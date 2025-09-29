Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Gia đình
Thứ hai, ngày 29/09/2025 22:36 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, sáng suốt hơn người, đến trung niên lộc rơi trúng cửa, tiền tài rực rỡ

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ hai, ngày 29/09/2025 22:36 GMT+7
Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, nhờ tài năng hơn người lại không ngừng cố gắng nên có thể tận hưởng trái ngọt sau tuổi trung niên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người sinh vào khung giờ Thìn theo giờ Âm lịch (07:00 – 09:00)

Tử vi học có nói, người sinh vào giờ Thìn theo giờ Âm lịch (từ 07:00 – 09:00) thường sở hữu trí tuệ vượt trội, minh mẫn và sáng suốt.

Họ có khả năng phân tích vấn đề một cách logic, đồng thời luôn biết cách làm chủ cảm xúc và tình huống.

Nhờ vào sự lý trí và tài năng thiên bẩm, người sinh vào khung giờ Âm lịch này dễ dàng đạt được thành công trong công việc, đặc biệt là trong những lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo.

Người sinh vào giờ Thìn (từ 07:00 – 09:00) thường sở hữu trí tuệ vượt trội, minh mẫn và sáng suốt.

Mặc dù sống lý trí và thực tế, họ cũng không thiếu sự lãng mạn trong tâm hồn, luôn biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Tính cách tiết kiệm, biết sống trong khả năng của mình, giúp họ xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Cuộc sống của những người sinh vào giờ Thìn thường gặp nhiều may mắn và thuận lợi, đặc biệt là sau khi đạt đến tuổi trung niên.

Họ không chỉ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu mà còn xây dựng được những mối quan hệ bền vững và được người khác kính trọng.

Dù gặp phải khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, tương lai của họ sẽ luôn tươi sáng và đầy triển vọng.

Người sinh vào khung giờ Dậu theo giờ Âm lịch (17.00-19.00)

Theo tử vi, người sinh vào giờ Dậu theo giờ Âm lịch (từ 17:00 - 19:00) thường mang trong mình một phẩm chất kiên cường và quyết đoán.

Họ là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Với sự thông minh và tinh thần cầu tiến, người sinh vào khung giờ Âm lịch này thường nhanh chóng nắm bắt cơ hội và vươn lên trong cuộc sống. Họ có khả năng tổ chức và lãnh đạo rất tốt, luôn tìm cách đưa mọi thứ đi đúng hướng.

Người sinh vào giờ Dậu (từ 17:00 - 19:00) thường mang trong mình một phẩm chất kiên cường và quyết đoán.

Những người này không chỉ giỏi trong công việc mà còn rất trọng tình nghĩa. Dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng sâu trong tâm hồn họ là những người rất chân thành và có tấm lòng nhân hậu.

Trong cuộc sống, người sinh vào khung giờ Âm lịch này luôn coi trọng sự công bằng, không bao giờ làm tổn thương người khác mà luôn cố gắng tạo ra một môi trường hài hòa và thịnh vượng.

Với tính cách vững vàng, người sinh vào giờ Dậu sẽ có một cuộc sống đầy triển vọng và tươi sáng về sau.

Dù đôi khi gặp phải thử thách, họ luôn biết cách đứng lên và tiến về phía trước với niềm tin mạnh mẽ. Cuộc đời của người sinh vào khung giờ Âm lịch này sẽ trở nên thành công rực rỡ nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và khả năng duy trì sự ổn định trong mọi hoàn cảnh.

Người sinh vào giờ Sửu theo khung giờ Âm lịch (từ 1:00 - 3:00)

Tử vi học có nói, người sinh vào giờ Sửu (từ 1:00 - 3:00) sở hữu một tính cách mạnh mẽ và kiên định. Đây là những người có tầm nhìn xa, luôn suy nghĩ thấu đáo và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Người sinh vào khung giờ Âm lịch này không chỉ thực tế mà còn dám mơ ước và hành động theo những điều mà nhiều người khác e ngại hoặc không dám làm.

Điều này khiến họ trở thành những người khởi nghiệp đầy tiềm năng, với sự can đảm và quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

Người sinh vào giờ Sửu (từ 1:00 - 3:00) sở hữu một tính cách mạnh mẽ và kiên định.

Một khi đã quyết định mục tiêu, họ sẽ không bao giờ lùi bước hay bỏ cuộc, dù cho mọi người xung quanh có nghi ngờ hay không tin vào khả năng của họ.

Chính sự kiên định và tinh thần làm việc chăm chỉ này giúp họ đạt được những kết quả vượt trội, không phải chỉ trong công việc mà còn trong cả cuộc sống.

Sự nghiệp của những người sinh vào giờ Sửu thường phát triển chậm nhưng vững chắc. Người sinh vào khung giờ Âm lịch này không đòi hỏi sự thành công tức thì, mà thay vào đó, họ sẵn sàng đầu tư công sức và thời gian để xây dựng nền tảng bền vững.

