Lý Liên Anh thấp bé, diện mạo gian ác, vì sao vẫn được Từ Hi Thái hậu sủng ái?
Lý do đằng sau việc thái giám Lý Liên Anh được Từ Hi Thái hậu yêu quý không phải vì ông ta biết chải tóc khéo như lời đồn đại bấy lâu.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông bạo hành bé trai trên đường Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông dựng xe máy giữa đường, liên tục đá vào đầu và mặt bé trai khoảng 5-6 tuổi dù em đã ngã xuống và khóc. Trên xe máy còn có một bé nhỏ khác chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nhân chứng cho biết người đàn ông là cha của bé trai. Nguyên nhân được cho là do em làm rơi dép khi được chở trên xe.
Tối cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đang xác minh vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.