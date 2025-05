Đại sứ Nga Gennady Bezdetko cho biết, đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà EAEU ký với một quốc gia nước ngoài, minh chứng rõ nét cho sự tin cậy và phối hợp hành động giữa EAEU và Việt Nam

Hiệp định đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Kim ngạch thương mại giữa các thành viên EAEU với Việt Nam gia tăng rõ rệt, tăng 61 lần với Arzerbaijan, tăng 34% với Belarus, 4,2 lần với Kazakhstan, 1,3 lần với Nga.

Xu hướng tăng trưởng vẫn đang tiếp tục: Chỉ riêng với Nga, năm 2024 kim ngạch hương mại song phương với Nga tăng ¼ lên 4,6 tỉ USD. Trong quý 1 năm 2025 con số này vượt mốc 1,1 tỷ USD.

Ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng phát triển thị trường, Bộ Công thương - cũng khẳng định, 10 năm qua có tiến bộ đặc biệt giữa Việt Nam và EAEU, thương mại tăng gấp đôi lên 5,64 tỉ USD, xuất khẩu của Việt Nam tăng 30%. Các dự án đầu tư của hai bên đang đem lại kết quả tốt đẹp.

Tỷ lệ sử dụng chứng nhận xuất xứ (CO) ưu đãi của Hiệp định rất cao, đạt 78%, cao hơn nhiều tỷ lệ sử dụng CO ưu đãi của các hiệp định khác - ông Linh cho biết, điều đó cho thấy các doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội do Hiệp định mang lại.

Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội

Đại sứ Nga Bezdetko cho biết, cả hai bên ngày càng quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau với tiềm năng lớn. Trong bối cảnh có nhiều rào cản và trừng phạt đơn phương, thì EAEU là hướng đi có triển vọng để mở rộng kinh doanh.

Để khắc phục các trở ngại, Bộ Tài chính Việt Nam và Nga đã có các cuộc thảo luận và đi đến thống nhất về phương án hành động cụ thể, sự hợp tác hai bên đang được tiếp tục.

Thương mại song phương năm 2024 là 4,6 tỉ USD dù thấp hơn mức 7 tỉ USD năm 2019 song vẫn đang tăng trở lại. "Chúng tôi nhận thấy thái độ và hành động tích cực của doanh nghiệp hai bên tìm kiếm khả năng hợp tác, vượt qua trở ngại do cấm vận"- Đại sứ cho biết.

Ông Tạ Hoàng Linh cho rằng, Việt Nam và các nước EAEU đều có cơ chế Ủy ban Liên chính phủ, Ủy ban hỗn hợp, đang hoạt động hiệu quả. Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nắm lấy cơ hội từ các nước, tạo điều kiện để doanh nhgiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Doanh nhgiệp với sự hỗ trợ của nhà nước, hệ thống ngân hàng, vận tải, logistic của 2 bên đang tìm giải pháp thúc đẩy thương mại đầu tư - ông nói.

Cơ hội mới

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Tumysh Kanat Kobylandyuly cho biết, trong 2 năm 2024 – 2025 kim ngạch thương mại giữa hai nước đều tăng trưởng. Trong chuyến thăm Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây, hai bên đã đặt mục tiêu tăng kim ngạch lên 5 tỉ USD trong những năm tới và tăng đầu tư lẫn nhau, phát huy lợi thế của 2 nước để phát triển.

Đại sứ Kobylandyuly đặc biệt nhấn mạnh việc mở rộng những kết nối trong giao thông vận tải và logistic sẽ tạo thuận lợi để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa EAEU và Việt Nam. Hiện nay giữa hai nước có 42 chuyến bay/tuần, từ tháng 10/2025 sẽ tăng số chuyến bay và có thể thông qua Kazakhstan để tới Prague và Berlin.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng khi đường sắt Hà Nội – Hải Phòng - Lào Cai khai thông sẽ kết nối Việt Nam với Trung Quốc và với Kazakhstan. “Tuyến đường sắt xuyên Á này là hướng phát triển mới trong quan hệ. Tuyến đường này có thể kết nối với các thành viên khác như Armenia và thông qua tuyến này chúng tôi có thể kết nối và sử dụng cảng Hải Phòng”.