Mặc dù có thể tài vận không đến ngay lập tức, nhưng khi họ đã tìm ra con đường đúng đắn, tài lộc của họ sẽ gia tăng dần dần, từ những khoản nhỏ cho đến những thành quả lớn, mang lại sự giàu có lâu dài.

Với tinh thần kiên cường và khả năng sáng tạo, người sinh vào khung giờ Âm lịch này có thể gặt hái thành công lớn, đặc biệt là khi họ dám thực hiện những điều mà người khác không dám thử.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Gia đình
Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!

Gia đình
Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Gia đình
Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Đọc thêm

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt
Lai Châu Ngày Mới

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt

Lai Châu Ngày Mới

Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã nhanh chóng cử Đội xung kích 60 người cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra cho lưới điện khu vực này. Đây là một hành động kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cao của ngành điện miền núi phía Bắc đối với đồng bào miền Trung.

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ông quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Sau dời cư về Bất Quần, Thanh Hoá ngày nay.

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, đá, có tiếng nổ to; nhiều hành khách thoát nạn khi mới nhảy ra khỏi xe được khoảng 5 giây thì đất đá ập xuống.

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này
Thể thao

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này

Thể thao

Bồ Đào Nha, ngày 29/9, Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức, với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu
Thế giới

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu

Thế giới

Ngày 29/9 tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka,Nhật Bản Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu & Giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt".

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi
Kinh tế

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi

Kinh tế

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều muộn 29/9, có khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện do bão số 10.

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga
Thế giới

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga

Thế giới

Các quan chức châu Âu lo ngại rằng việc phá hủy máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga sẽ gây ra xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Nga - theo Politico.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ Đặng Văn Lắm là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam hiện đang là thành viên CLB Công an TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới

Thế giới

Chiều 29/9/2025, tại trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975–2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá
Video

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá

Video

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái…

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam? Messi bỏ phiếu bầu cho Yamal tại Quả bóng Vàng 2025; Rooney không tin HLV Amorim có thể xoay chuyển tình thế; HLV Glasner tạo nên kỳ tích; HLV Conte cảnh báo De Bruyne.

Sang Campuchia đánh bạc, mang 1.713 viên ma tuý về nước, bị cáo lãnh 20 năm tù giam
Pháp luật

Sang Campuchia đánh bạc, mang 1.713 viên ma tuý về nước, bị cáo lãnh 20 năm tù giam

Pháp luật

Bị cáo Hoàng Duy Quang mua 1.713 viên ma túy ở Campuchia về sử dụng, qua Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Nga bắt giữ nữ bếp trưởng 'đi đêm' với Kiev, âm mưu đầu độc binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine
Thế giới

Nga bắt giữ nữ bếp trưởng 'đi đêm' với Kiev, âm mưu đầu độc binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine

Thế giới

Một nữ đầu bếp tại Crimea vừa bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp, bị cho là đã cung cấp thông tin mật về các mục tiêu quân sự Nga, bao gồm vị trí các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen cho tình báo Ukraine – theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Bất động sản hút vốn mạnh, TP.HCM dẫn đầu dư nợ tín dụng 8 tháng đầu 2025
Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản hút vốn mạnh, TP.HCM dẫn đầu dư nợ tín dụng 8 tháng đầu 2025

Chuyển động Sài Gòn

8 tháng đầu năm 2025, tín dụng bất động sản tại Đông Nam bộ tăng gần 11%, cao hơn hẳn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong đó TP.HCM tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo.

Tuyên Quang: Mưa lũ gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu tại Bắc Mê
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Mưa lũ gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu tại Bắc Mê

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI) đã gây ra mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang khiến nhiều điểm sạt lở đất, ngập úng cục bộ, gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu... của người dân.

Hà Nội lại bị ảnh hưởng bởi dự án metro Nhổn - ga Hà Nội khoan ngầm khiến bùn phun trào
Tin tức

Hà Nội lại bị ảnh hưởng bởi dự án metro Nhổn - ga Hà Nội khoan ngầm khiến bùn phun trào

Tin tức

Bùn lỏng lại vừa phun trào lên mặt đất trên địa bàn Hà Nội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mất mỹ quan đô thị.

Người lao động nhận trợ cấp mất việc từ gói bảo hiểm VPBank
Kinh tế

Người lao động nhận trợ cấp mất việc từ gói bảo hiểm VPBank

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã phối hợp cùng công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị tổ chức lễ trao quyền lợi trợ cấp mất việc cho một nhóm người lao động không may bị ảnh hưởng việc làm.

