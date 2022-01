Ngừng việc vì lương thưởng tết: Đừng để “đốm lửa” thành “đám cháy”

"Trước đó, trong 2 tháng đầu năm, năm 2021 cả nước xảy ra 35 vụ ngừng việc tập thể, đình công (giảm 12 cuộc so với dịp trước Tết năm 2020). Tuy nhiên, đầu năm 2022, số vụ đình công có thể diễn biến phức tạp, tăng cao hơn do năm nay tình hình kinh tế khó khăn, vấn đề chi trả lương thưởng Tết cho công nhân tại nhiều công ty cũng giảm hơn so với tết năm 2021".

Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)