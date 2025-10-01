Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc đối diện bị điều tra.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 6/2026 giảm 40 Nhân dân tệ, xuống mức 3.142 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do áp lực từ dữ liệu sản xuất yếu kém của Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng vững chắc trong quý nhờ đà xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 7 và 8, bù đắp cho mức giảm gần đây.

Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm trước dữ liệu sản xuất.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,64% xuống còn 780,5 Nhân dân tệ/tấn (109,58 USD/tấn). Tính trong tháng 9, hợp đồng này giảm 0,51%, nhưng kết thúc quý vẫn ghi nhận mức tăng 9,89%.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 9 giảm 0,05% xuống còn 105,25 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng này đã tăng 12,27% trong quý.

Theo khảo sát chính thức, lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 9, cho thấy các doanh nghiệp còn chờ đợi thêm biện pháp kích thích để thúc đẩy nhu cầu nội địa. Dù vậy, số đơn hàng xuất khẩu mới đã tăng lần đầu kể từ tháng 3, phần nào xoa dịu lo ngại về sự suy yếu của xuất khẩu.

Các nhà phân tích của Citi cảnh báo rằng hiệu suất xuất khẩu tốt hơn dự kiến có thể khó duy trì, bởi biên lợi nhuận thép vẫn chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, hoạt động sản xuất trong tháng 9 tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3, nhờ đơn hàng mới gia tăng.

Goldman Sachs nhận định: “Sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận trong các lĩnh vực nguyên liệu thô như thép cho thấy các chính sách hỗ trợ của chính phủ đang dần phát huy tác dụng”.

Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc bị điều tra

Thép cuộn cán nóng (HRC) Indonesia đang thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam nhờ việc Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá. Dù vậy, sau đợt mua hàng sôi động đầu tháng bao gồm cả thép từ Indonesia và Ấn Độ, nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam đã chậm lại trong tuần qua.

Hiện Việt Nam và EU là hai thị trường xuất khẩu HRC chính của các nhà máy thép Indonesia.

Đáng chú ý, thép HRC khổ rộng từ Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá sau khi các nhà sản xuất Việt Nam đã nộp đơn kiến nghị thương mại lên cơ quan chức năng.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.