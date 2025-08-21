Người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central Hà Nội: Có thể đối diện hình phạt nào?

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Ngày 20/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, gia đình Đặng Chí Thành và gia đình chị N.T. (28 tuổi, cùng trú tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt) có mâu thuẫn từ trước.

Đặng Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: L.N.

Tối 9/8, khi nhìn thấy chị N.T. tại tầng 1 chung cư, Thành tiến lại nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc tranh chấp, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã lao vào hành hung, dùng tay chân đấm đá nhiều lần khiến chị N.T. bị thương. Vụ việc diễn ra trước mặt nhiều trẻ nhỏ và chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn.

Ngày 10/8, chị N.T. đã trình báo Công an phường Phương Liệt về việc bị hành hung tại sảnh chờ thang máy tầng B1 chung cư Sky Central. Ngay sau đó, công an đã tiếp nhận tin báo, đưa chị N.T. đi khám thương tích và triệu tập Đặng Chí Thành đến trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ: Bị can có thể đối mặt hình phạt nào?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật ARC Hà Nội) nhận định vụ việc thanh niên Đặng Chí Thành hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật và chuẩn mực đạo đức.

Theo luật sư Hà, trước mắt bị can đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Điều luật này quy định, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 – 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đặng Chí Thành hành hung chị N.T. tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh cần xem xét thêm dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn hại cơ thể của nạn nhân từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng hành vi được xác định có tính chất côn đồ, thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

“Trong vụ việc này, việc tấn công phụ nữ nơi công cộng, trước sự chứng kiến của nhiều người, bộc lộ rõ tính chất côn đồ, hung hãn. Vì vậy, cơ quan tố tụng cần xem xét khởi tố bổ sung để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”, luật sư Hà nhấn mạnh.

Bị can còn có thể bị xem xét tội xúc phạm nhân phẩm phụ nữ?

Ở góc độ xã hội, luật sư Hoàng Văn Hà cho rằng hành vi của Đặng Chí Thành không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của phụ nữ, đồng thời gieo rắc sự bất an trong cộng đồng cư dân. Hiến pháp năm 2013 (Điều 20) đã khẳng định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”.

Theo luật sư Hà, vụ việc không thể chỉ coi là hành vi bộc phát cá nhân mà là vấn đề xã hội cần được xử lý nghiêm khắc để giữ gìn kỷ cương, trật tự. Ngoài trách nhiệm hình sự, bị can còn phải bồi thường dân sự theo Điều 584 và 592 Bộ luật Dân sự 2015. Khoản bồi thường bao gồm chi phí khám chữa bệnh, thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc và cả tổn thất tinh thần; thậm chí có thể phải xin lỗi công khai nạn nhân.

“Pháp luật không dung thứ bất kỳ hành vi bạo lực nào, dù xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. Một phút bốc đồng có thể khiến một cá nhân đánh mất tự do, danh dự và sự nghiệp”, luật sư Hà nhấn mạnh.

Từ góc độ xã hội, ông Hà đề xuất ngoài việc xử lý nghiêm theo luật, các khu chung cư cần tăng cường giám sát an ninh và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức cư dân, kiên quyết nói không với bạo lực.

Vụ việc tại chung cư Sky Central, theo ông Hà, là lời cảnh tỉnh đối với những ai còn coi thường pháp luật. Sự nghiêm minh trong xử lý sẽ không chỉ bảo vệ công lý mà còn là thông điệp răn đe, ngăn ngừa những hành vi bạo lực tương tự.