Khởi tố đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương

Chiều 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

Hiện trường vụ thảm án Đắk Lắk, nơi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Như Dân Việt đã thông, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc tại hẻm 20 đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến vụ việc để truy bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 0h45 ngày 13/9, Thuận đến nhà chị H. dùng búa và dao sát hại 4 người trong gia đình gồm: Chị N.T.K.H. (SN 1992), bà T.T.D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh B.V.N. (SN 2002, em chị H.). Riêng cháu T.T.P. (SN 2013, con trai chị H.) bị Thuận đâm trọng thương và may mắn thoát được qua nhà hàng xóm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h31 sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận đối tượng có một người con chung với chị Nguyễn Thị Như H. Thời gian gần đây, gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn.