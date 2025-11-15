Ngày sinh Âm lịch phước lành, ai sở hữu sẽ không cần quá nỗ lực vẫn có cuộc đời an lành, sung túc

Người xưa nói: "Thành công của mỗi người, 3 phần do trời định, 7 phần do nỗ lực" Trên thực tế, luôn có một số người không cần nỗ lực nhiều hơn người khác, nhưng cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ hơn; trong khi những người khác làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối, nhưng cuối cùng vẫn vấp ngã.

Người xưa cũng có câu: "May mắn hơn đức hạnh". Câu nói này tuy có phần khắc nghiệt, nhưng cũng phản ánh sự bất lực và tò mò trong lòng nhiều người.

Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ liên quan đến cung hoàng đạo và ngày tháng năm sinh của một người, mà ngay cả chữ số cuối cùng cũng mang ý nghĩa tượng trưng.

Nhất là khi đến một độ tuổi nhất định, nhìn lại nửa cuộc đời đã qua, bạn không khỏi tự hỏi: Liệu hạt giống vận mệnh của mình có được gieo trồng từ ngày mình sinh ra?

Dĩ nhiên, "số mệnh" được đề cập ở đây không phải là một thuyết định mệnh thần bí, cũng không phải là sự cam chịu số phận.

Thay vào đó, nó là việc vận dụng những quan sát đơn giản về thời gian, nhịp điệu và những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống trong văn hóa truyền thống để nói về những con số cuối cùng của ngày sinh Âm lịch mà thế hệ trước thường nhắc đến.

Tuy không nên quá coi trọng, nhưng nó có thể là nguồn an ủi hoặc cảm hứng, thêm chút niềm vui cho cuộc sống.



Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 thường độc lập, quyết đoán

1. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 như ngày 1, 11 hay 21 thường được mô tả là có vận mệnh "sáng tạo thế giới".

Người xưa tin rằng số 1 là khởi đầu của vạn vật" và những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 thường độc lập, quyết đoán và không dễ bị người khác lay chuyển.

Tuổi trẻ của họ có thể gặp khó khăn vì tính cách sắc sảo, nhưng khi lớn lên và tích lũy kinh nghiệm, họ có thể vững vàng lèo lái cuộc đời mình.

Đặc biệt là khi về già, những mối quan hệ, kiến ​​thức và sự phán đoán tích lũy từ những năm tháng đầu đời của người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 bắt đầu được đền đáp.

Cuộc sống ổn định, con cái hiếu thảo và tuy tài sản không tăng đột ngột, nhưng nó là một dòng chảy đều đặn, đảm bảo một cuộc sống sung túc.

Càng quý giá hơn là sự bình yên nội tâm và không còn lo âu; loại "bình yên" này còn quý giá hơn cả núi vàng bạc của người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1.

Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3, 13 hay 23 thường hiền lành

2. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3

Theo tử vi, số ba được coi là con số may mắn. Đạo Đức Kinh viết rằng: "Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật", tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở.

Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3, 13 hay 23 thường hiền lành, thấu hiểu và có nhiều bạn bè.

Họ có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng họ hiểu được sự đồng cảm và có thể bao dung trong những tình huống khó khăn.

Đặc điểm tính cách này có thể không "bắt mắt" ở nơi làm việc, nhưng nó giúp người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 được gia đình và hàng xóm kính trọng.

Tuổi già, nỗi sợ hãi lớn nhất là sự cô đơn và lạc lõng. Nhưng chính nhờ những thiện nghiệp tích lũy qua năm tháng, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 luôn được gia đình và bạn bè vây quanh, chăm sóc và hỗ trợ.

Ngày lễ, mọi người đến thăm; khi đau ốm, có người mang trà và thuốc đến. Sự ấm áp của lòng tốt con người chính là phước lành lớn nhất.

Tiền bạc có thể không nhiều, nhưng cuộc sống của người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 luôn viên mãn và tràn ngập tiếng cười.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6 thường sở hữu một loại "sự vô cảm"

3. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6

Trong tử vi, số 6 mang lại may mắn. Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6 như ngày 6, 16 hay 26, được coi là có "cuộc sống êm đềm".

"Sự êm đềm" này không có nghĩa là cuộc sống không có khó khăn, mà là khả năng biến nghịch cảnh thành may mắn và tránh được tai ương.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6 thường sở hữu một loại "sự vô cảm" - họ không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt hay sa lầy vào những vấn đề vụn vặt, và họ luôn bình tĩnh và tự chủ trước những thử thách lớn.

Họ có thể gặp phải những thất bại thời trẻ, nhưng luôn biết nắm bắt cơ hội vào những thời điểm quan trọng hoặc nhận được sự giúp đỡ từ các vị ân nhân.

Những thăng trầm thời thơ ấu đã dần chuyển hóa thành trí tuệ, giúp họ thoát khỏi những lo toan vụn vặt và nuôi dưỡng một thái độ cởi mở hơn.

Hơn nữa, hầu hết mọi người hiện nay đều có thu nhập hoặc tiền tiết kiệm ổn định, cho phép người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6 sống chậm rãi hơn và tận hưởng nhiều hơn những giây phút thư giãn.

Tập thể dục buổi sáng, uống trà, dành thời gian cho cháu chắt, chăm sóc cây cối… tưởng chừng như bình thường nhưng lại tràn ngập sự ấm áp và niềm vui của cuộc sống thường nhật.

(Theo Toutiao)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.