Thúc đẩy thị trường thuốc BVTV sinh học, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững
Khuyến nông

Thúc đẩy thị trường thuốc BVTV sinh học, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Khuyến nông

Dự kiến tại “Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Hóa chất Nông nghiệp và BVTV - CAC Vietnam 2025" sẽ giới thiệu tới nông dân, các doanh nghiệp nhiều loại thuốc BVTV sinh học mới, chất bảo vệ môi trường, phân bón sinh học, máy móc nông nghiệp, công nghệ thực phẩm... Các công nghệ, giải pháp tiên tiến này được kì vọng sẽ góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lạc quan, hiểu biết về tài chính, luôn tìm được cách kiếm tiền bất ngờ, tháng 10 không tệ
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lạc quan, hiểu biết về tài chính, luôn tìm được cách kiếm tiền bất ngờ, tháng 10 không tệ

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này thông qua các chiến lược đầu tư chính xác, có thể thu được lợi nhuận hấp dẫn, duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh.

Thua bạc 740 triệu, nam thanh niên Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc
Pháp luật

Thua bạc 740 triệu, nam thanh niên Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra tại một nhà nghỉ ở xã Thăng An, phát hiện nam thanh niên Zhang Kai (quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đồng hương giam giữ, ép gọi điện về nước yêu cầu người thân trả số nợ 740 triệu đồng thua bạc.

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện
Doanh nghiệp

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện

Doanh nghiệp

Mới đây, trong một diễn đàn về công nghệ, ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank – đã chia sẻ thêm về hành trình chuyển đổi số của ngân hàng thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược dữ liệu, biến dữ liệu thành tài sản vận hành và ra quyết định hiệu quả.

Thao túng mỏ cát bằng bạo lực, hàng loạt bị cáo lĩnh án tù
Pháp luật

Thao túng mỏ cát bằng bạo lực, hàng loạt bị cáo lĩnh án tù

Pháp luật

Chiều 29/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án vụ án liên quan đến nhóm đối tượng dùng bạo lực và thủ đoạn để chiếm quyền khai thác mỏ cát Pha Lê Quảng Nam, trong đó Phạm Chiến Thắng lĩnh 8 năm tù, Trần Ngọc Anh 18 năm tù cùng nhiều bị cáo khác nhận mức án nghiêm khắc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam phải đi tắt, đón đầu trong khoa học và công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam phải đi tắt, đón đầu trong khoa học và công nghệ

Kinh tế

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Bưu chính – Viễn thông và 66 năm Ngành Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chỉ có đi tắt, đón đầu trong khoa học và công nghệ, đất nước mới nhanh chóng vươn lên hàng quốc gia phát triển.

Điện Kremlin tuyên bố không có giải pháp nào cho tình hình chiến trường Ukraine hiện nay
Thế giới

Điện Kremlin tuyên bố không có giải pháp nào cho tình hình chiến trường Ukraine hiện nay

Thế giới

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố hiện không có giải pháp nào có thể thay đổi tình hình tại mặt trận cho Ukraine, khi bình luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Người đàn ông tử vong khi tắm biển, ngư dân Gia Lai khóc ròng vì triều cường 'lạ'
Tin tức

Người đàn ông tử vong khi tắm biển, ngư dân Gia Lai khóc ròng vì triều cường "lạ"

Tin tức

Tại Gia Lai, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) đã xuất hiện triều cường bất thường, những cột sóng cao 5-6m liên tiếp đập vào bờ.

Bóng đá Malaysia: “Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”
Thể thao

Bóng đá Malaysia: “Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”

Thể thao

ĐT Indonesia và ĐT Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch nhất, điều này tỷ lệ thuận với việc mỗi CLB của 2 quốc gia này được sử dụng nhiều cầu thủ ngoại nhất khu vực.

Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tin tức

Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Bỏ điều trị theo lời bác sĩ để chữa bệnh bằng nước chanh, muối hột: 'Phản khoa học'
Xã hội

Bỏ điều trị theo lời bác sĩ để chữa bệnh bằng nước chanh, muối hột: "Phản khoa học"

Xã hội

Bác sĩ cho rằng, việc tuyên truyền “chanh muối, tắm nắng để chữa bách bệnh” và đặc biệt là khuyên bỏ thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp hay thậm chí HIV là hành vi vô trách nhiệm, xem thường tính mạng người khác.

Thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi
Nhà nông

Thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi

Nhà nông

Đây là thông tin mới nhất từ Nghệ An về thiệt hại do bão số 10: Gà chết nổi đầy chuồng, lợn chết trôi khắp nơi. Mưa xối xả do bão số 10, khiến nhiều trang trại tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An ngập sâu. Trang trại bị ngập khiến hàng vạn con gà chết nổi đầy chuồng. Chỉ sau 1 đêm, nông dân trắng tay.

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết
Nhà nông

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết

Nhà nông

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết. Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều xã miền núi TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, ruộng bị vùi lấp, gia súc chết và hạ tầng hư hỏng, chính quyền cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục.

Tin đọc nhiều

1

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

2

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

3

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
77

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

5

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà