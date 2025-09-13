Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, cho biết công an đang điều tra vụ việc một phụ nữ bị nhóm người đàn ông xông vào nhà đánh đập, gây thương tích.

Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 11/9 tại thôn Núc Thượng. Hình ảnh từ camera cho thấy 3 người đàn ông xông vào nhà, khi chỉ có một phụ nữ trẻ ở phòng khách. Một người lao tới đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống sàn, sau đó liên tiếp đạp, đá vào vùng đầu dù nạn nhân ôm đầu van xin.

Hình ảnh 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà hành hung người phụ nữ ở Phú Thọ. Ảnh: Chụp từ clip.

Một người khác cầm hung khí định tấn công, song bị nạn nhân giữ chặt. Hai người đàn ông tiếp tục đánh cho đến khi một người thứ 3 can ngăn và một người khác xuất hiện, nhóm này mới bỏ đi.

Nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết công an xã này đã xác định được nhóm nghi phạm, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định thương tích để xử lý.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.