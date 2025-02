Nhà đầu tư bất động sản tiếp tục dịch chuyển ra vùng ven TP.HCM

Quỹ đất tại TP.HCM hạn chế, nhà đầu tư bất động sản tìm về vùng ven

Hiện nay, giá bất động sản tại các đô thị lớn như TP.HCM ngày càng cao, đạt đến mức kỷ lục. Vấn đề này khiến việc đầu tư trở nên khó khăn hơn khi chi phí vốn tăng cao trong khi biên lợi nhuận giảm dần hoặc khó đảm bảo khi các dự án khu vực trung tâm thường gặp các vấn đề về pháp lý, thời gian triển khai kéo dài.

Điều này buộc các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính không mạnh phải tìm kiếm những thị trường tiềm năng ở vùng ven. Chia sẻ với Dân Việt, lãnh đạo một doanh nghiệp đang phát triển loạt dự án chung cư tại khu vực giáp ranh TP.HCM cho biết các yếu tố khách quan như quỹ đất, chính sách quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đang tạo động lực cho nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM dịch chuyển về vùng ven.

Các nhà đầu tư cá nhân thường tập trung vào các loại hình như đất nền, nhà phố thương mại, hoặc các dự án khu đô thị mới với giá trị đầu tư hợp lý. Cụ thể, thay vì tập trung vào lướt sóng ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn chiến lược tích lũy quỹ đất ở vùng ven, đón đầu sự phát triển trong tương lai khi hạ tầng được hoàn thiện. Ngoài nhà ở, các mô hình như second home, farmstay hay khu nghỉ dưỡng ven đô cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Nhà đầu tư bất động sản đang "tăng tốc" dịch chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM sang vùng ven. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố thu hút nhà đầu tư tìm về vùng ven hiện nay. Bao gồm: Việc quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh, mở rộng không gian đô thị giúp các khu vực liên kề đô thị đặc biệt trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Yếu tố tiếp theo là việc đầu tư vào hạ tầng giao thông, bao gồm các tuyến đường cao tốc, vành đai hay hệ thống giao thông công cộng như metro, rút ngắn thời gian kết nối các khu vực vệ tinh với trung tâm thành phố, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho bất động sản mà còn thu hút lượng lớn nhu cầu bất động sản.

Ngoài ra, việc các dự án đại đô thị "all in one" được được đầu tư tại các khu vực vùng ven, không chỉ thúc đẩy hạ tầng và thương mại phát triển mạnh mẽ, mà còn kéo theo giá trị bất động sản khu vực xung quanh tăng lên, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư bất động sản cần lưu ý gì?

Thực tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đón đầu cơ hội, phát triển các khu đô thị quy mô lớn ở các tỉnh lân cận. Những dự án như Aqua City (Đồng Nai), Izumi City (Nai), các dự án Him Lam Phú Đông, Phú Đông Sky Garden… của Phú Đông Group (Bình Dương) hay cụm dự án chung cư của Bcons Group (Bình Dương)…

Lượng cung mới này cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản vùng ven, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Bên cạnh phân khúc nhà ở, nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản công nghiệp do nhu cầu tăng cao từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và động lực hỗ trợ từ quy hoạch.

Với sự gia tăng dân số tại các khu đô thị vệ tinh, nhu cầu về trung tâm thương mại, khu phức hợp, văn phòng làm việc tại vùng ven cũng gia tăng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản mở rộng danh mục đầu tư.

Nhiều dự án giáp ranh TP.HCM thu hút nhà đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm sẽ ngày càng được định hình rõ nét. Bởi việc đầu tư bất động sản tại khu vực trung tâm hiện chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có nhu cầu tích lũy tài sản trong dài hạn. Trong khi đó, giá bất động sản tại một số khu vực có quy hoạch tốt, hạ tầng phát triển còn tương đối "rẻ", có biên độ tăng giá lớn trong tương lai. Đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở tại các khu vực ngoài trung tâm sẽ tiếp tục tăng. Các chính sách ưu đãi và khuyến khích phát triển đô thị vùng ven, cũng tạo động lực cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch VARS khuyến cáo nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào khu vực ngoài trung tâm cần nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, do có thể gặp các vấn đề pháp lý liên quan đến quy hoạch, quyền sử dụng đất và thủ tục pháp lý.

Đồng thời, dù tiềm năng lớn, nhưng không phải khu vực nào cũng có đủ sức hút để đảm bảo khả năng tiêu thụ sản phẩm bất động sản. Ngoài ra, một số khu vực vẫn còn hạn chế về tiện ích công cộng, gây khó khăn trong việc thu hút cư dân và nhà đầu tư.