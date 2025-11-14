“Nguyễn Xuân Son ở đẳng cấp khác"

Trước buổi tập thứ ba của ĐT Việt Nam tại Phú Thọ chiều ngày 13/11, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với ĐT Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 19/11 trên sân khách), tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông.

Dù đây là lần thứ ba được triệu tập lên ĐT Việt Nam, Phạm Gia Hưng vẫn cho thấy sự khiêm tốn, đặc biệt là khi nói về sự cạnh tranh trên hàng công. Khi được phóng viên hỏi về sự trở lại của đàn anh Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng đã lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình FC thừa nhận sự có mặt của Nguyễn Xuân Son là tin vui lớn cho đội tuyển: "Có anh Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam sẽ mạnh hơn. Anh ấy cũng giúp đỡ các thành viên khác trong ĐT Việt Nam rất lnhiều”.

Đáng chú ý nhất, khi được yêu cầu đánh giá về người đồng đội, Phạm Gia Hưng đã phải "ngả mũ" thán phục và dùng một cụm từ để mô tả đẳng cấp của Nguyễn Xuân Son. "Anh ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp khác”, Phạm Gia Hưng thẳng thắn chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2000 này cũng cho biết, anh xem Nguyễn Xuân Son là một hình mẫu để noi theo: “Tôi phải học hỏi anh Nguyễn Xuân Son rất nhiều về cách dứt điểm, cách di chuyển của một tiền đạo thực thụ”.

Phạm Gia Hưng cảm thấy Nguyễn Xuân Son ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công ĐT Việt Nam đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với màn tái xuất của Nguyễn Xuân Son, bên cạnh những cái tên như Tiến Linh, Tuấn Hải,… Tuy nhiên, khi được so sánh phong độ với đàn anh, Phạm Gia Hưng không ngần ngại thừa nhận: "Anh Nguyễn Xuân Son chắc chắn hơn rồi”.

Phạm Gia Hưng tỏ ra "choáng" trước khả năng hòa nhập phi thường của Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài vắng mặt: "Dù mới trở lại sau 11 tháng điều trị chấn thương nhưng anh Nguyễn Xuân Son rất nhanh nhẹn, bắt nhịp nhanh với đội tuyển”.

Dù đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ một “đối thủ” như Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng vẫn tỏ ra rất tự tin và quyết tâm khi được hỏi về cơ hội ra sân của mình. Cầu thủ của Ninh Bình FC cho biết thêm, HLV Kim Sang-sik khá vui tính, đang xây dựng một ĐT Việt Nam đoàn kết, hướng đến kết quả tốt nhất ở trận làm khách trước ĐT Lào vào ngày 19/11 tới.

Theo: Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM