Ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông bạo hành bé trai trên đường Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai ở Hà Nội. Ảnh: Chụp từ clip.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông dựng xe máy giữa đường, liên tục đá vào đầu và mặt bé trai khoảng 5-6 tuổi dù em đã ngã xuống và khóc. Trên xe máy còn có một bé nhỏ khác chứng kiến toàn bộ sự việc.

Nhân chứng cho biết người đàn ông là cha của bé trai. Nguyên nhân được cho là do em làm rơi dép khi được chở trên xe.

Tối cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đang xác minh vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.