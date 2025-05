Ngành du lịch bội thu

Theo đó, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay thời gian nghỉ lễ kéo dài (5 ngày), giao thông thuận lợi, thời tiết mát mẻ, nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến biển tăng cao đã thu hút đông thị phần khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng.

Du khách tham quan đồi cát Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Hoạt động du lịch trong dịp lễ trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận diễn ra sôi động và nhộn nhịp.

Tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 228.000 lượt khách (tham quan, lưu trú), công suất phòng bình quân vào các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5 đạt khoảng 75 - 95% và doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.

Đa số các resort 3-5 sao và tương đương công suất phòng đạt xấp xỉ 90 - 95%). Khách du lịch nội địa chủ yếu đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Nam bộ, Hà Nội…

Khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ và đi bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành.

Lễ hội Diều diễn ra tại The Cliff Resort chiều 30/4; Ảnh: Nguyên Vũ

Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách; giá các loại dịch vụ phục vụ trực tiếp cho khách tăng khoảng 20%, giá hải sản tăng theo thời vụ.

Dịp lễ này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cũng được tổ chức hấp dẫn thu hút du khách như các trò chơi thể thao trên biển (lướt ván diều, ván buồm, lướt sóng, các dịch vụ cano kéo dù, môtô nước).

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, Chương trình MAPPING 3D và biểu diễn nghệ thuật, lễ hội thả diều, chuỗi sự kiện Summer Fest 2025 đặc sắc với nhiều chương trình hấp dẫn. Trong đó có đêm nhạc Summer Music Fest, bắn pháo hoa nghệ thuật, lễ hội té nước, show diễn thời trang, lễ hội bia…đã thu hút khá đông du khách tham gia vui chơi giải trí trong dịp Lễ.

Ca sĩ Bằng Kiều biểu diễn tại đêm nghệ thuật Summer Music Fest 2025 tối 30/4 tại quảng trường Bikini Beach – NovaWorld Phan Thiet thuộc TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hữu Tri

An toàn cho du khách

Theo Sở Văn hoá Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ năm nay tiếp tục diễn ra khá sôi động do nhiều yếu tố thuận lợi như thời tiết tốt, giao thông thuận lợi hơn. Khu vực Hàm Tiến, Mũi Né - Phan Thiết, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam vẫn là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn vì khách có thể vừa được nghỉ dưỡng, tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Công tác phục vụ được các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh quan tâm và chủ động chỉ đạo triển khai sớm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách trong dịp này ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể…

Chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ năm nay.

Du khách thích lễ hội thả diều

Một trong những hoạt động được du khách thích lễ hội thả diều diễn ra trong dịp lễ này tại khu vực bờ biển phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết đã thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước và người dân địa phương tham dự.

Theo ghi nhận, tại đây có hơn 100 cánh diều đầy màu sắc với hình dáng sinh vật biển như bạch tuộc, cá ngựa, cá đuối… vút lên bay lượn giữa bầu trời xanh bao la, đầy nắng gió của vùng biển Phan Thiết.

Hoạt động này thu hút rất nhiều du khách quốc tế đã hoà mình vào tham gia cuộc chơi.

Du khách Trần Nam đến từ TP.HCM cho biết, lễ hội thả diều tại bờ biển xinh đẹp này rất ấn tượng. Màu sắc của những chiếc diều đã làm cho mọi người rất háo hức và cảm thấy thoải mái trước không khí trong lành và bờ biển rất đẹp này.

Lễ hội diều này nằm trong sự kiện Hello Sunny. Cùng với việc giới thiệu với du khách nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam qua trò chơi thả diều, mong muốn lễ hội diều sẽ đem đến cho du khách không gian thanh bình giữa biển xanh, cát trắng và bầu trời mênh mông.

Đây không chỉ là sân chơi tưng bừng, nhộn nhịp mà còn đầy ý nghĩa đối với du khách, đặc biệt là những gia đình, trẻ em thành thị vốn không có nhiều dịp tiếp xúc với những hoạt động, trò chơi ngoài trời.

Chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), trưa 30/4, tại khu vực sông Cà Ty (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã tưng bừng diễn ra Giải Đua thuyền truyền thống thành phố Phan Thiết năm 2025. Ảnh: Nguyễn Vũ

Giải đua thuyền truyền thống

Đến dự có ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo địa phương cùng hàng ngàn người dân và du khách đến xem và cỗ vũ.

Tham gia tranh tài tại giải đua thuyền mừng Đại lễ 30/4 có 9 đội đua là các phường, xã trên địa bàn thành phố như: Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài, Bình Hưng, Phú Trinh, Phú Tài, Lạc Đạo, Đức Long và Tiến Thành.

Các đội tranh tài theo các nội dung là 300 mét đồng hàng, 500 mét đồng hàng và 1.200 mét quay vòng.

Theo thể lệ thi đấu, ở mỗi nội dung thi đấu các đội bốc thăm chia thành 3 bảng A, B, C (mỗi bảng 3 đội) các đội trong mỗi bảng thi đấu chọn ra đội nhất bảng vào vòng thi chung kết.

Phát biểu khai mạc và đánh trống khai hội, Phó chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Nam Linh, nói: “Bên cạnh ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước, giải đua thuyền truyền thống thành phố còn đem lại nhiều niềm vui, phấn khởi và ý nghĩa trong ngày lễ lớn của đất nước đến với nhân dân và khách du lịch. Đây còn là giải đấu nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa miền biển độc đáo cũng như góp phần tạo thêm sự kiện thể thao hấp dẫn phục vụ du lịch”.

BTC trao giải cuộc thi đua thuyền truyền thống thành phố Phan Thiết năm 2025. Ảnh: Nguyễn Vũ





Ngay sau nghi thức khai mạc, giải đua thuyền truyền thống năm 2025 đã diễn ra nội dung thi đấu 300 mét đồng hàng. Với sự đồng đều của các tay đua, 3 đội Đức Long, Phú Tài và Phú Hài đã đừng đầu mỗi bàng để giành vé vào trận chung kết.

Tại vòng đấu hướng đến chức vô địch nội dung thi đấu đầu tiên, Đội Phú Tài đã xuất sắc về đích đầu tiên trước sự cỗ vũ của cổ động viên và khán giả đứng dọc 2 bờ sông Cà Ty; Đội Đức Long về nhì và Phú Hài về ba.

Đội Phú Tài còn xuất sắc về nhất nội dung 500 mét đồng hàng; Đức Long và Lạc Đạo về nhì và ba.

Đối với nội dung hấp dẫn nhất là 1.200 mét quay vòng, Đội Đức Long đã vượt qua “ứng cử viên vô địch” là đội Phú Tài trong “tích tắc” tại đích đến để giành ngôi vô địch một cách xứng đáng; Phú Tài về nhì và Tiến Thành về ba. Ngoài các vị trí dẫn đầu, Ban Tổ chức còn trao các giải khuyến khích cho các đội có thành tích tốt hơn về thời gian trong mỗi nội dung thi đấu.