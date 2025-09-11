Chủ đề nóng

Nhiều chủ tài khoản đã gỡ nội dung, xin lỗi Vingroup: Luật sư nói "chỉ là tình tiết giảm nhẹ"

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 11/09/2025 10:43 GMT+7
Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Vingroup công bố khởi kiện, hơn 50 tài khoản mạng xã hội đã chủ động gỡ bỏ nội dung, đăng tải xin lỗi hoặc gửi thư đính chính. Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh ý thức trách nhiệm bước đầu từ phía người vi phạm. Tuy nhiên, việc tự nguyện gỡ bỏ và xin lỗi chỉ có thể được xem là 'tình tiết giảm nhẹ'.
Chưa đầy 24h sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

50 kênh/trang trên thuộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube… Trong đó, một số thuộc danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số 50 chủ tài khoản trên đã có một số chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Điển hình là kênh của BLV Đoàn Chình BDS đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang tiêu biểu đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Vingroup như: Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Hiện tại, nhiều trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup. Đây là động thái tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước – nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh thông Luật.

Trả lời PV Dân Việt, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh thông Luật cho biết, đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh ý thức trách nhiệm bước đầu từ phía người vi phạm. Tuy nhiên, việc tự nguyện gỡ bỏ và xin lỗi chỉ có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ, chứ không làm mất đi trách nhiệm pháp lý, bởi hành vi tung tin sai sự thật có thể được coi là hành vi vi phạm pháp luật, dù hậu quả đã phát sinh hay chưa.

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: “Chén trà dư luận” đắt giá!

"Việc Vingroup tiến hành khởi kiện không chỉ là biện pháp tự vệ hợp pháp để yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà còn mang ý nghĩa răn đe, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Tự do ngôn luận là quyền được Hiến pháp bảo đảm, nhưng quyền này luôn gắn liền với nghĩa vụ không được lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác. Những động thái gỡ bỏ, xin lỗi từ hơn 50 tài khoản vừa qua cho thấy chính những người vi phạm cũng đã nhận thức được trách nhiệm pháp lý của mình", Luật sư Bình nhấn mạnh.

Luật sư Bình dẫn chứng, Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 34, Điều 584 và Điều 592) quy định tổ chức, cá nhân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; trường hợp bị xâm phạm thì có quyền yêu cầu tòa án buộc bên vi phạm gỡ bỏ thông tin, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, Điều 16 Luật An ninh mạng 2018 có quy định phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Đây là quy định trực tiếp điều chỉnh hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến Vingroup.

Về quy định pháp luật, luật sư Bình nhấn mạnh, đối với các hành vi tung tin sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Theo đó, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Trong trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả lớn, người thực hiện còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 về tội vu khống với mức hình phạt từ phạt tiền 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm tùy mức độ vi phạm, hoặc Điều 288 về tội đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng, với mức phạt tiền đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.

