảm nghèo nông thôn

Cách làm mới ở một xã mới của Tuyên Quang, con bò khỏe, cây chè đẹp, dân có thu nhập tốt hơn hẳn

Giảm nghèo nông thôn

Hội Nông dân xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Sơn trước đây) đã và đang tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo giữa tuyên truyền, vận động đi đôi với hỗ trợ, huy động, tập trung các nguồn lực và khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, giúp nông dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nghĩa tình Hà Nội gửi miền Trung - Tây Nguyên: Từ từng chiếc bánh chưng tới công trình tái thiết 200 tỷ đồng
Tin tức

Nghĩa tình Hà Nội gửi miền Trung - Tây Nguyên: Từ từng chiếc bánh chưng tới công trình tái thiết 200 tỷ đồng

Tin tức

Từ những chiếc bánh chưng được gói trong đêm đến gói hỗ trợ 200 tỷ đồng cho Gia Lai, Hà Nội đang đồng lòng hướng về miền Trung – Tây Nguyên, chung tay giúp đồng bào vượt qua mưa lũ và sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội: Phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục

Tin tức

Sáng 25/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035.

