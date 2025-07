Ngày đầu làm việc tại phường đông dân nhất TP.HCM: Cán bộ có mặt từ 5h30 sáng

Cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

Từ hôm nay, ngày 1/7, bộ máy chính quyền TP.HCM mới chính thức hoạt động sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tất cả 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM bước vào ngày vận hành đầu tiên sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trong đó, phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM sau sáp nhập với quy mô dân số hiện nay là 227.817 người, diện tích tự nhiên là 21,38 km2. Phường Dĩ An mới sau sắp xếp được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp trước đây.

Phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM sau sáp nhập. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận của PV Dân Việt, hàng trăm người dân, doanh nghiệp đã đổ về Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An trong buổi sáng hôm nay. Đa số, người dân đến đây để được giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, giáo dục…

Hàng trăm người dân, doanh nghiệp đã đổ về Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An trong ngày 1/7. Ảnh: Gia Linh

Trong khu vực sảnh chờ, nhiều bàn hướng dẫn với các tình nguyện viên được bố trí để hỗ trợ người dân. Một số người chưa hiểu quy trình, thủ tục giải quyết các hồ sơ hành chính đã được các nhân viên nhiệt tình hướng dẫn. Theo quan sát, một số cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An còn có mặt trực tiếp để tận tình hướng dẫn cho người dân.

Nhiều bàn hướng dẫn với các tình nguyện viên được bố trí để hỗ trợ người dân. Ảnh: Gia Linh

Dù số lượng người dân tập trung đông nhưng phía bên trong Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An khá ổn định. Không có tình trạng người dân bức xúc do gặp trục trặc khi giải quyết các thủ tục hành chính hoặc phải chờ đợi lâu.

Ông Nguyễn Văn Hoan cho biết việc giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An được thực hiện khá nhanh chóng. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Văn Hoan (56 tuổi, ngụ phường Dĩ An) cho biết mình đã đến từ 8 giờ sáng để bốc số thứ tự làm thủ tục chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn. Theo ông Hoan, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An khá nhanh chóng. Vì đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trước đó vài ngày, hồ sơ của ông Hoan đã được xử lý xong trong sáng hôm nay.

Người dân không phải chờ đợi quá lâu để giải quyết các hồ sơ. Ảnh: Gia Linh

Trường hợp khác, bà An (40 tuổi, ngụ phường Dĩ An) cho hay trước khi đến đây bà đã nghĩ ngày đầu vận hành thì thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ còn nhiều lúng túng, mất thời gian. “Tuy nhiên, vừa đến nơi tôi đã được hướng dẫn nhiệt tình và chỉ mất khoảng 15 phút là thực hiện xong các thủ tục về hộ tịch”, bà An cho hay.

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An hướng dẫn người dân. Ảnh: Gia Linh

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Ngô Gia Đại – Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An cho biết từ 5h30 sáng 1/7, các cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có mặt tại đơn vị để chuẩn bị công tác phục vụ người dân. Trong khi đó, người dân khi biết thông tin hôm nay là ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên đổ về làm thủ tục khá đông. Từ sáng sớm đã có người đến trước chờ đến giờ bốc số thứ tự.

Các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An đã có mặt từ 5h30 để chuẩn bị phục vụ người dân. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác vận hành phường Dĩ An mới, UBND phường Dĩ An đã vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công từ ngày 16/6 đến ngày 30/6.

Người dân được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình các quy trình, thủ tục. Ảnh: Gia Linh

Để tăng cường phục vụ người dân giải quyết thủ tục, 17 nhân sự và 3 tình nguyện viên kết hợp các tình nguyện viên tổ công nghệ số cộng đồng đã được bố trí. Tổng số thủ tục hành chính mà Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An đang giải quyết là 447, thuộc 13 ngành, 79 lĩnh vực.