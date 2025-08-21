Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

F-35 Lightning II là chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ hai của Mỹ, được dùng để thay thế tiêm kích F-16. Ảnh Getty Images.

Theo Times, các quan chức quân sự cấp cao châu Âu đang bàn bạc về việc đưa tiêm kích F-35, vốn được mệnh danh là “máy bay chiến đấu tối tân nhất trên thế giới” tới Romania, nơi NATO đang xây dựng căn cứ không quân lớn nhất châu Âu, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga phát động một cuộc xâm lược khác.

Vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc họp giữa Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, với các đại diện quân sự từ Anh, Đức, Pháp, Phần Lan và Ý để thảo luận về các bảo đảm an ninh của Mỹ.

Hiện tại, NATO đang tiến hành các nhiệm vụ tuần tra trên không ở Biển Đen từ căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu tại Romania – nơi từng là trung tâm của lực lượng Mỹ trong cuộc chiến Iraq và cũng được coi là địa điểm khả dĩ nhất để bố trí máy bay Mỹ.

Ngoài việc triển khai tiêm kích Mỹ tại Romania, các nước châu Âu cũng muốn có bảo đảm về việc tiếp tục sử dụng vệ tinh Mỹ cho hệ thống GPS và hỗ trợ tình báo ở Ukraine.

Châu Âu còn yêu cầu Washington cam kết cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS cho Ukraine, cũng như cho phép máy bay trinh sát hoạt động trên Biển Đen.

Máy bay Rivet Joint của Anh đã tiến hành nhiều sứ mệnh trinh sát ngay từ những ngày đầu chiến tranh toàn diện, nhưng các máy bay do Boeing sản xuất này vẫn cần sự cho phép của Mỹ để cất cánh.

Thông tin được Times đưa ra trong bối cảnh Vương quốc Anh đã đề xuất triển khai tiêm kích Typhoon tại miền tây Ukraine, đồng thời điều một lữ đoàn 3.000–5.000 binh sĩ để huấn luyện quân đội của Kiev trong khuôn khổ “Liên minh sẵn sàng hành động” vì Ukraine.

Pháp, Canada và Úc cũng có thể cử quân tới miền tây Ukraine. Nga, tuy nhiên, phản đối mọi sự hiện diện của binh lính phương Tây.

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow và Bắc Kinh cần có quyền phủ quyết đối với mọi hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, đồng thời gọi các cuộc thảo luận của NATO về bảo đảm an ninh là “một con đường cụt”.

Ông Trump từng nói Washington có thể cung cấp yểm trợ trên không cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ngày 18/8, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump thông báo đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.