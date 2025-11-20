TP.HCM: Nâng hố ga cao hơn mặt đường, nhiều người đi xe máy té ngã

Nhiều ngày qua, người dân đi trên đường Lê Hồng Phong đoạn qua phường Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM phản ánh về việc người đi xe máy té ngã vì va vào những nắp hố ga trên đường.

Nắp hố ga giăng “bẫy”

Ghi nhận của Dân Việt, hôm 20/11, nhiều công nhân thi công dự án công trình thảm bê tông nhựa mặt đường Lê Hồng Phong tiếp tục đào bới nắp hố ga nằm ngay giữa đường.

Sau đó, dùng vật che chắn cảnh báo công trình làm cản trở người và phương tiện lưu thông qua lại.

Hố ga cao hơn mặt đường, gây tiềm ần nguy tai nạn giao thông.

Ông Võ Tấn Ái (40 tuổi), ngụ phu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An bức xúc, tuyến đường Lê Hồng Phong là một trong nhiều tuyến đường có lưu lượng tham gia giao thông đông đúc trên địa bàn phường Dĩ An.

Tuy nhiên, thời gian qua đơn vị thi công mặt đường, nắp hố ga gây cản trở giao thông, nhất là thời gian cao điểm. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ người dân tự té ngã tại nắp hố ga”.

Để đảm bảo an toàn, người dân đặt nhánh cây để cảnh báo người đi đường.

Theo ông Ái, để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đơn vị chức năng liên quan cần kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định trong thi công dự án.

Người đi xe máy liên tục té ngã vì va vào miệng hố ga. Ảnh: NDCC

Tương tự, ông V.V.L. (nhân viên tiệm sửa xe trên đường Lê Hồng Phong) cho biết, từ ngày hố ga được nâng cao đã có khá nhiều trường hợp người đi đường va phải té ngã.

“Thay vì xây dựng theo kiểu cuống chiếu, làm tới đâu thì gọn đến đó thì đơn vị thi công lại tiếp tục đào bới trong khi đó có những đoạn chưa hoàn thành việc bê tông thảm nhựa. Việc này gần như đơn vị thi công bẫy người đi đường”, ông L bức xúc.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An (chủ đầu tư dự án) cho biết, tuyến đường Lê Hồng Phong do Công ty Đầu tư xây dựng 3 tháng 2 trúng thầu (tiền thân của công ty này là Công ty Cổ phần CIC39).

Vài hố ga được đặt cảnh báo.

Việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trả lời về vấn đề bất cập khi đơn vị thi công làm mới, nâng miệng nắp hố ga cao hơn so với cốt nền mặt đường cũ gây nên nhiều hệ lụy, ông Tùng cho biết, nhà thầu nâng hố ga trước để chuẩn bị thảm nhựa.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết và thiếu về vật tư nên chậm thảm, sang bằng chỗ miệng hố ga. Từ thông tin phản ánh của báo chí, đơn vị thi công cũng đã thảm nhựa mặt đường, đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện lãnh đạo phường Dĩ An cho biết, trong vài ngày gầy đây, người dân liên tục phản ánh việc đơn vị thi công gây nên nhiều hệ luỵ trên tuyến đường Lê Hồng Phong.

Sau đó, đơn vị phản ánh đến ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An để có những chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục.