Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Ngày 9/8, Công an xã Tân An (Nghệ An) cho biết đã xác minh và xử lý chủ tài khoản mạng xã hội "Phạm Bình" vì hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trước đó, tài khoản này đã chia sẻ một clip do công nghệ AI tạo ra, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao” tại một tỉnh phía Bắc.

Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An làm việc với P.V.B người đã chia sẻ video sai sự thật lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang.

Ngay sau khi phát hiện video, Công an xã Tân An đã nhanh chóng xác minh và mời ông P.V.B (SN 1970, chủ tài khoản) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận hành vi của mình, giải thích rằng do thiếu hiểu biết nên đã không nhận ra đây là video giả mạo do AI tạo ra. Sau khi được giải thích về tính chất nghiêm trọng của thông tin sai sự thật, ông B. đã tự giác gỡ bỏ bài đăng, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính trên tài khoản cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.