TP.HCM tôn vinh nhà giáo tiêu biểu qua 50 năm đổi mới giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã điểm lại những thành tựu tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố trong suốt 50 năm qua.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: H.P

Theo Phó Chủ tịch TP.HCM, ngành GDĐT thành phố luôn giữ vững chất lượng đại trà và mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước; được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Thành phố cũng tiên phong triển khai các chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế; phát triển mô hình “Trường học số”, từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: "50 điển hình tiêu biểu được tôn vinh là những thầy, cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học... Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, các thầy, cô đều hội tụ ở điểm chung là lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”."

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gửi gắm thông điệp, lễ tôn vinh là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ noi gương sự tận tụy, sống có lý tưởng, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng TP.HCM phát triển, tiên phong bước vào kỷ nguyên mới.

9 nhà giáo tại TP.HCM đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Ảnh: H.P





50 nhà giáo tiêu biểu vinh dự nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025. Ảnh: H.P

Tại buổi lễ, 9 nhà giáo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Cụ thể, Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, cùng 8 nhà giáo khác được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Đặc biệt, Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025 đã được trao cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích nổi bật, đóng góp vào đổi mới công tác quản lý và giảng dạy trong toàn ngành. Giải thưởng Võ Trường Toản, do Sở GDĐT TP.HCM phối hợp tổ chức thường niên, tiếp tục là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.