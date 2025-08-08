Nghi phạm tự sát sau khi ra tay sát hại người phụ nữ và làm bị thương con gái nạn nhân





Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: XĐ

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 7/8. Theo lời kể của chị M.V.H (SN 2004), đang nằm võng trước căn ki-ốt, đối tượng T.T.H (SN 1982, quê An Giang) đã dựng xe bên ngoài và đi thẳng vào bên trong. Tại đây, H đã dùng dao tấn công chị T.T.T.T (SN 1985, cũng quê An Giang) và con gái chị là bé N (SN 2005).

Vụ tấn công bất ngờ và dã man đã khiến cả chị T và bé N bị thương nặng. Bé N bị thương ở cổ tay trái. Ngay lập tức, người dân xung quanh đã phát hiện vụ việc và nhanh chóng đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện. Bé N may mắn được cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi ra tay gây án, đối tượng T.T.H đã tự sát ngay tại hiện trường và tử vong.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng thương tâm này.