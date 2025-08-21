Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Điện Kremlin vào ngày 31/7/2025 tại Moscow, Nga. Ảnh Getty Images.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/8, ông Lavrov nói rằng Nga ủng hộ việc Anh, Pháp và Đức xây dựng các bảo đảm an ninh tập thể “miễn là chúng thực sự đáng tin cậy”.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đang soạn thảo kế hoạch để bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine và ngăn chặn Nga gây hấn. Một phương án đang được cân nhắc là thỏa thuận phòng thủ tập thể tương tự như Điều 5 của NATO.

Hai vấn đề then chốt trong tiến trình hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian là: tương lai an ninh của Ukraine và quyền kiểm soát lãnh thổ. Giải quyết được hai điểm này đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh, nhưng hiện tại lập trường giữa Kiev và Moscow vẫn còn cách biệt rất xa.

“Không có Nga, bảo đảm an ninh sẽ thất bại”

Ông Lavrov nhắc lại nỗ lực đàm phán thất bại tại Istanbul năm 2022, khi Nga từng đồng ý với một số đề xuất của Ukraine, song tiến trình này sụp đổ trước khi văn kiện được ký kết.

“Đó là lý do chúng tôi không thể chấp nhận ý tưởng rằng những vấn đề an ninh, an ninh tập thể, giờ đây lại có thể được quyết định mà không có sự tham gia của Nga,” ông Lavrov nói.

“Điều đó đơn giản là không thể… Và tôi tin chắc rằng ở phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ, họ cũng hiểu rõ rằng bàn thảo nghiêm túc về các vấn đề an ninh mà bỏ qua Liên bang Nga là điều không tưởng. Đó chỉ là con đường dẫn đến ngõ cụt".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định Moscow không thể chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine theo bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào – một đề xuất từng được nhắc đến trong nhóm “Liên minh sẵn sàng hành động” (Coalition of the Willing) của các đồng minh châu Âu của Kiev.

Cam kết từ phía ông Trump

Trước đó, ngày 18/8, Tổng thống Trump tiết lộ rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói ông “sẽ chấp nhận một số bảo đảm an ninh cho Ukraine”. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng, các quốc gia châu Âu sẽ “gánh vác phần lớn trách nhiệm”.

“Chúng tôi sẽ giúp họ, và chúng tôi sẽ khiến Ukraine trở nên rất an toàn”, ông Trump khẳng định. Cam kết này được Ukraine và các đồng minh châu Âu hoan nghênh, bởi họ coi sự hậu thuẫn của Mỹ là yếu tố then chốt để bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào trở nên khả thi.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không đưa quân trực tiếp tới Ukraine, mà có thể cung cấp yểm trợ trên không.

“Sẽ có một dạng bảo đảm nào đó”, ông Trump phát biểu trên chương trình Fox & Friends hôm thứ Ba, song lưu ý rằng “nó không thể là NATO”, ám chỉ kỳ vọng của Ukraine trong việc gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev chính là một trong những lý do trung tâm dẫn tới cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2/2022. Moscow tuyên bố Ukraine phải trung lập vì đó là vấn đề sống còn đối với an ninh quốc gia Nga. Trái lại, Kiev khẳng định Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, và có toàn quyền quyết định định hướng an ninh của mình.